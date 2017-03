Arendalsrussen aksjonerer mot kreft

Til torsdag får du trolig besøk av russen som også i år engasjerer seg i innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft» som bøssebærere i Arendal.

Russen på Arendal videregående skoler har gjennom en årrekke engasjert seg i aksjonen mot kreft. Nå satser årets russekull på å slå rekorden fra i fjor.

Rekordjakt

– I fjor samla russen i Arendal inn cirka 250 000 kroner til aksjonen, og da gikk også overskuddet fra russerevyen inn i den potten. Også årets russerevy gir overskuddet til Krafttak mot kreft, og vi skal selvfølgelig gå inn for å slå rekorden fra i fjor, sier Vilde Espeland Brattekås, som er en av pådriverne for årets aksjon.

Ungdommene syns det er fint å engasjere seg i kreftsaken, og de forteller at de aller fleste på klassetrinnet bidrar med liv og lyst.

– Det er god oppslutning fra hver klasse, og bare i Arendal er det 165 russ som bidrar som bøssebærere. Det er også gøy å tenke på at det er russen som er den sterkeste samarbeidspartneren til aksjonen, sier Vilde.

– Vi bryr oss om mer enn fest

Årets innsamling går til de som lever med uhelbredelig kreft der målet er å gi pasienter best mulig livskvalitet gjennom forskning og tilbud for pasienter og pårørende. Svært mange lever i dag med en kreftsykdom de ikke kan bli frisk av, og bare i 2015 fikk flere enn 32 500 personer i Norge kreft, ifølge en pressemelding fra Kreftforeningen. Årets aksjonsmotto er «Vi vil gjøre uhelbredelig levelig», og med denne aksjonen håper både kreftforeningen og russen at de kan hjelpe mange til få en bedre hverdag, tross sykdommen.

– Vi er unge og friske, men også mange på vår alder rammes av uhelbredelig kreft, og vi syns det er fint å kunne bidra til en så viktig sak, og samtidig vise at russen bryr seg om mer enn å feste og feire russetiden. Kreft berører alle, det er alltid noen som kjenner noen med denne sykdommen. Én av tre blir mest sannsynlig rammet av kreft i løpet av livet, forteller de engasjerte ungdommene i det vi møter dem i Arendal sentrum.

Vipps

Torsdag ettermiddag etter skoletid og utover kvelden vil de fleste i Arendal få en bøssebærerruss på døra som spør om du vil støtte aksjonen, og har du ikke kontanter kan du likevel bidra forsikrer ungdommene.

– I år kan du vippse pengene hvis du ikke har kontanter, og hvis du vippser direkte til oss registreres det at pengene kommer gjennom vår innsamling, og det ønsker vi jo. Du kan også gå inn på nettsiden til Krafttak mot kreft og overføre penger direkte via nett eller mobil, mulighetene er mange, forklarer Emma Sofie Nordhus som håper at folk flest vil være positive til å støtte aksjonen.

– Vi oppfordrer alle til å bidra, vi syns dette er en kjempeviktig sak å støtte, og for vår del gjør dette til at vi blir en del av et større felleskap som igjen gir et større utbytte, legger hun til.

Nasjonal rekord

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon, og er på mange måter hele Norges dugnad i kampen mot kreft. I fjor fikk aksjonen inn 37,5 millioner kroner, og årets innsamlingsmål er på 40 millioner kroner. Klarer de å nå målet settes det dermed ny rekord. Over 20 000 bøssebærere vil være i sving, og majoriteten av disse er russ opplyser kreftforeningen.

– Vi syns det er flott at russen i år igjen stiller så sporty og velvillige opp for aksjonen. Gi for livet og støtt årets Krafttak mot kreft, sier Geir O. Wehus, distriktssjef i Kreftforeningen.