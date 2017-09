Arendalsforfatter med roman om folkekjær svensk dikter

Annonse:

Debutromanen til Arne Bergersen, tidligere skolesjef i Arendal, inneholder både dramatikk, kjærlighetssorg og spenning når han beskriver den svenske dikteren, Gustaf Frödings liv.

84-åringen har vært fasinert av dikteren Gustaf Fröding i mange år. Bestefaren var sentral i Gustafs liv, og livet til den alkoholiserte dikteren blir gjennom boka beskrevet fra fødsel til død.

Evnerik

«Jeg heter Gustaf. Det het jeg før jeg ble født. Gustaf er et kongenavn, og mange gode menn i Sverige har hatt det navnet før meg»

Slik starter boka “Gustaf” om den eksentriske svenske dikteren som vokste opp i Värmland sammen med fire søsken, studerte i Uppsala og i perioder jobbet som journalist i Karlstadstidningen. Forfatter Arne Bergersen skriver i jeg-format, som en slags dagbok, der han forteller om livet, alkoholmisbruket, oppveksten, nedturene og oppturene til Gustaf, som i voksen alder tilbrakte lange perioder på nervesanatorier og sinnsykeasyl. Arendalsforfatteren er den første som har skrevet en roman om den svenske dikteren som betegnes som en av Sveriges mest kjente og folkekjære diktere, som også har sterk tilknytning til Norge gjennom lengre opphold på Nes i Hedmarken, der Bergersen også har vokst opp. Gustaf var barnebarnet til Värmlands rikeste mann, Jan Fröding, og sønn av Ferdinand som også var kunstnerisk og litt mislykket. Den folkekjære dikteren ble født i 1860, og ble bare 50 år etter å ha levd et hardt liv preget av mye alkohol.

– Han hadde et drikkeproblem og sølte bort pengene sine. Han ble blant annet utvist fra universitet i Uppsala fordi han ikke kunne betale for seg. Samtidig var han et stort geni, en evnerik fyr som kunne språk, mytologi og mye om kultur, forteller Bergersen om dikteren.

Søkte tilflukt

Bestefaren til Bergersen gikk på universitet i Uppsala sammen med Fröding, og de ble gode venner. Etter utvisningen fra universitetet søkte Gustaf tilflukt hos søsteren Mathilda.

– Han var så flau og ville ikke dra tilbake til Karlstad. Istedet tok han tilflukt på søsterens gård i Värmland, og der jobbet også min bestefar. Senere da disse Frödingene, som var ganske upraktiske folk, skulle ut og reise var det bestefar som fulgte dem, og Gustaf var indirekte årsak til at jeg ble født i Norge, og ikke i Sverige. Min bestefar fulgte Gustaf til behandlingsinstitusjon i Norge, på Nes i Hedmarken, og der fikk han jobb som aktivitør og gjorde nordmann ut av seg, forklarer forfatteren.

Utdrag fra boka:

«Så ydmykende! Så flaut! Så flaut, flaut!

Jeg skammer meg forferdelig. Ønsker å forsvinne fra jordens overflate. Nesten et helt års behandling bortkastet! Dyktige menneskers behandling forgjeves! Jeg, elendige menneske, kan ikke se noen i øynene lenger og si: Jeg er Gustaf Fröding»

– Vidunderlige dikt

Gustaf var innlagt flere ganger på det som da ble kalt for nervesanatorier. Bergersen mener han ble syk på sinnet på grunn av alkoholen. Han var blant annet innlagt på behandling i Tyskland, men da han skulle reise hjem på permisjon gikk han rett på fylla og sølte bort pengene sine igjen. Moderne psykiatere mener han var hjerneskadet på grunn av for mye drikking, ifølge forfatteren. Men Gustaf hadde også gode perioder, og det var da han skrev det som Bergersen betegner som de mest vidunderlige dikt.

– I de gode periodene var han produktiv og skrev mye. Han hadde sans for å komponere ord, og det var mye musikk i dikta som er kunstferdige bygget opp med de klassiske modellene med betoninger, ordrim og vidunderlig lys. Mange av dem var også morsomme, beskriver forfatteren.

Kjærlighetssorg

Gustaf døde i 1911. Verken han eller noen av søsknene ble gift. Ifølge Bergersen led han av dyp hjertesorg etter å ha fridd til sin store kjærlighet Hildegard, med avslag.

– Han skrev et frierbrev der han ramset opp alle grunnene til at hun burde si nei. De fleste prøver jo å gjøre det motsatte. Han fikk senere beskjed om at hun hadde forlovet seg med en annen, og da holdt han på å omkomme av sorg, forklarer forfatteren.

Da dikteren skulle begraves samlet det seg 150.000 mennesker ute i Stockholms gater. Han ble begravd i Uppsala, og både kongefamilien og statsministeren var representert. Gustaf Fröding var en folkekjær poet som ble satt pris på av mange.

– I Sverige er han en nasjonalskatt, og han blir fortsatt hedret som en av Sveriges største diktere i dag, sier Bergersen.

Bok for nordmenn

Ifølge arendalsforfatteren er boka primært skrevet for nordmenn. Han har et stort ønske om at vi her i Norge skal bli bedre kjent med forfatteren, som for hundre år siden var godt kjent i Norge.

– Det var mange som kjente dikteren og var glad i ham, nå er det nesten ingen som vet hvem han er lenger. Selv folk med høyere utdannelse har lite kunnskap om ham. Da jeg vokste opp ble vi kjent med diktene gjennom litteraturutvalgene. Det finnes mye biografi på Svensk, men ingen på norsk. Jeg håper at nordmenn blir bedre kjent med ham gjennom denne boka, sier han.

Ambassadør

Arne Bergersen er født på Nes i Hedmark. Han flyttet til Arendal i 1970 da han fikk jobb som skolesjef i Arendal. I 1992, etter kommunesammenslåingen, ble han skolesjef på Hisøy, hvor han jobbet fram til han pensjonerte seg i 1998. Han har vært leder i flere organisasjoner og i Agder bispedømmeråd.

Tidligere i år var Bergersen et av hovednavna på litteraturfestivalen «Frödingdagarna» i Karlstad der han fikk holde et lengre innlegg om romanen «Gustaf». Mange kjøpte boka etter presentasjonen, og både Frödingselskapet og Alsters herregård tok inn romanen for salg. I slutten av denne måneden skal boka presenteres på den største bokmessa i Norden, i Gøteborg.

– Det er veldig hyggelig at noen av de største ekspertene på Gustaf Fröding liker boka og at den allerede har fått så god mottakelse i Sverige, sier forfatteren fornøyd.

På spørsmål om han har tenkt å skrive en roman nummer to, rister han bestemt på hodet.

– Nei det har jeg ikke tid til. Det er alt for mye arbeid. Nå har jeg skrevet min roman, og jeg er fornøyd. Det er så mange andre interessante ting å drive med, og den som har gitt ut en bok tar skrekken. Jeg har ti barnebarn og et oldebarn som jeg ønsker å bruke mest mulig tid på, understreker den pensjonerte skolesjefen, som også er utnevnt som ambassadør i Norge for Frödingselskapet.

Boka er utgitt av Bokbyen forlag og kan bestilles på nett via forlaget. Den er for salg hos flere lokale bokhandlere og er også til utlån på Arendal bibliotek.

Utdrag fra diktet «En morgondröm»:

«Själ i flamma, blod i dans

han var hennes, hon var hans

han blev hon, hon blev han,

ett och allt och tvenne,

när hans unga makt av man

trängde in i henne»

Gustaf Fröding