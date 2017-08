Arendalsband spiller på sommeråpent

Annonse:

Bandet Harmony Drive har skrevet ny platekontrakt og er ute med en rykende fersk singel. Til fredag spiller de på TV-programmet «Sommeråpent».

Bandet så dagens lys i 2012 og består av Vidar Braun på bass og vokal, Andre Myhren på gitar, Thomas Golding på trommer og Lars Erik Schjerpen på vokal. Sistnevnte er fra Fredrikstad og den eneste av medlemmene som ikke kommer fra Arendal.

Satset alt

Harmony Drive bestemte seg allerede fra starten av at de ville satse for fullt på musikken.

– Vi har satset både gård og grunn på musikken, og det kan vi si med rette siden vokalisten er odelsgutt. Vi tok opp lån, tømte mastercardene våre og spilte inn debutalbum i USA med stjerneprodusent Rich Veltrop i 2013. Den resulterte i radioturne i USA og turne i Asia, skriver bandet i en pressemelding. Sjangermessig ligger bandet i landskapet alternativ akustisk pop og rock. De har samlet seg en stor fanbase i Asia og har signert platekontrakt i Asia med Filippinenes største plateselskap Ivory Records, og nå er de klare med singelen «Be there».

– Låta hander om at vi må ta mer vare på hverandre, forteller vokalist Lars-Erik Schjerpen.

Singelen blir distribuert via Sony i Asia og Umbrella Records i resten av verden. Musikkvideoen hadde premiere på de største asiatiske TV-kanalene MTV og MYX i juni.

Sommeråpent

Musikken bærer preg av medlemmenes felles interesse for rock, folk og jazz. Dette har ifølge en rekke utenlandske anmeldere ført til at bandet spiller en slags ny type Americana, Alternativ rock musikk.

– Det er mange som sier at musikken har spor av Neil Young, Eagles og Beatles i låtene våres, foretteller bandmedlemmene.

De har fått mye oppmerksomhet i Asia, og det var også der de spilte inn musikkvideoen, i tillegg til hjemme på gården til Lars Erik i Fredrikstad. Til fredag spiller de igjen på Norsk jord når de gjester underholdningsprogrammet til NRK1 «Sommeråpent».

– Det gleder vi oss veldig til. Senere samme kveld skal vi spille på kveldsåpent på NRK P1, opplyser bandet.

Arendalspublikumet vil mest sannsynlig få mulighet til å høre bandet live til høsten i forbindelse med at de jobber med å få til en konsert sammen med arendalsmusikeren JP Paulsen.