Er dette Arendals nye sommerlåt?

«Hit kommer båtfolket med sine dollarglis, vi humrer og mi ler når ein østlending kjører på et sjer» synger Clutterbillies i sin nye sommerlåt «Inne i Elva».

– Når vi først skulle skrive en låt om sommer på Sørlandet var det helt naturlig å nevne østlendingene i båt, sier Kenneth Sandåker, vokalist, gitarist og tekstforfatter i Clutterbillies.

Ront elva

Sommer og sol, båttur og kald pils er kjennetegnet for mange både fastboende og turister i Arendal. Sist uke slapp Clutterbillies sin nyeste låt der de synger om båttur «ront» elva.

– For oss som bor her er ikke sommer uten av vi tar en tur «ront» elva. Det var gitarist Bent Halvard Tveit som begynte å skrive på låta, han har alltid vært glad i elva, det er jo noe spesielt med det, forteller vokalist og gitarist Kenneth Sandåker til Arendals Tidende.

Låta har ifølge Kenneth høy allsangfaktor, og han håper den vil falle i smak både til hverdag og til fest. På Facebook har bandet lagt ut en stemningsvideo med bilder fra turen rundt elva sammen med musikken, og det har ikke skortet på tilbakemeldinger.

– Vi har fått utrolig mange meldinger fra folk som syns det er gøy med bildene fra turen i elva, særlig fra utflyttede sørlendinger som har bosatt seg andre steder i landet. Folk syns det er moro at vi reklamerer for livet her på Sørlandet, og det er jo sånn vi har det. Vi synger på dialekt, og mange har også skrevet meldinger til oss på dialekt, det er ekstra morsomt, sier den blide vokalisten som for øyeblikket har ferie både fra vanlig jobb og bandet.

Hyllest til sommer og sol

Tekstforfatterne Kenneth Sandåker og Bent Halvard Tveit beskriver i sangen hvordan nyte livet med grillings og ankerdram, den berømmelige møteplassen «sivet», Nidelv brygge, strand, båtliv og magi. Det var i juni at ideen om å synge om Sørlandet og båttlivet ront elva dukket opp som en hyllest til sommer og sol på Sørlandet, og veien var kort til studio, som de selv driver i Froland.

– Bent hadde med seg et forslag på en spillejobb, så mekka vi sammen noen vers som vi brukte der og da, vi øvde den egentlig inn på spillejobben. Den siste linja ble omtrent skrevet rett før vi sendte låta av gåre, og nå er den både på Spotify og andre strømmestjeneste, forteller Kenneth.

Bandet har for det meste skrevet og sunget på engelsk, men i det siste har de laga flere låter på norsk, noe som har blitt godt mottatt av fansen, ifølge arendalsvokalisten.

– På Spotify på norsk har vi passert 250 000 «streams» med låta Tiurleik som vi ga ut i fjor, sier han fornøyd.

– Planlegger dere nytt album, på norsk denne gang?

– Tja, vi har jo tenkt på det. Vi har jo etter hvert laga mange låter på norsk. Nå er det jo så in med vinylplater, så kanskje vi gir ut en LP på norsk, sier den blide sørlendingen før han gjør seg klar for båttur med familien, ront elva selvfølgelig.

Tekstutdrag fra låta:

«Elva, et sommerparadis, sørlandets perle. Hit kommer båtfolket med sine dollar glis, vi humrer og mi ler, når ein østlending kjører på et «skjer»… Smeigedaer utpå holmer eller strand. Nytes livet med grillings og ankerdram. Fra bryggekanten høres lystig sang helt til solnedgang, og en tur frå Hølen mot «Sivet» må vi ha. For inne i elva, der saltet svinner hen. På Nidelv brygge smaker maten godt. Mange kjentsfolk, og stemninga er topp. Ein ekte søring, han e blyg og sjenert. Spiser blåskjell, og biff med bernaise. Han fyrer gjerne bål, er litt snål og mi liå ikke gnål. Og tradisjoner de tar mi vare på. Strand og båtliv, sjø og magi gjør livet verdt å leve, så enkle e mi. Ingen fangst i teina, men 1839 e kommet for å bli…»

Clutterbillies nye sommerlåt: Inne i Elva

Tekst: Kenneth Sandåker og Bent Halvard Tveit

Melodi: Bent Halvard Tveit.

Innspilt i CB studio, produsert av Clutterbillies

Bandet består av:

Kenneth Sandåker – vokal, akk.gitar

Bent Halvard Tveit – el.gitarer, mandolin, akk.gitar, banjo, kor

Kristian Vågsnes – bass, kor

Vidar Dale – steelgitar, banjo, dobro

Christian Seneger – trommer, perkusjon

Bandet:

Clutterbillies består av medlemmer fra Arendal og så dagens lys i 2003. Siden den gang har bandet gjort utallige jobber i inn- og utland og har to album bak seg med kun eget skrevet materiale. Bandet synger mest på engelsk, men jobber også med norske tekster. Musikken er inspirert av artister som Brad Paisley, Keith Urban, Billy Currington, Rascal Flatts og Alabama. Clutterbillies driver platestudioet CB Studio i Froland, der både lokale og nasjonale artister kommer for å spille inn sin musikk.