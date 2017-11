Arendal jazzklubb ble hedret med kulturpris

Annonse:

Jazzklubben ble overrasket av ordføreren med tildeling av Arendal kommunes kulturpris torsdag kveld.

De har fått prisen for årets konsertarrangør og årets jazzklubb. Nå har de også fått tildelt kommunens kulturpris for den innsatsen de gjør for musikklivet i Arendal, en bedre bursdagsgave når klubben feirer 15 år skal man lete lenge etter.

– En ære

Klubbens leder Preben Karlsen ante fred og ingen fare da han og klubbkollega Frank Kvarstein skulle ønske velkommen til jubileumskonsert i Lille Torungen torsdag kveld.

Uten forvarsel spradet plutselig ordfører Robert Cornels Nordli inn på scenen med en stor blomsterbukett.

– Jeg har for vane å dukke opp hos ulike lag og foreninger, i dag kommer jeg med en kulturpris, og det er en ære å dele ut denne, sa ordføreren med et stort smil idet han ankom scenen, og responsen uteble ikke.

Publikum reagerte med stormende applaus og jubel, og viste tydelig at de mente klubben hadde fortjent prisen.

Ordføreren kunne fortelle at den gjeve prisen består av Nils Bellands litografi «Skogsdatedral. Kveld II» samt en sjekk på titusen kroner før han leste opp formannskapets begrunnelse for pristildelingen.

– Formannskapet vedtok å gi prisen til klubben på bakgrunn av den betydningen de har hatt for musikklivet i Arendal. I begrunnelsen legges det vekt på at klubben er drevet på frivillig basis og brenner for å utvikle og fremme byens kulturliv. Den regnes som en av landets mest veldrevne jazzklubber og var en svært medvirkende årsak til at Norsk musikkråd kåret Arendal til «Årets musikkommune» i 2015, sa han.



Utmerkelser

Ordføreren sa videre at mens mange jazzklubber velger trygge bookinger av etablerte artister har Arendal jazzklubb ikke vært redde for å fremme nyskapende og ukjente artister.

– Klubben har også gitt plass til dyktige lokale musikere og er opptatt av å fremme jazzinteressen blant ungdom, blant annet gjennom samarbeid med musikklinja på Dahlske videregående skole i Grimstad.

Sammen med Arendal kulturhus og Musikkens venner fikk klubben Rikskonsertenes pris for årets konsertarrangør i 2006, og i 2011 ble klubben kåret til årets jazzklubb av Norsk Jazzforum.

– Norsk Jazzforum begrunnet prisen med at det er en profesjonell og veldrevet klubb samt at kvaliteten på konsertene er høy og at de har utmerket seg gjennom god og spennende programplanlegging som framstår både romslig og dristig, opplyste Nordli.

– Arendal kommune er stolte av klubbens solide arbeid og at den blir lagt til merke nasjonalt. Det er viktig for lokalsamfunnet og en stor inspirasjon i arbeidet med å gi gode rammevilkår for kulturlivet samt lag og foreninger. Til slutt må jeg tilføye at så lenge jeg har vært folkevalgt har jeg aldri opplevd å ha vært med på en så kort og presis behandling i formannskapet noen gang, sa han.

Roser publikum

Preben Karlsen takket ydmykt for prisen, og ga mye av honnøren til klubbens engasjerte publikum.

– Jeg fortsatt helt satt ut, nå ble jeg skikkelig tatt på senga. Klubben er viden kjent for sitt publikum som har fulgt oss hele veien. Vi er stolte av å kunne tilby artistene et så bra publikum, sa han gledestrålende.

Arendal jazzklubb feiret resten av kvelden med jubileumskonserten hvor den danske jazzartisten Majken Christiansen fremførte Peggy Lees liv i ord og toner.