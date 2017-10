Annonse:

JUBILANT: Blå Kors i Arendal feirer at de er 100 år i år. Styremedlem Kjell-Oddvar Grandal har vært med i Blå Kors i 40 år. Foto: Linda Dyrholm

Arendal Blå Kors 100 år

Arendal Blå Kors feire sitt 100-års jubileum lørdag 9. september i Arendal Misjonskirke på Myra. Innsendt av Kjell-Oddvar Grandal fra Blå Kors Vi var samlet 70 personer på festen. Tor Anvedsen ledet festen på en utmerket måte. Leif Solheim hadde åpningsord og sang et par sanger før middagen. Vi fikk oksestek med tilbehør til middag og hjemmelaget karamellpudding til dessert. Før desserten fikk vi innslag av Blå Kors-musikken og Harald Risdal. Det var innslag fra Arendal kommune ved varaordfører Terje Eikin og leder av Blå Kors Norge ved Jan Elverum. Vi hadde også innslag av Kjell Ingolf Robstad fra Kristelig Folkeparti og av formannen i Arendal Blå Kors Johan Ødegård. Vi fikk støtte fra Arendal kommune på 15.000 kroner til festen vår.

Det var hilsninger fra Kristiansand Blå Kors og T5-senteret B.K. i Arendal og utover dagen ble det servert kaffe, bløtkake og kringle fra Liens Konditori. Svein Arild Reiersølmoen fra Baptistkirken holdt festtalen og deretter fikk vi sang av Blå Kors-musikken, Harald Risdal og Leif Solheim. Styret takket hjertelig for alle gaver som vi fikk til vår 100-års fest. Servitør og kokke fra Arendal Misjonskirke gjorde en flott innsats. Styre består av følgende personer:

Formann Johan Ødegård

Nestformann Gunnar Jacobsen Styremedlemmer: Gudrund Ødegård, Reidun Marie Myhren Grandal og Kjell-Oddvar Grandal.

Varamedlemmer: Signe Nævestad og Tor Anvedsen. Gudrun Ødegård

Referent

