Arabisk musikk på arendalsgård

Coskun Karademir og Mahsa Vahdat står for musikken under årets gårdskonsert på Ottersland. Pressefoto.

Som så mange år tidligere inviterer Sigurd og Anne-Britt Ledaal til sommerkonsert på gården.

Søndag blir det iranske og tyriske rytmer på Ottersland, når Mashda Vahdat fra Iran og Coskun Karademir fra Tyrkia holder konsert. I tillegg til de to vokalistene kan du høre Ozer Ozel på tamboor og Omer Arslan på perkusjon.

Til tross for at konserten holdes på gården på Ottersland er det bakgården som står som arrangør, og ansvarlig Frank Kvarstein lover en unik opplevelse.

– To av de viktigste utøverne av vokalkunst knyttet til tradisjonen etter store klassiske sufi-diktere som Rumi og Hafez, opplyser Kvarstein i en pressemelding.