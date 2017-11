ANMELDELSE: Skremmende bra teater i skumle omgivelser

Annonse:

Grufulle opplevelser, gjenferd og spøkelseshistorier fylte Kulturkjerka med kalde grøss under premiereforestillingen til «The Woman in Black», torsdag kveld.

Allerede før teaterstykket, som i forkant ble omtalt som særdeles uhyggelig, blir publikum satt i den rette spøkelsesstemninga.

Mørke menn

Idet lydansvarlig Leif Gerhard (Liffe) Andersen ønsker velkommen til mørke menns forestilling «The Women in Black» høres grøssende ul salen. Det er ikke en del av selve forestillingen, derimot er det publikum selv som lager skremmende lyder i sine forventninger om å bli skremt. Det skjer imidlertid ikke i den første delen av historien som blir fortalt fra scenen av skuespillerne Fredrik Shulze-Krogh og Stephan Hergel, i Kulturkjerka.

De er fulle av mot, de to uredde skuespillerne, som gjennom to timer skal fange publikums interesse alene fra scenen i Kulturkjerka. Et teaterstykke kan bestå av monolog eller dialog og kan ta i bruk et mangfold av dramatiske virkemidler, blant annet stemmebruk, gestikulering kombinert med andre visuelle elementer, slikt som scenografi, lyssetting, kulisser, kostymer, sminke, lyd, spesialeffekter og rekvisita for å fremme dramaturgien. Med få av disse virkemidlene tilstede i et mer eller mindre spartansk sceneområde, oppnår de to likevel å fremme dramaturgien gjennom stykket, med publikum i sin hule hånd. All ære til dem som tør!

Rollebytte

Historien starter ganske uskyldig med at advokaten Arthur Kipps, spilt av Fredrik Schulze-Krogh tar kontakt med en ung skuespiller, her i Stephan Hergels skikkelse, for å få hjelp til å fortelle sin historie, en historie så grusom at den har hjemsøkt ham i mange år.

Stykket utspiller seg i England, rundt samtalen mellom advokaten og skuespilleren som sammen skal fortelle advokatens traumatiske opplevelser fra Eel Marsh House. Alt Mr. Kipps drømmer om er at de grusomme hendelsene skal bli fortalt. Som en del av historien bytter de to roller, hvor Stephan Hergel spiller Mr. Kipps, mens Fredrik Schulze-Krogh spiller de andre karakterene i historien. De to er de eneste skuespillerne på scenen. De beskriver de grusomme opplevelsene til advokaten med stor innlevelse, dog ikke helt uten humor. For når skuespilleren skal hjelpe advokaten som har svært liten tro på sin egen skuespillerevne med å fortelle historien, blir det ganske morsomt. Hergel og Shulze-Krogh beviser til fulle at de mestrer komikk, mimikk, teatralske bevegelser og overgangen til mer skrekkinngytende skuespill.

Hjemsøkt

Gjennom fortellingen med stikkordene frykt, forvirring, skrekk og tragedie, blir publikum tatt med inn i historien til advokaten, som får i oppdrag å reise til Eel Marsh House for å gå i begravelsen og ta hånd om papirene til den nylig avdøde Mrs. Alice Drablow. Historien utspiller seg på togreisen hvor han møter landeier Samuel Daily. Han møter kusken Mr. Keckwick som med hest og kjerre transporterer ham til eiendommen til Mrs. Drablow, hvor han møter begravelsesagenten Mr. Jerome. Shulze-Krogs spiller de ulike karakterene mens Hergel er i rollen som Mr. Kipps. Mørke hemmeligheter og grusomme hendelser hjemsøker Mr. Kipps når han oppholder seg i landsbyen. Allerede i begravelsen begynner ting å skje, og advokaten får første gang se synet av en mørkkledd, avmagret kvinne. Den sortkledde damen viser seg for advokaten gjentatte ganger, og etterhvert forstår han at det er et spøkelse, et gjenferd, som hjemsøker landsbyen og eiendommen til Mrs. Drablow.

Effekter

Historien formidles med svært få kulisser og effekter på scenen. En gammel kiste brukes til både som kontor, tog og hestekjerre. Formidlingsevnen fra skuespillerne er nok til å sette fantasien i sving. Vi ser hesten, hunden og huset gjennom beskrivelsene fra scenen. Og når en tom gyngestol er i bevegelse og dørene smelles samtidig som den sorte kvinnen vises i små lysglimt, er det mer enn godt nok. Gode skuespillerprestasjoner og den uhyggelige sortkledde kvinnen forsterkes av lyssettingen i Kulturkjerka. Effekter som total mørkleggelse av kirkerommet får oss til å sitte ytterst på stolkanten i spenning, hva skjer nå? Lydeffektene er kanskje en av de viktigste ingrediensene. Plutselige fugleskrik, galopperende hester, tog, vind, redselsskrik og barnegråt setter fantasien i sving og skaper en følelse av frykt og skrekk, men ikke så uhyggelig at man blir redd. Større barn og ungdom kan trygt tåle se stykket, om de ikke er i det sarteste laget. Samspillet mellom de to på scenen og hvordan de formidler rollefigurene er upåklagelig. Her har nok regissør Jason Moore hatt en finger med i spillet med erfaren instruksjon, gode råd og kyndig veiledning med sin bakgrunn som regissør i Londons teatre.

Underholdende

Spenningskurven i stykket er stigende etter en noe laber start hvor man strever litt etter å finne tråden. Stykket ender til slutt opp med en overraskende dramatisk slutt. Gode skuespillerprestasjoner med mye og god energi fra scenen sammen med spennende lyd- og lyseffekter gjør forestillingen til en interessant publikumsopplevelse hvor to timer går unna i en fei. Det er underholdende, fascinerende og spennende, men forventningene om å bli så skremt at du må ha med deg følge hjem, blir imidlertid ikke innfridd. Dette er likevel et godt stykke kvalitetsteater som det er verdt å få med seg, enten du er lettskremt eller ikke. Vi triller fem på terningen.

