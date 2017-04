ANMELDELSE RUSSEREVYEN: Morsomt og akkurat passe på kanten

Onsdag kveld serverte arendalsrussen årets russerevy «Russ i nød» i byens storstue. Forestillingen bar preg av at den var godt gjennomarbeidet både når det gjaldt koreografi, sang, musikk, dans og skuespillerprestasjoner.

Store Torungen i kulturhuset var fylt til randen med foreldre, søsken, venner og medelever som spent ventet på at revyen skulle starte, og de fikk full valuta for billetten gjennom en variert forestilling med sang, dans og mye humor.

Talenter

De rødkledte ungdommene strålte om kapp med lyskasterne idet de inntok scenen, og koreografien satt som et skudd fra første minutt. Russen imponerte stort med sin selvsikkerhet og troverdighet i karakterene de gjorde på scenen, og vi kan fort fastslå at det er mange sang- og skuespillertalenter blant årets avgangselever.

Helt innafor

Revyen inneholdt akkurat det en russerevy bør inneholde. I en solid innpakning serverte de alt fra aktuelle temaer til mindre viktige saker, litt på kanten uten at det ble verken pinlig eller alt for internt.

Dette falt i smak for de aller fleste, og selv da klærne falt for gutta i et av numrene, ble det verken vulgært eller over kanten, her har de klart å balansere akkurat så langt utover kanten som man kan uten å tippe. Dette var helt innafor for en russerevy.

Overraskende

Et av forestillingens kanskje morsomste høydepunkt var «Prevensjonspia» der jentene satt fokus på viktigheten av å bruke prevensjon, og til slutt kasta kondomer til publikum, slik at alle skulle være sikret resten av denne kvelden vertfall. I det siste nummeret før pause fikk publikum se «Fraværgrensas ballett», som endte opp i en overraskende og morsom strippedans fra guttas side. Vi har sett sånn før, men det er like gøy hver gang. For det er vel litt sånn det skal være på en russerevy; enkelt, banalt og morsomt. Forestillingen var gjennomgående morsom, godt levert fra årets russ.

Revysjefer:

Signe Loven og Hedvig Knutsen

Revystyret:

Hedvig Knutsen

Signe Loven

Håkon Jøssang

Marianna Dahlen

Jens Kløcker Brekke

Nora Buer Haddeland

Soria Kismul

Caroline Aasbø Evensen

Band:

Bendik Løvlie, piano

Henrik Ek Hayes, trommer

Bjørn Magne Læknes, trommer

Sigurd Lien Myhre, gitar

Endre Gjendem, bass

Linn Merethe Aasland Larsen, sang

Kristian Skogheim, sang



Dans:

Marianna Dahlen, koreograf

Lin Ytterli

Fanny Gaueraa

Hedvig Knutsen

Luisa Videa Theisen

Anna Holvik

Helena Bryn

Sanne Berås Hansen

Rikke Simonsen

Anna Lund Knudsen

Stine Larsen

Ine Dalen Andersen

