Anmeldelse: En kveld i Vamps varme og trivelige verden

Søndag kveld gjestet VAMP Arendal igjen. Denne gangen var det kulturhuset som fikk besøk.

Store Torungen var full av forventningsfulle fans og de aller fleste var godt voksne. Bandet som nylig har gitt ut sin ellevte plate «La, la, la», spilte flere av sangene fra albumet på konserten. Til publikums begeistring fikk de også høre flere av de gamle gode hittene.



Besetning

Vamp har eksistert siden 1991. De har nærmest blitt allemannseie og har gitt ut en rekke sanger som folk flest kjenner igjen. Bandet har skifta besetning noen ganger i løpet av årene, men Jan Toft på vokal og gitar og Øyvind Staveland på vokal, fløyter, fele, bratsj og trekkspill har vært med helt fra start og har skrevet de fleste tekstene. Det nåværende mannskapet er, i tillegg til de nevnte, Odin Staveland på trommer, vokal, piano, perkusjon, trekkspill, Bjørn Berge på gitarer, banjo, vokal, Kjetil Dalland på bass og kor og Lars Eirik Støle på orgel, trekkspill og kor.

Variert uttrykk

Musikken er variert, men det meste kan plasseres innenfor folkemusikk, viser og rock med innslag av blues. De samarbeider med mange ulike tekstforfattere som for eksempel Kolbein Falkeid og Lars Saabye Christensen. De bruker også mye humor i tillegg til lyrikken som gir musikken mange ulike stemninger.

Konserten

Bandet starta de med låta «Amalia» da de entret kulturhusscenen søndag kveld. Stemningene varierte mellom bluesrockgitaren til den fantastiske gitaristen Bjørn Berge, den vare og særegne vokalen til Jan Toft og Øyvind Stavelands følsomme fløytespill. Etter den første kom det flere nye varierte perler fra det nye albumet, blant annet «Det roliga regnet» med tekst av Lars Saabye Christensen og «Sjølportrett» som handla om selfies, helt til Øyvind sa at det endelig skulle komme en som publikum kjente. Det ble godt mottatt ettersom flere satt og venta på noe de kunne gjenkjenne og synge med på. Da kom sangen «13 humler» og det var tydelig at flere blant publikum var glad i den. Det er en rolig og koselig melodi som handler om en sommerdag, og jeg tror nok det var flere enn meg som helt tydelig følte den sommerdagen på kroppen. Flere av de nye sangene kom utover i konserten ispedd gamle, kjente og gode låter som «Tir na noir» med høy allsangfaktor og tendenser til gåsehud og tårer i øyekroken hos publikum.

Trampeklapp

Vamp har mange alvorlige og følsomme tekster, men humoren ligger aldri langt unna. Jan Toft er en fantastisk gjøgler og latteren satt løst hos publikum da han kjørte i gang små «slapstickshow» der han brukte en herlig lealøs kropp og et utrolig uttrykksfullt ansikt. Han har også et rikt repertoar av lyder og flere gode historier, som den gangen han nesten drukna i et berg av hønsedritt når han var liten etterfulgt av sangen «Hønsahus». De avslutta med «Månemannen» til stor glede for tilhørerne som høyt og tydelig sang med, og bandet høstet trampeklapp fra et fornøyd publikum som klappet bandet inn til ekstranummer.

Den kjente og kjære sangen «Liten fuggel» kom som første ekstranummer, og helt til slutt sto hele bandet framme på scenen og sang en acapella-låt «Onkel A Capella». Det ble en perfekt avslutning på en perfekt kveld i Store Torungen. Lyden og lyset var helt perfekt og medlemmene i bandet koste seg tydelig på scenen der de beveget seg rundt, bytta på de mange instrumentene de hadde med seg og kommuniserte med hverandre og publikum underveis i konserten. De er en sjarmerende og dyktig gjeng som jeg håper snart kommer tilbake.

