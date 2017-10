ANMELDELSE: Hyllet Raet nasjonalpark med eget bestillingsverk

Annonse:

I forbindelse med sitt 15-årsjubileum urfremførte Torungen Swingkapell bestillingsverket «Raet».

Bandet ble i utgangspunktet stiftet som Torungen Storband for femten år siden. Etter tiårsjubileet forsvant flere av medlemmene inn i pensjonistenes rekker, og bandet ble redusert til et «small-band» og siden omdøpt til Torungen Swingkapell. Tirsdag kveld feiret de 15 år med en hyllest til Norges yngste nasjonalpark, i Lille Torungen på kulturhuset.

Ny besetning

I dag består besetningen i bandet av tre saksofoner, tre trompeter, en auphonium, el-gitar, kontrabass, piano og slagverk. I forbindelse med jubileet ønsket de å hedre Sørlandets nye nasjonalpark, og fikk dermed musiker Lars Andreas Haug til å komponere et særskilt bestillingsverk sammen med diktforfatter Håvard Rem som har skrevet tekst til stykket, som han fremførte med høytlesing mellom de tre satsene i verket under konserten.

Bandet bød på et forrykende konsertprogram fra begynnelse til slutt med en variert meny av både forrett, hovedrett og søt dessert. Den musikalske forretten ble servert av tre unge musikkstudenter fra Dahalske videregående skole; Oscar Haug på trompet, Elise Sløgedal på vokal og Håkon Huldt-Nystrøm på kontrabass. Trioen bød på en nedtonet men samtidig oppfriskende jazza apertif og sjarmerte publikum gjennom en smakfull og delikat fremførelse av låtene «Angel Eyes», «Dont get around much anymore» og «Footprints». Arendals musikalske fremtid er desidert sikret med slike unge talenter på kartet.

Urfremføring

Swingkapellet dro så i gang en god tradisjonell swinglåt med låta «Godchild» som bidro til å sette publikum i den riktige stemningen før selve indrefileten av hovedretten ble servert.

– Bestillingsverket er skrevet i tre satser, og vi ber dere om og ikke applaudere i mellom, overgangene blir akkompagnert av tekstopplesing, opplyste Per Høyum fra bandet før ensemblet klargjorde seg for urfremføringen av verket. Og for en fest! Her har komponisten skrevet et verk i bandets ånd ut til fingerspissene. De tre satsene er fra ulike steder i Raet, og komponisten forklarte at hver sats har fått navn som er et anagram. Første sats «Erogent Tonsur» er Torungen fyr, andre sats «Dømer» er Merdø og tredje sats «Erot Lullingen» er såklart Lille Torungen.

Gjennom de tre satsene blir et årvåkent publikum tatt med på en reise gjennom isfjell, stormfylte landskap, havbrus og lavmelt bølgeskvulp. Orkesteret briljerte med solistprestasjoner og samspill. De leverte med tilbakelent selvtillit til tross for avanserte taktskifter og tonearter. Med tung pust inn i instrumentene skaptes spennende effekter som assosieres med frisk vind og brus fra havet. Musikken skaper indre bilder av store stormer i forte fortissimo og svak bris i pianissimo, her viser bandet stor styrke i dynamikk og samspill som tar oss med til historisk fortid fram mot nåtid ut mot havet ved Spornes.

Formidling

Mellom satsene leste Håvard Rem sin tekst om Raet. Godt plassert på en barkrakk tok han lytterne med på en hinsides reise til Australia og tilbake, Jostedalsbreen, gjennom isbreer og isfjell. Og publikum sitter som fjetret. Hans definisjon av tiden, millioner av år, tusener av år, hundre år eller i går – frembrakte undring og latter blant publikum når han i en og samme setning sa at «svartedauen ligger omtrent ved slakter Høgeli, Mohammed ble født på Steinsås og Jesus på Harebakken». Håvard Rem er kjent for sin særegne måte å servere tekst på, og han har samarbeidet med en rekke musikere i løpet av sin karriere. På sin egen kunstneriske måte resiterte han teksten med kraft og tyngde i stemmen med ulike tonefall og egen rytme, han trenger verken band eller noe annet i ryggen, stemmen og teksten i seg selv er sterk nok, sammen med fremragende formidlingsevne.

– Det er noe jeg ikke skjønner ved Raet, hvorfor la det seg akkurat her? I Norge, fra Sørlandet til Kirkenes til Kolahalvøya og Finland. Raet ligger som en kinesisk mur om Skandinavia, leste han med dyp røst og undring i stemmen.

Kvalitetsstempel

Fylkesmann Stein Ytterdahl var invitert med på konserten som gjest, og han takket band, komponist og teksforfatter gledestrålende etter gjennomføringen av verket.

– Et godt band, god tekstforfatter og god komponist! Dette er et verdig kvalitetsstempel av nasjonalparken. Jeg har lært mer om Raet i dag enn noen gang før, og har fått noen bilder av både Australia og bulldosere pluss vakker lyd og musikk. Takk for at dere er med på å sette et kvalitetsstempel på Sørlandet og Raet nasjonalpark, sa han.

Bravo

Videre utover konserten fikk publikum servert den søte desserten som avslutning av et godt musikalsk måltid ved å stifte bedre bekjentskap med vokalist Elise Sløgedal. Sammen med bandet fremførte hun blant annet «Lullaby of Birdland», «My funny Valentine» og «Vem tar hand om høsten». Mellom hver låt leste Håvard Rem utdrag fra egen tekstsamling, små anekdoter som fikk publikum til å humre i salen, slik som «Etter den store kjærligheten, kommer de små» eller «Du er snill, og jeg er slem. Sammen lager vi et hjem». Soundet og grooven i bandet satt som støpt, og da de virkelig dro på i volum hørtes de ut som et storband større enn noen, det er fett og tight. To timer inkludert pause var vel verdt billetten, og det er synd ikke flere fikk begivenheten med seg. Selv om mange hadde funnet veien til Lille Torungen denne tirsdags kvelden, var det mange ledige plasser i salen. Band og komponist hadde fortjent fullt hus og mere til.

Det er all grunn til å gratulere band, komponist og diktforfatter med dagen og vel gjennomført konsert og urfremføring av bestillingsverket Raet.

