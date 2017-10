Anmeldelse: En gedigen konsert

Annonse:

Musikkens Venner i Arendal har startet sin sesong nummer 60. Lørdag formiddag fylte de nok en gang «Lille Torungen» med klassiske toner som varmet på en sur og regnfull høstdag.

Det ser ut til at foreningen har funnet et vellykket konsept med klassisk lørdagskonsert, kaffe og kake i Lille Torungen, enda Festiviteten i Det gamle rådhuset nok har den beste akustikken.

Frydefullt

De etablerte kunstnerne Ragnhild Hemsing og Ingrid Andsnes var igjen på besøk med et norskpreget program. Hemsing spiller på en fiolin bygget i Cremona på slutten av 1600-tallet. Den har en varm og rund klang som fryder. Ingrid Andsnes beviste til fulle at kulturhusets konsertflygel har tilsvarende klanglige kvaliteter. Med to slike instrumenter, og to slike kunstnere måtte det bli vellykket. Samspill, uttrykk og akkordspill var tett, helhetlig og uttrykksfullt. Publikum lyttet, smilte og nøt.

Ungdommelig optimisme

Duoen åpnet med Johan Svendsen vidunderlig vakre Romanse i G-dur opus 26. Komposisjonen var ferdig i 1883, og det sies at Svendsen fikk 50 kroner for den, slik at han kunne betale husleie og få seg et måltid. Romansen er etter hvert blitt en av de mest spilte komposisjoner, og i flere slags besetninger.

At det kunstnerisk kan være liten forskjell på folkemusikk på hardingfele og vanlig kunstmusikk viste Ragnhild Hemsing da hun presenterte en avdeling med slåtter fra Valdres, hennes barndoms dal. Her var det nyanser og varierte uttrykk som viste kunstneriske aspirasjoner. Ingrid Andsnes utfylte dette på en overbevisende måte med Norske Folketoner, opus 66 av Grieg. Første avdeling ble avsluttet med Edvard Griegs ungdomsverk, Fiolinsonate i nr 1 i F-dur. Her er det energi, mot og ungdommelig optimisme som preget uttrykket. Helt rett tolket av musikerne. Grieg var 21 år da verket ble utgitt.

Det hele ble avsluttet med den mektige Fiolinsonate nr 1, av Johannes Brahms. Brahms var meget selvkritisk til alt han publiserte. Det som ble utgitt har derfor en høy kvalitet, og er ganske krevende å framføre. Konsertgiverne overbeviste stort med lytefri teknikk og varierte følelsesuttrykk. Særlig den langsomme andresats var meget vakker.

Lang og varm applaus til slutt ønsket damene velkommen tilbake.