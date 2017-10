Anmeldelse: Funky og flott fyrverkeri

Annonse:

Arendal Veterankorps inviterte til Disco Inferno på Kulturhuset fredag kveld, og det må vel innrømmes at disco kanskje ikke er det første jeg forbinder med korpsmusikk. Faktisk er det vel noe som strengt tatt ikke skulle være mulig å kombinere.

Overraskelsen var derfor stor da korpset kliner til og starter showet med ”I was made for loving you”, med et helt eget Kiss-medlem bak trommene. Vel, i hvertfall utifra sminken å dømme. Korpset klinger bra, og godlydene som sprer seg ut i salen skaper både entusiasme og applaus blant publikum.

Forsterkninger

Spillelisten inkluderte kjente låter som ”Stairway to Heaven”, ”Chiquitita” og en ABBA-medley, og underveis i konserten kunne du hele tiden høre noen nynne med eller trampet takten. Etter eget sigende har korpset øvd mye og lenge, og det har de fått betalt for. Rytmen, uttrykket og klangen satt som et skudd, og med tanke på at eldstemann i korpset er 85 år, er dette noe det definitivt står respekt av! At de også hadde hanket inn gjestemusikerne Håkon Huldt-Nystrøm på bass, Gunnar Thommesen på keyboard og Bjarne Ludvigsen på el-gitar var en genistrek. Spesielt sistnevnte med sine små øyeblikk med litt ekstra fokus passet usedvanlig godt til den litt mer tradisjonelle korpslyden.

Lokale talenter

Når den eneste erfaringen med korpsmusikk man har, er skolekorps som med ymse hell har greid å spille låtene sånn at man kunne kjenne de igjen, så blir man gjerne litt blåst av banen når man ser hva Arendal Veterankorps er i stand til. Konserten Disco Inferno er en storproduksjon, der samspill, kvalitet og dyktighet er en rød tråd gjennom hele opplevelsen, suverent ledet av dirigent Jorge Dinis. Ikke minst er de lokale talentene med på å løfte showet, og man kan ikke annet enn å bli rørt og glad over 4.-klassetrinnet fra Moltemyr skole når de synger med på ”Barn av regnbuen”, for ikke å snakke om rocke-klassikeren ”Knocking on heavens door”. Da er det ikke rart at man kunne se mange mobiltelefoner utover i salen, og stolte foreldre som forståelig nok ville forevige opplevelsen.

Bølgen Dansestudio sørget for å gi lydbildet et visuelt uttrykk, og kledd i tidsriktige antrekk og med en energi som kun er ungdommen forunt, greide de å både fascinere og sjarmere publikum.

Og som om ikke det var nok; solosangerne Kathrine Beisland, Ingvild Lindsjørn og Thomas Isaksen sørget for at det virkelig rykket i rockefoten, og man kunne høre publikum bli revet med der de nynnet og sang med underveis. Spesielt Thomas Isaksen utmerket seg, og man kan undres over hvor han har gjemt seg til nå, for han leverte både trøkk, innlevelse og moves som sent vil gå i glemmeboken.

Tidsreise

En så formidabel produksjon går ikke av seg selv, og konserten ble kyndig og sømløst geleidet av kveldens konferansier, Benedicte Tynes. Som til alt overmål ankom scenen etter pausen på en heftig Harley Davidson, riktignok med en egen sjåfør. For så å finne hele korpset ikledd tidsriktige antrekk fra det herlige 70-tallet. Klassikerne kommer som perler på en snor, fra Disco Inferno til Saturday Night Fever og Sweet Caroline – og med en formidabel avslutning til en Village People medley. Med korps, sangere, kor og dansere på scenen, smeller det til med en heidundrende avslutning, til jubel og trampeklapp fra salen. Som seg hør og bør går teppet igjen til stående applaus fra salen. Vel blåst!