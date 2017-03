Anmeldelse: Feiret 95 år med pomp og prakt

Søndag kveld inviterte Arendal ungdomsmusikkorps til et storstilt show i Arendal kulturhus. Et show som ble gjennomført til topp karakter i stil, musikalitet og profesjonalitet.

Showet «En musikals reise i filmmusikk» tok for seg utdrag fra musikalens verden med musikk fra West side Story, Les Miserables, Phantom of the Opera, Grease og Chicago for å nevne noen.

Spøkefull konferansier

Korpset åpnet med brask og bram med spenstige toner fra «Mambo» fra musikalen West Side Story før kveldens konferansier Pål Koren Pedersen ønsket velkommen til fest.

– Vi er her for å feire korpset 95-års jubileum, og jeg må si at det både er vitale og oppgående 95-åringer vi ser i dag.

Nå skal det sies at ingen av dagens ­medlemmer tilhører den originale besetningen, kanskje med unntak av Basse, spøkte Pedersen i sin åpningsreplikk.

Se video fra «I bring him home» med solist Trond Kristiansen

Smakebiter

Han trakk så fram flere hendelser fra året 1922 da korpset ble stiftet.

– Det var dette året Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris, vi fikk vår første kvinnelige stortingsrepresentant, Vinmonopolet ble opprettet og Liverpool ble seriemestere. I løpet av de siste 95 åra har vi blant annet gått fra kuleramme til datamaskin og fra brevpapir til e-post. Det har vært en enorm utvikling, også i den musikalske verden. I kveld skal vi få smakebiter på høydepunkter fra denne perioden, sa han før korpsets faste ­dirigent Rune Hansen satt ungdoms­korpset i gang med et knippe utdrag fra musikalen Les Miserables der ­sangerne Eva Jonassen Tungesvik og Kim ­Werner Isaksen bidro som kveldens første gjesteartister.

God stemning

Og for en fest! Korpset skinte som aldri før og leverte godt innøvde musikal­numre med stor glans, masse presisjon og god dynamikk. Eva Jonassen Tungesvik leverte en nydelig versjon av «I dreamed a dream» sammen med korpset, og hun sang også duett med Kim Werner Isaksen flere ganger i løpet av kvelden. Gjennom den første bolken fikk vi høre utdrag fra «Master of the house» og «Do you hear the people sing». Korpsets egen Trond Kristiansen på euphonium spilte solo på «I bring him home» og beviste hvilken eminent musiker han er. Scene­oppsettet, showet og den musikalske kvaliteten bidro til å sette publikum inn i den rette stemningen fra start, det var både ­imponerende og storslått.

Populært danseband

Bandet Fatal var også en del av gjeste­musikerne denne kvelden, og i følge konferansieren har det kjente dansebandet bidratt til å skape musikk­historie i ­Arendal siden de startet opp i 1969. Bandet har imidlertid sluttet som danseband, og kaller seg i dag for et konsertband, mest fordi de var lei av å spille for fulle folk, ifølge bandets trommis Basse Andersen, som har vært med siden ­starten i 1969.

Fatal leverte to låter sammen med korpset i tillegg til å briljere som gamle gode Fatal med den kjente og kjære låta «Ingen vei tilbake». Publikum viste tydelig at de satt pris på et gjenhør med bandet, som for anledningen også hadde med seg Frode Olsen på perkusjon og Odd Bjørn Jensen på trompet. Også Bølgen dansestudio var invitert med som gjesteartister. De unge danserne sjarmerte publikum med sine danseprestasjoner gjennom tre låter i løpet av kvelden. Her var det mye danseglede og se, og de imponerte også med noen tekniske «dansemoves» og nærmest akrobatiske øvelser underveis.

Hårreisende

Korpset serverte flere høydepunkter i ­løpet av den 90 minutters lange ­konserten, både alene og sammen med gjesteartister og solister. Et av kveldens store ­musikalske opplevelser var likevel Eva Tungesvik Jonassen og Kim Werner Isaksens fremføring av «The prayer» i duett. De to leverte så alle hårene på hele kroppen reiste seg. Dette kunne like godt vært servert på verdens største opera­scener uten tvil, og alle arendalitter kan være stolte av å ha to så gode sangere i vårt eget lokalmiljø. Også Haagen Poppes solofremførelse av «Send in the Clown» fremført på sopransaksofon sammen med korpset sto til topp karakter.

Imponerende

Arendal ungdomsmusikkorps skal ha skryt for oppsetningen av konserten, og det er lenge siden undertegnede har sett så god oppbygging og gjennomføring av et musikalsk show.

Dette var ­profesjonelt fra A til Å, korpset leverte strålene, gjeste­artister og dansere ­imponerte og korpsets egne solister innehar en musikalsk kvalitet uten sidestykke.

Dirigent Rune Hansen kan være stolt over gjennomføringen fra korpsets side, det er bare å bøye seg i hatten – som skiløper Heidi Weng sa under OL i Sotsji i 2014. Vi gratulerer med konserten og 95-års­jubileet til Arendal ungdomsmusikkorps.