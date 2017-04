ANMELDELSE: Countrykonsert med mye kvalitet og varme

Onsdag kveld feiret countrylegenden Gunnar Thommesen «G Thomas» 35 års jubileum til stormende jubel i Arendal Kulturhus.

Tekst og foto: Christine Bentsen Grini



Publikum kom iført cowboy-hatter og godt humør, og da G Thomas inntok scenen ble han møtt med stormende applaus.



Underholdende

Etter at countryartisten startet sin musikalske karriere i det små på den gang så velkjente brune puben «Bula» i Arendal, har det gått slag i slag for den lokale artisten. Han har gitt ut en rekke plater, reist på turneer verden rundt og spilt utallige konserter på både små og store scener. Onsdag inviterte han til en storslagen jubileumsfest for å markere jubileet, en konsert som både var varm, underholdende og full av musikalsk kvalitet i sin sjanger.









Gode budskap

Han hilste blidt på fansen før han dro i gang den første låta «One way ticket to Tennessee», og dermed fylte han hele salen med sin countrysjarm fra første strofe. Stemningen var god under hele konserten, og var som en koselig sammenkomst med countryinteresserte og venner av jubilanten. Publikum trampet ivrig med føttene i takt med musikken og applausen satt løst gjennom hele kvelden. Låtene fra scenen var behagelige å høre på, og vi kunne lett merke hvor mye sjel artisten har lagt i musikken. Som countrymelodier flest handlet sangene om livet og dets utfordringer, gleder og savn, og han fylte hele salen med gode budskap og ro i sjelen.

Hyllest

G Thomas snakket familiært med publikum og fortalte levende om livet og sin erfaring som countryartist gjennom 35 år. Han inviterte venner og kjente i tur og orden opp på scenen for å bidra på flere av låtene der både Big B, Åsmund Åmli og Steffen Jakobsen jammet med jubilanten. Den verdenskjente countryartisten Bobby Bare kom med en hilsen til den norske countrylegenden på storskjermen og hyllet ham for å gjøre country mer kjent i Norge. G Thomas valgte på sin side å sende sin hyllest til familien, særlig moren, som også var tilstede under konserten. Det ble en flott musikalsk aften i kulturhuset der countryartisten i tillegg til å spille på gitarstrengene også spilte på humor som fikk publikum til å le og more seg. Han avslørte også at han kommer ut med ny CD i mai.