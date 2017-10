Annonse:

I AM KOOL: K-en i bandnavnet kunne like godt ha stått for KUL.

Anmeldelse: I AM KOOL

Poprock og elektronika møttes til en date fredag kveld i Lille Torungen, og det viste seg å bli en perfekt match. Det Kristiansandsbaserte bandet I AM K inntok scenen i Arendal med all verdens sjarme, trøkk og selvtillit. Fengende og sjarmerende

Og det har de all mulig grunn til. Låtene sitter som de skal, vokalen er sterk og har en særegen klang, og blandingen av pop, rock og elektronika fenger så det holder. Energien og innlevelsen gjør dette til en herlig og glad liveopplevelse. Bandet har attitude, er røffe og kule i stilen, de er lekne og har det tydelig veldig gøy på scenen. Fortjener suksess

Spillelisten inkluderte den mest spilte låta på Spotify, “Strobelights”, den mektige låta “Stars”, og den nylig utgitte låta “I come alive”. Sjangermessig minner I AM K kanskje om både Highasakite og Donkeyboy blant norske band, og potensialet for å nå disse enerne i norsk musikk er så definitivt tilstede. Jeg gleder meg til jeg en dag kan si at jeg var på konsert med I AM K før de ble verdenskjente! Du kan se flere bilder fra konserten her:









