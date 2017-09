Agder Brass og Rein Alexander i kulturhuset

Annonse:

Agder Brass slår på bokstavelig talt på stortromma når de inviterer til konsert i Arendal kulturhus med vokalist Rein Alexander på plakaten, søndag 22. september.

Brassbandet som består av medlemmer fra både Aust- og Vest-Agder gleder seg stort til å invitere publikum til konsert der de har fått med seg en av Norges mest profilerte sangere.

Kjent musikk

Ifølge Jon Håvard Jensen, tubaist i brassbandet, kan det ikke slå feil.

– Brassband kombinert med en så god sanger som Rein må jo bare bli en suksess, uttaler han i en pressemelding.

Publikum vil ifølge Jensen får høre stykker fra flere kjente musikaler, som blant annet «Les Miserables».

– Det blir også kjente stykker som «You raise me up» og «Anthem». Vi skal også fremføre noen flotte brassbandstykker som vil være verdt å få med seg, forteller Jon Håvard.

I tillegg til Rein Alexander har de også med seg en lokal sangstrupe.

– Eva Jonassen Tungesvik stiller som gjesteartist. Dette blir en konsert fylt av magiske øyeblikk, lover Jon Håvard.

Utallige opptredener

Rein Alexander er en skolert, selvlær og rutinert formidler. Han tolker mange musikalske stilarter, og sier selv at han stadig forsøker å utfordre seg selv. Norge, USA, Island, England, Italia og Sverige er steder han har kalt hjemme, både som student og profesjonell. Utmerkelsene ved skoler som Royal Academy of Music, og The Reykjavik academy of Singing and Vocal Arts, og ikke minst det norske folks klare tale i TV-konkurransen «Kjempesjansen» i 2003, har vært godt fundament for videre utvikling og dedikasjon. Rein Alexander har gjort utallige TV-opptredener, konserter og turneer som tilsammen utgjør flere hundre konserter for et stort publikum.

Sammenslåing

Agder Brass kaller seg selv for «Sørlandets beste brassband for amatører» med medlemmer spredt over begge Agder-fylkene. Brassbandet ble etablert i 2007 som en sammenslåing av Kristiansand Brass band og Arendal- og Grimstad Brass band. I 2016 fikk de den nyutdannede Kristiansanderen Thomas Swatland som dirigent.

– Han bidrar stort til å holde nivået oppe til enhver tid, skriver Jon Håvard Jensen i pressemeldingen.

Bandet deltar i konkurranser som blant annet Siddis Brass i Stavanger og NM i Bergen hvert år, i tillegg har de jevnlige spilleoppdrag fordelt på Agder.

Konferansier

Til å lede musikere og publikum gjennom kvelden har de fått med seg Karl Johan Emanuelsen som kveldens konferansier, som hvert år også er konferansier for den tradisjonelle nyttårskonserten til Arendal byorkester i kulturhuset.

– Han er en person med stor interesse for denne sjangeren, og vi er veldig glad for at han ville stille opp på dette, sier tubaisten.