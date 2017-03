9. klassinger kuppet caféen

I alt fire kvelder lar innehaverne av Pigene på Torvet ungdomsskoleelever fra Asdal ta over driften.

Idéen kom fra Holvika ungdomsskole i Grimstad, hvor lærer Mari Grjotheim ble invitert til et tantebarn som gjennom skolen hadde fått lov å overta en restaurant. Ikke lenge etter hadde hun og kollega Anne Liv Jensen spikret sammen ett tverrfaglig opplegg for elevene sine. Tre ganger har caféen Pigene på Torvet blitt transformert, til restaurant Salat 17, til Masterchef Café og til Méet up. Kommende fredag skal driften igjen kuppes, og den siste gruppa av ungdommer skal skape restauranten Flyvende tallerken.

Ville være sjef

Da cafeen forrige onsdag ble omgjort til restaurant Salat 17 hadde 9. klassingen Rebekka Grøsle en av kveldens viktigste oppgaver. Hun var hovmester og hadde ansvaret for at alle andre samarbeidet og alt gikk som smurt.

– Jeg hadde lyst til å være sjefen for de andre, smiler hun lurt og forteller at hun har styrt mye av arbeidet med å bestemme navn på restauranten, antrekk for alle klassekameratene og design på meny og forklær.

Hun synes det er morsomt å få prøve seg i restaurantyrket, men har egentlig bestemt seg for en annen utdanning.

– Jeg har lyst til å bli frisør, sier hun.

Spurte pent

Silje Larsen driver cafeen ved Torvet sammen med sin mor Tone Larsen Brekke. Hun ble glad da Asdal skole spurte om de ville være med på prosjektet.

– Vi tenkte at det ville være spennende, og det er viktig å være med å hjelpe til slik at flere ungdom søker seg inn på disse fagene. Hvis dette kan gjøre at flere søker seg inn på videregående utdanninger innen salg, service, restaurant- og matfag er det positivt for alle fremover, sier hun og legger til:

– Men først og fremst sa vi ja fordi skolen spurte så pent!

Elevene har for alvor tatt over cafeen etter klokken fem, og da har venner og familie vært invitert til å nyte et måltid. Gjennom hele dagen har imidlertid femten elever vært på arbeidsplassen og jobbet med å lage kaffe, betjene kassaapparatet, rydde border og servere. Larsen forteller at det har vært litt krevende å finne oppgaver til 15 elever, når de vanligvis er to eller tre personer på jobb.

– I lunsjrushet må vi for eksempel bare fokusere på å få ut maten, men ellers har de blant annet kuttet grønnsaker og stått i kassa. Det blir veldig annerledes dager, men det er hyggelig å bli kjent med så fine ungdommer også, sier hun.

Tre fag

Læreren Mari Grjotheim tok initiativ til prosjektet. Hun underviser i kunst- og håndverksfag og har hjulpet elevene å designe menyer og forkle. Hennes kollega Anne Liv Jensen er lærer i Mat og helse og har naturligvis hatt ansvar for maten. I tillegg har elevene brukt timer fra det yrkesrettete faget Utdanning til valg. Herfra har de skrevet jobbsøknader rettet inn mot de stillingene de vil jobbe i, enten det er servitør, oppvaskhjelp, kokk, barista eller hovmester.

Til sammen har rundt 40 elever fått lov å skape sin egen restaurant, med litt hjelp fra lærere og næringsliv.