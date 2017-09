Moltemyrskogen barnehage feiret ti år

Da barnehagen jubilerte kom storfint besøk og tilbakevendte barnehagebarn.

Barnehagen på Moltemyr feiret tirsdag forrige uke 10 år. Daglig leder i barnehagen, Berit Songe, forteller at markeringen ble en flott dag med besøk fra tidligere barn i barnehagen, foreldre og selveste Elsa fra Frost. Linda Thomessen fra Bølgen dansestudio har nemlig flere ganger fått høre at hun ligner på figuren Elsa fra Disney-filmen Frost, og blitt stoppa på gata i både New York og av utenlandske turister i Arendal. Hennes mor er ansatt i barnehagen og under markeringen tok danselæreren med seg dansere fra dansestudioet og møtte opp i ordentlig Elsa-kostyme.

– Det var ganske morsomt, for da “Elsa” kom ut på scenen gikk det nesten et gisp gjennom de oppmøtte barna, forteller Songe.

Til sammen anslår barnehagelederen at et par hundre mennesker møtte opp.

– Vi hadde stort telt med kaker, natursti, fiskeleken og koste oss skikkelig, sier hun.