Glitter, glamour og gjenbruk

Juleball, vinterball, avslutningsball. Det er alltid noe som skal feires, og da er det naturlig å jakte på den perfekte kjolen.

På Asdal skole er inngangen pyntet med lyslykter, og stemningen rett før kl 18 er passelig frenetisk hos arrangørene. Kjerstin Andresen og Tove Bendiktsen som begge jobber ved skolen, tar imot de første kjolene som skal legges ut for salg. De er veldig spente på hvordan kvelden skal bli:

– Vi har jo ikke gjort dette før, så det er vanskelig å anslå hvor mange som evt vil komme, forteller Kjersti.

-Tanken bak, og håpet for, arrangementet er at unge mennesker kan se at det går an å bruke noe 2 ganger, og ikke bare i 4 timer, fortsetter hun.



Kø

På den korte tiden vi har snakket sammen, har både aktivitet og lydnivå endret seg i rommet. Dørene er tydeligvis åpnet, og det raser inn med jenter, venninner, mødre, bestemødre, tanter og nabokoner. Noen er på utkikk etter kjole, mens andre igjen er med som heiagjeng. Du kan høre summingen, diskusjonene og små gledeshyl når noen har funnet noe de liker. På kort tid er det lang kø foran de to provisoriske prøverommene, og Kjerstin må tenke kreativt og være løsningsorientert. Her går det unna, og hun finner alternative prøverom som jentene kan benytte seg av.





Vinner

Pasteller er helt klart de mest populære fargene, og det bugner av rosa, champagne, fersken og ikke minst lyseblått. Man kan vel gjette seg til at også denne aldersgruppen er noe påvirket av Frost når det gjelder kjoleønsker, og heldigvis for disse er det flere kjoler som passer i denne kategorien. Rebecka Grøsle (15) formelig stråler i den lyseblå ballkjolen hun har funnet.

-Jeg har lett etter en kjole en stund nå, og dette er min absolutte favoritt, sier hun og rødmer lett. Hun synes det er ekstra stas å ha funnet den på bruktmarkedet, og det er tydelig at hun liker kjolen veldig godt.

-Den føles god å ha på, og så er den veldig fin. Nå har jeg bestemt meg, så da er resten opp til mamma. Det er hun som har det siste ordet. Vel, det er hun som betaler, sier en lattermild Rebecka, og innrømmer at nå som hun har funnet kjolen hun vil ha, gleder hun seg ekstra til juleballet på Strand Hotell på Fevik.



Alternativ handel

-Det er jo dette det handler om, sier Tove Bendiktsen. At ungdommene skal se at det er mulig å finne flotte alternativer til en rimeligere penge. Mange gruer seg for å være med på skoleballene fordi det blir en del ekstra utgifter. Og selv om det økonomiske ikke nødvendigvis er en drivkraft hos alle, er ungdommene mye mer bevisste på gjenbruk.

Hårfin

Det er ikke bare tips og utvalg i kjoler som Kjerstin og Tove har tenkt på. De har også invitert frisører fra Sam Eydes videregående skole som har rigget seg til med utstyr og stort pågangsmot. Her får festjentene tips til hvordan de kan pynte seg, om de skal ha håret opp eller ned, krøller eller rett hår. Frisørstudent Aurora Lie Gustavsen (17) synes ideen om kjolesalg er kjempesmart.

-Det er jo helt genialt, og så flott at man ikke trenger å kjøpe nye kjoler. Det blir jo ofte sånn at disse kjolene blir bare brukt én gang av eier, og da er det godt at de ikke går på dynga, sier hun innimellom krølltang-takene.

-Vi er veldig glad for at vi kan være med og bidra til kunnskap og stemning, og i tillegg få gjøre noe fint for jentene her. Og så får vi jo også vist frem frisørlinja også, så det er vinn-vinn for oss.