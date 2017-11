Sykehusdirektøren skaper furore på ny

Annonse:

Til tross for at Jan Roger Olsens posisjon er fredet av sitt eget styre reiser flere lokale politikere bust.

Da tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord reiste mistillitsforslag mot sykehusdirektør Jan Roger Olsen i juni vedtok styret at direktøren fortsatt hadde tillit. Mandag ble et nytt mistillitsforslag sett på da styret evaluerte seg selv. Det ble fremmet blant annet på bakgrunn av et forslag om å flytte urologi fra Kristiansand til Arendal, styret vedtok imidlertid igjen at direktøren har tillit.

Åpen kritikk

Det vil ikke arbeiderpartiordfører i Arendal Robert Cornels Nordli slå seg til ro med. Han har sendt et åpent brev til helseminister Bent Høie. Brevet ble sendt 30. oktober og er publisert på Arendal arbeiderpartis nettside. Der trekker han frem direktøren Jan Roger Olsen og styreleder Camilla Dunsæd som et stort problem.

– Ledelsen med direktøren og styrelederen i spissen ser i stor grad ut til å ignorere/utfordre klare nasjonale føringer. Nå seinest når det gjaldt Flekkefjord sykehus som akuttsykehus, og at man igjen har satt på dagsorden at Kristiansand bør være hovedsykehus. Dette fremkommer i utkast til ny utviklingsplan for SSHF. Dette til tross for at sykehusene i Arendal og Kristiansand begge ifølge nasjonale føringer er å betrakte som store akuttsykehus, skriver Nordli som også trekker frem at statsråden selv har slått fast at helseforetakene ikke skal ha ett hovedsykehus.

Nordli mener styret ikke evner å kontrollere situasjonen og peker på at det bør oppnevnes en styreleder som har evne, kraft og vilje til å gjøre noe med den fastlåste situasjonen.

– Flertallet i styret har dessverre ikke vært et korrektiv til direktøren. Med styrelederen i spissen har flertallet i styret fungert som et «sandpåstrøingsorgan» for direktøren, hans stab og deler av fagmiljøet ved sykehuset i Kristiansand.

Ny styreleder

Ordfører Nordli sier det bør velges en ny styreleder som kan gjøre noe med den fastlåste situasjonen. Særlig fordi styreleder Dunsæd er ansatt som ny rådmann i den nye sammenslåtte Kristiansand kommune som skal bestå av dagens Kristiansand, Sogndalen og Søgne kommuner.

– Hun begynner ikke i jobben nå, men det er åpenbart at det knytter seg noen forventninger til den nye rollen hennes. Det som er med på å skape fortsatt uro er at dagens styreleder i SSHF og kommende rådmann i «Nye Kristiansand kommune» ikke signaliserer at hun vil trekke seg som styreleder ved Sørlandet Sykehus, men snarere det motsatte. Jeg mener at statsråden må vurdere den framtidige sammensettingen av styret ved SSHF og gjerne tilføre den ny kompetanse.

Partikollega og nyvalgt stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland tar også til motmæle mot endringene, og ber ifølge Agderposten helse- og omsorgsminister Bent Høie om å svare på hva han mener om jobben styret og direktøren på de tre sykehusene på Sørlandet gjør.