Kroaten med blaude konsonanter

Fakta: Faktaboks: Navn: Josip Vidovic

Alder: 27

Kom fra bosnisk håndball til ØIF Arendal i 2013.

Har siden vært lagets ubestridte playmaker.

Har to seriegull og et cupgull.

Født og oppvokst i Metkovic, Kroatia.

Trener også ØIF Arendal J16

ØIF Arendals kroatiske playmaker Josip Vidovic’ ro og sindighet står sentralt om klubben skal lykkes denne sesongen.

– Jeg ble tidlig forelsket i håndballen og jeg tenker håndball neste hele tiden, smiler 27-åringen på sitt sedvanlig, sjenerte vis.

Skaperen

Bortsett fra kroatens 1,92 meter på strømpelesten og treningsdressen, er det lite som minner om en sjef med stor S og en kroat med brusende balkansk blod.

– Kanskje jeg ble født i feil land, humrer han.

I ØIF Arendal er jobben hans å peke, dirigere og regissere. Når han treffer er det ofte for kunstverk å regne. I forsvar er jobben å ødelegge mest mulig av motstanderens rytme i rollen som vindusvisker i 5:1-spillet.

– Å skape og ødelegge er det jeg er best på, sier han.

Han setter også opp lagkameratene i kontringsspillet. Playmakeren er engasjert når han snakker om å gjøre medspillere gode.

– Derfor må jeg holde hodet kaldt hele tiden når jeg er på banen. Om hodet mitt var fylt med temperament kunne jeg nok ikke ha vært playmaker, smiler han.

Med svensk-kroatiske Marinko Kurtovic’ engasjement og temperament på benken kan det likevel renne over for ham av og til. Eller?

Litt kok

– Det er ikke alltid jeg hører på hva han sier fra sidelinjen. Det koker av og til opp i hodet mitt også, skjønner du, smiler han og ber om å bli trodd.

– Så det finnes noe temperament under panseret likevel?

– Ja, og slik må det være. Det er meg som er på banen og hvis jeg først blir hissig kommer det nok noen kroatiske banneord i retning både den ene og den andre. Ikke så høyt kanskje, men jeg kan bli hissig jeg også, gliser han og ber om å bli trodd.

– Jeg tror faktisk hele laget kan en god del kroatiske banneord nå, ler han.

Det blir likevel neppe testosteron og banneord som blir hans ettermæle når karrieren i klubben går mot slutten en gang i fremtiden. Lagkamerat Sondre Paulsen spør seg om lagkameraten har skjulte, skandinaviske gener.

Sindig

Mentaliteten hans minner mer om den skandinaviske enn den balkanske. For han er ekstremt rolig og sindig til å være kroat, mener Paulsen som har sett en rekke kroater i klubben siden opprykket for åtte år siden.

Vidovic’ spillestil krever oppofrelse og behandlingen han mottar av motstanderens muskelbunter er ofte av den voldsomme arten. Hans styrke er ikke bare blikk for spillet og hans sindige ro når det koker som mest. Beina flytter seg der motstanderne ofte minst venter dem.

– Denne sesongen skal jeg jobbe med å skyte mer selv og noen sier jeg kanskje bør tenke og analysere mindre på banen. Av og til kan det være lurt å koble ut hodet, men det blir veldig vanskelig for meg. Helt siden jeg var åtte har jeg vært playmaker og sett etter løsninger som kan sette lagkameratene i posisjon til å score mål.

– Josip er eliteseriens beste playmaker, mener Sondre Paulsen.

Da den joviale kroaten var juniorspiller ble han oppfordret til heller å velge basketball, siden hverken kroppsbygning eller høyde var skreddersydd for håndball. Han takket pent nei til alle som spurte. Fascinasjonen for håndball og muligens verdens beste spiller gjennom tidende, Ivano Balic, for stor. Håndballegenden kommer forøvrig fra samme by som Vidovic.

– I dag henter jeg inspirasjon fra mange spillere. Å utvikle seg i små steg er man helt nødt til for å være i front. Om klubben skal til vinne nye gull må vi alle bli bedre hver eneste dag.

Ensomt

I likhet med barndomshelten har også 27-åringen drakt nummer tre, forøvrig samme siffer som antall gull han har bidratt til siden 2013. Det få vet er at jubelsesongene kunne blitt uten hans bidrag. Møtet med kalde Norge var brutalt. Han beskriver sitt første halvår i Arendal som ensomt.

– Det ble mye tid i leiligheten der jeg kikket på klokka og ventet på at den skulle bli fire om ettermiddagen. Jeg lenget hjem, innrømmer han.

Ettersom som språket ble bedre – godt assistert av Helge Parnemann – ble livet i Arendal bedre. Flere blaude konsonanter dukker stadig opp i intervjuet.

– Nå har jeg et godt nettverk utenfor håndballen, men mest tid blir det selvsagt i håndballmiljøet. Jeg er imponert over håndballinteressen i denne byen. Svermen er bare helt utrolige. Nå trives jeg veldig godt, sier han.

Å leve i en håndballby har han vært vant med fra første møte med håndballen. Han sammenligner fødebyen Metkovics håndballinteresse med Arendal. I sommer var han vertskap for ØIF Arendal J16s treningsleir i hjembyen. Han er også lagets trener. Hele familien bidro til å gjøre lagets treningsleir til en minnerik opplevelse.

– At disse flotte jentene og foreldrene fikk en god opplevelse hjemme i Kroatia var veldig hyggelig, smiler han.

Hyggelig skal det bli resten av sesongen også i Sparebanken Sør Amfi. Lørdag skal Jonny Jensens Falk Horten sendes hjem uten poeng foran fulle tribuner i serieåpningen.

– Elverum virker veldig sterke, men sluttspillet blir enda jevnere denne sesongen. Vi skal være enda mer kjølig i topplokket og smartere mot dem denne sesongen. Selv om skader har ødelagt litt for oss i oppkjøringen, har vi en tropp som kan kjempe om gull, avslutter Josip Vidovic.

Kjenner vi ham rett, har han vel tenkt på akkurat Elverums-koden en god stund.