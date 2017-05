Inviterer til ny østersdugnad

Annonse:

Fylkesmannen i Aust-Agder lover bort inntil 200.000 kroner.

Hver sommer blir det mer av stillehavsøstersen som har invadert sørlandskysten. Gjennom et samarbeid med Agder Renovasjon, Risør og Tvedestrands-regionens Avfallsselskap AS og kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand og Søgne inviterer fylkesmannen lag og foreninger til plukking. Dugnadsarbeidet starter 10. juni og hver aktør kan tjene opp til 20.000 kroner.

Sjøkanten

Østersen ses av noen som en delikatesse, mens andre er irritert over hvordan de skarpe skjellene kan skrape opp føttene.

– Stillehavsøstersen finnes i våre områder helt i fra fjæresteinene og ned til rundt 2 meters dyp. Det betyr at mye kan nås uten bruk av dykkerutstyr, men på grunn av sjøtemperaturen bør det vurderes bruk av våtdrakt. Det er også mulig å benytte båt og en stålrive eller krabbehåv ved rydding av de dypere forekomstene .På bløtbunn har også seilbrett og kanoer vist seg som hensiktsmessige farkoster for å komme til østersen. Stillehavsøsters som har festet seg på fjell, må som regel knuses på stedet, isskyffel, spett eller en annen form for stålstang er redskaper som egner seg for dette, melder fylkesmannen på sin nettside.

Viktig skille

Ordinær flatøsters eller europeisk østers har ikke de skarpe kantene som stillehavsøstersen har. Den står nå i vare for å bli fortrengt av den stadig større forekomsten av stillehavsøsters. Fylkesmannen understreker at de som plukker må se forskjell på våre «hjemlige» østers og den som skal fjernes.

– Stillehavsøstersen har knivskarpe ”flak” og kanter som kan være en fare for badende. Strender som er infisert av den nye arten, vil etter hvert bli uegnet til bading, og det kan være direkte farlig å vasse i disse områdene uten sko, skriver fylkesmannen.

I Arendal er det områdene Hovekilen, Bekkevika-Jorunnstadkilen, Sandnesskjæra, Langesand, Vrangund-Seilskjær sør som skal plukkes. Enkelte av østersene som plukkes skal brukes av Havforskningsinstituttet i Flødevigen til forskning, mens resten komposteres av avfallsselskapene.