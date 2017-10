Fotball: – En klubb som Grane bør ligge i 4.divisjon

Annonse:

I 2010 la Grane Fotball ned a-lagssatsingen som en del av etableringen av Arendal Fotball. Nå ønsker klubbens medlemmer ny satsing og klatring i divisjonssystemet.

-Timingen var riktig, smiler den tidligere eliteseriespilleren og mangeårige treneren i lokalfotballen, Morten Knutsen om hans nye klubb, som i dag har 6.divisjonsstatus.

Selv om han er ny i rollen som a-lagstrener i Grane, er han ikke ny i klubben. Det var i Grane han vokste opp før han som 16-åring meldte overgang til Start. Ringen er med andre ord sluttet for 39-åringen.

– Grane ønsker å løfte seniorsatsingen i kombinasjon med en målrettet spillerutviklingsplan nedover i årsklassene. Denne klubben har tradisjoner og mange mennesker som vil noe sammen. Slike tanker og prosjekter liker jeg. Derfor brukte jeg ikke lang tid til å takke ja da forespørselen kom. At det er moderklubben min er en bonus, sier han.

Sentral

Knutsen var forøvrig Arendal Fotballs første trener i 2010, sammen med Torstein Oland. Siden har han trent Trauma i flere sesonger, før han ga seg som a-lagstrener etter forrige sesong. Denne sesongen har han vært trener for Granes G14-gruppe og for minstemann på Tromøy. Minstemann får beholde pappa som trener, mens eldstemann antakelig må gi slipp på sin far på treningsfeltet. Grane ansatte nylig Reinhard Nærbø som spillerutvikler i full stilling.

-Lysten til å stå på treningsfeltet igjen med en seniorgruppe har lagt der hele tiden. Frem til jeg ga meg i Trauma etter forrige sesong, hadde jeg vært en del av et a-lag som spiller eller trener i 25 år. Jeg ser lyst på hva vi kan få til i løpet av få år i Grane, sier han.

Bakgård

I 2010-sesongen spilte Granes a-lag i 3.divisjon. Høsten 2015 etablerte klubben et eget a-lag igjen på bunnen av divisjonssystemet. Det har vært mer utfordrende å klatre opp fra lokalfotballens bakgård enn klubben hadde sett for seg. Både Knutsen og sportslig leder Kjell Magne Nesland ser for seg 4.divisjon som et naturlig mål. Etter at divisjonssystemet ble lagt om og spisset kraftig i fjor høst, blir 3.divisjon et mål som vil kreve helt andre rammer enn Nesland og Knutsen anser som realistisk.

-Grane utvikler mange gode fotballspillere hvert eneste år. De siste årene har klubben sendt en rekke spillere videre til andre lokale klubber når de har vært 16-17 år. Det er ikke alle som blir eller kan bli en del av satsingen i Arendal Fotball. Vi skal være det naturlige for spillerne som ikke satser videre i Arendal Fotball, sier Knutsen.

Dermed avblåser han eventuelle tanker om å utfordre byens satsingsklubb, som Grane og Trauma er moderklubber for.

– Nei, overhodet ikke. Grane er i 6.divisjon og vi må stikke fingeren i jorda, erkjenne statusen og arbeide beinhardt fremover for å nå målet vårt om 4.divisjon. Grane har tradisjoner i ryggen og vilje til å få dette til, sier Knutsen.

Viljen til å utvikle a-lagssatsingen er basert på medlemmenes klare ønske på årsmøtet i vår.

– Det ønsket er grunnlaget for å gjenreise denne satsingen, sier Nesland som i høst har vært en av flere trenere for laget i 6.divisjon.

Ikke love

Grane endte på 2.plass i årets sesong, bak suverene Express 2. Det første Knutsen vil ta tak når han formelt tiltrer som hovedtrener, er å kartlegge spillermateriellet.

– Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner veldig godt til spillerne på laget. Vi starter med treninger rundt 1.november og jeg vil bruke tiden frem til jul med å skaffe oversikt og eventuelt få inn nye spillere som bidra i gruppa, sier han.

En rekke spillere har allerede meldt sin interesse for prosjektet.

– Her er det ingen som vil motta lønn for å spille i Grane. Vi skal utvikle, ikke kjøpe eller lønne spillere. Morten mottar en godtgjørelse, men dette er først og en dugnadsjobb der han får noen kroner for å utøve hobbyen sin, sier Nesland som ikke vil oppgi Knutsens trenerlønn.

Selv om klubben har ambisjoner, kan hverken Nesland eller Knutsen garantere opprykk til 5.divisjon på første forsøk.

-Selv om dette er 6.divisjon og her vi starter, kan det likevel komme lag som er sterke og som er lenger fremme enn oss. Derfor kan vi ikke garantere opprykk neste sesong. Denne sesongen har Express 2 vært suverene, men vi blir nok skuffet om vi ikke rykker opp. Samtidig er dette et langsiktig prosjekt for å utvikle og bygge et treningsmiljø bak Arendal Fotball. Målet er klart, vi skal oppover, avslutter Granes nye a-lagstrener Morten Knutsen

Knutsen får med seg Thomas Torgersen som assistenttrener. Torgersen har de siste årene spilt i Trauma.