Styreleder varsler kursendring for å redde økonomien

Færre importspillere, flere lokale talenter i a-lags­troppen og et samlet overskudd på over millionen er varene klubben må levere innen 1. januar 2019.

Hvis ikke klubben lykkes mister klubben plassen i eliteserien. Det blir harde tak de neste årene, erkjenner styreleder Erik Smedsrud som håper å presentere klubbens nye daglige leder om kort tid.

– Vi kommer ikke unna kravet om å ha positiv egenkapital innen 1. januar 2019. Det betyr at vi prioritere enda hardere fremover. Vi har egentlig kniven på strupen, det er ingen tvil om det, sier Smedsrud til Arendals Tidende.

Lavere lønnspott

De historiske gullsesongene tappet som kjent klubbkassa kraftig i 2013, 2014 og 2015. Under årsmøtet i 2016, for regnskapsåret 2015, presenterte styret og tidligere daglig leder Rune Jacobsen et underskudd på i underkant av 1.050.000 kroner. Den negative egenkapitalen beløp seg til ca. 1,6 millioner for sesong­regnskapet 2015/2016. Det ble avgjørende for at ØIF Arendal måtte starte inneværende sesong med to minuspoeng. For regnskapsåret 2016 styrer klubben derimot mot et mindre overskudd. Smedsrud påpeker at de nøyaktige tallene ikke er klare. Smedsrud ønsker ikke å offentliggjøre regnskapstallene før årsmøtet i slutten av mars. I praksis betyr dette at klubben må levere et samlet overskudd, over to regnskapsår, tilsvarende klubbens negative egenkapital. Hvis så ikke skjer vil håndballforbundets ufravikelige krav tre inn med full styrke fra 1. januar 2019. Det betyr tap av eliteserielisens og plassen i eliteserien fra og med sesongen 2019/2020.

– Alle postene i regnskapet har gått og gås nøye gjennom hele veien. Vi har naturligvis tøffe tider foran oss. Kostnadene må ned og inntektene må opp, sier Smedsrud om oppgaven.

Mindre spillerpott

Sportslig leder Per Carsten Michelsen uttalte til Agderposten i fjor sommer, i forbindelse med at klubben fikk poengtrekk før inneværende sesong, at den sportslig aktiviteten skulle skjermes. Nå sier Smedsrud at potten til spillerlønninger står på lista som må opp til debatt.

– Det er ingen tvil om det. Spillerlønninger er neste post som må ses på for å nå målet om å ha positiv egenkapital fra 1. januar 2019, mener han.

– Hva betyr dette i praksis?

– En lavere pott til spillerlønninger betyr færre eksterne spillere de neste sesongene, som igjen betyr at vi må styrke vår lokale profil. En sterk førstesekser må vi ha, men bredden i toppen vil nok få et mer lokalt preg. Det er dessuten lønnsmessig billigere enn eksterne spillere, fastslår han og trekker frem at tre G16-spillere allerede har debutert på a-lagsnivå denne sesongen.

Ved lag

Klubben satt i 2010 et hårete mål om å kvalifisere seg for Champions League i 2015. I fjor sommer fikk man ikke innvilget søknaden om å ­«oppgradere» EHF-cup-billettene til den langt gjevere Champions League-turneringen. Strategien om å løfte de sportslige prestasjonene videre står fortsatt ved lag.

– Man vil nok si at dette er et steg tilbake, men vi må gjøre de grepene som må til for å få økonomien på plussiden. Det har jeg stor tro på at klubben skal få til i løpet av de neste to årene, sier klubbens styreleder – som den siste måneden også har vært fungerende daglig leder, etter at Rune Jacobsen meldte overgang til Jerv. En tydeligere lokal profil kan styrke engasjementet rundt klubben, tror han. Publikumstallene har som kjent vært svakere enn resultatene de siste årene.

– Det positive er at vi er nødt til å jobbe enda bedre med å få frem lokale spillere de neste årene. På mange måter kan det være sunt at vi må endre kursen noe, mener han.

ØIF Arendals sportslige suksess har ikke ført til at boom i guttehåndballen i distriktet. Det er få lyspunkter, men det må mer lys til fremover om klubben skal lykkes.

Ikke konkrete

– Vi har ingen konkrete planer om hvordan vi skal løfte guttehåndballarbeidet akkurat nå, men dette blir et viktig arbeid for oss fremover. Samarbeidet med Kragerø (red.anm: tidligere storhet i herrehåndball) er allerede på plass, sier han.

Tanken er at flere lokale spillere vil lokke flere publikummere tilbake til tribunene.

– Økonomien tvinger oss til å få opp flere lokale spillere. At vi får en sterkere lokal profil vil også styrke det lokale engasjementet og føre til at vi snur publikumstrenden, avslutter mangeårig styreleder Erik Smedsrud i ØIF Arendal.

Smedsrud opplyser at klubben håper å offentliggjøre klubbens nye daglige leder denne uken. Flere aviser har spekulert i at dette blir tidligere daglig leder i Larvik HK, Bjørn Gunnar Brun-Hansen. Suksesstrener Marinko Kurtovic er ønsket videre og har et kontraktsforslag liggende på bordet. Han har blant annet uttalt til Agderposten at han må høre mer om klubbledelsens planer og ambisjonsnivå før han kommer med et svar. Den første kampen etter VM-pausen spilles borte mot bunnlaget St. Hallvard 5. februar. Det har for øvrig ikke lyktes Arendals Tidende å få kontakt med Marinko Kurtovic.