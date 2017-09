Spenning helt inn

Annonse:

BILDE: OVERRASKER: Rygene, her representert ved trener Trond Olsen (t.v), Andreas Jensen og veteran Arild Johansen, har overrasket positivt i årets 5. divisjon, til tross for et ungt mannskap. Arkivfoto.

Mens nye Norac stadion innviet en ny æra for toppfotballen i kommunen i helgen, kjemper de tradisjonsrike klubbene om å være best bak Arendal. I 5.divisjon ligger det an til å bli en triller. I 4.divisjon kjemper Arendal 2 mot nedrykk.

4.divisjon

Arendal Fotballs rekrutter i 4.divisjon kjemper hardt for å unngå degradering til 5.divisjon. Arve Seland og Øyvind Dahlseths unggutter har likevel hatt en fin formkurve de siste ukene. Forrige uke ble Jerv-rekruttene beseiret 4-2 på Levermyr, etter blant annet to mål av Fabian S. Næss. I runden før Jerv-kampen ble den gamle storheten Mandalskameratene sendt hjem med 4-3-tap. Arendal 2 spiller mandag kveld denne uken en avgjørende kamp mot Hægebostad, som ligger tre poeng bak. Seier i dem kampen vil i praksis sikre ny sesong for rekruttene i 4.divisjon.

5.divisjon

Før årets sesong var Rygene spådd å ligge i bunnen av tabellen. Gultrøyene har overrasket og ikke gjort seg bort i divisjonen. Før sesongen lovet trener Trond Olsen at han ikke skulle hente frem igjen veteranene på bygda. Han har nesten holdt ord, utenom Atle Råna som etter fjorårssesongen hadde lagt skoa på hylla for n’te gang. I forrige uke vant Rygene det viktige oppgjøret borte mot Imås med 2-0, etter scoringer av Richard Lilleødegård og Adolpe Kininga. Seieren gjorde at Rygene igjen er med i kampen om å være det beste laget fra kommunen i divisjonen.

Best i øy-oppgjør

Trauma har også gjort en god figur denne sesongen i divisjonen. Trauma feide Hisøy av banen forrige helg. Blåtrøyene ga seg ikke før det sto 4-1 på kunstgresset på Hisøy. Thomas Mortensen (2), Marius Veland og Heine Fagervik sto bak lagets mål i det lokale prestisjeoppgjøret. Seieren sørget for at Trauma i skrivende stund er det beste lokale laget arendalslaget i divisjonen.

Øyestad, som ble det beste lokale laget i divisjonen forrige sesong, tapte for øvrig hele 3-0 borte mot opprykkskandidat Hånes forrige helg.

Øyestad må beseire dumpekandidat Randesund 2 tirsdag kveld på hjemmebane for ikke å bli hektet av i kampen om å være av de lokale lagene. Trauma har en tyngre oppgave når vårtapet (3-0) mot Hånes skal hevnes onsdag klokken 1930 på Hove-banen. Rygene og Øyestad spilte lokaloppgjør i helgen som var. Resultatet fra den kampen var ikke klart da denne avisen gikk i trykken. Froland topper for øvrig 5.divisjon fire runder før slutt. Hisøy tar imot Froland førstkommende lørdag klokken 15 på hjemmebane.

6.divisjon

I kretsens laveste divisjon gjør Grane det best av de lokale lagene i kommunen. Sentrumsklubben ligger på 2.plass når tre kamper gjenstår, men har kamper til gode på Froland 2 som ligger like bak. Grane har de siste månedene hatt flere målkalas å se tilbake. For tre uker siden ble Lillesand sendt hjem med ikke mindre enn 10-0 (!) i bagasjen. Sørfjells ungdommelige veteraner ligger på 4.plass og har gode muligheter til å passere Froland 2 i innspurten. Trauma 2 kjemper for å unngå nest siste plass i divisjonen. Express 2 troner suverent øverst på tabellen, Tvedestrand ligger sist med kun fem poeng etter 15 kamper. I 6.divisjon gjester Sørfjell Grane på Norac stadion mandag kveld.

3.divisjon, kvinner

Kommunens eneste seniorlag på kvinnesiden, Rygene, har hatt en tøff høstsesong i 3.divisjon. Rygene spilte 1-1 hjemme mot Vindbjart. Rygene ligger på 8.plass av 10 lag og har både serieleder Donn, dumpelaget Lyngdal 2 og Express igjen. Rygene møter for øvrig Express til onsdag på Fevik.

PS: Arendal Fotball møter Elverum på bortebane førstkommende søndag.