Sørfjell: 2005-laget satser på gull

Seriemestere i Agder 2020 og kvartfinale i Barcelona-cup er målene. Vi har besøkt Sørfjells gutter 2005-lag som har ambisiøse målsettinger for fremtiden.

Tekst og foto: Øystein Antonsen

I 2015 satte treneren og støtteapparatet i Sørfjells 2005-lag seg ned for å utarbeide en plan. Det ble en ganske så hårete seksårsplan ut av det. I fjor deltok laget både på Nørhalne- og Dana-cup i Danmark, i tillegg til talentcupen på Hamar.

– Det var nyttig erfaring for oss å være med i disse cupene, og ikke minst det å møte utenlandske lag, sier trener, Jonny Andre Aasbø.

– Høydepunktet sportslig sett var en åttendedels finale i Dana cup. I 2017 skal vi delta i Gothia cup i Gøteborg, og det store målet er å gjøre det bedre i denne cupen enn det vi gjorde i Dana, selv om vi i Danmark gikk videre med begge lagene våre som gruppevinnere.

Coerver-coaching

Aasbø sverger til Coerver-coaching, som er et globalt fotballtreningsprogram som passer for alle, men som er spesielt tilrettelagt for spillere i alderen 5-16 år uansett ferdighetsnivå. Coerver har fokus på individuell ferdighetsutvikling og gruppespill, og er anbefalt av flere nasjonale forbund. Aasbø ble først kjent med denne treningsfilosofien gjennom en fotballskole på Tromøy for noen år tilbake. Da var det gjort.

– Jeg fulgte nøye med på instruktørene hele helgen, og på kvelden deltok jeg på et trenerseminar der jeg fikk innblikk i Coervers visjoner og tanker rundt det å utvikle barn og unge til å bli gode fotballspillere. Jeg startet raskt å fordype meg i denne systematiske treningsmetoden. Det er en kjensgjerning at de beste fotballspillerne i verden har eksepsjonelle ferdigheter. Coerver tar for seg alle elementene som skal til for å bli best. Ballkontroll, dribling, pasning- og mottaksferdighet og en mot en offensivt og defensivt. Alle disse ferdighetene jobber vi i 2005-laget med å utvikle. Jeg mener at alle barn og unge som har lyst til å bli gode i fotball bør gjøre seg kjent med denne treningsmetoden, og gjerne gjennom Champions Academy som er Coervers fotballskoler. Vi i Sørfjell er så heldige å få arrangere en slik skole i slutten av april i år, sier han.

Hårete målsetting

I år er Agder for første gang representert med tre lag i det nest høyeste nivået i Norge, og dette tror Aasbø kan være med på å øke fotballinteressen i distriktet.

– I år spiller vi 9er fotball, men en dag skal vi spille 11fotball, og da gjelder det å ha bredde og nok spillere i troppen som i dag teller seksten gutter. Det store målet for laget er å bli seriemestere i Agder i 2020 – da er guttene femten år. Hvert år deltar vi på flere turneringer, og en kvartfinale i Barcelona cup 2020, hadde heller ikke vært å forakte, sier han.

For å nå disse målene må det trenes hardt og mye, noe Aasbø heller ikke legger skjul på.

– Vi trener helt klart mye. Det er som i alt annet her i livet, skal du bli god i noe, er det trening, trening og atter trening som gjelder, men også kosthold og søvn er viktig. Vi fokuserer på alle aspekter av det å være en ung idrettsutøver.

Alf Altenborg, fotballformann i Sørfjell, er helt enig med treneren.

– Vi legger ikke skjul på at vi har ambisjoner, men vi ønsker aldri å fremstå som kyniske, for eksempel når det kommer til laguttak. Alle skal med. Treningsoppmøte er viktigere enn ferdigheter. I et årskull er det slettes ikke sikkert at alle har utviklet seg like mye, og det er viktig å legge til rette for den enkeltes læring og utvikling. På 2005- lagets treninger er oppmøtet veldig høyt. De aller fleste kommer på hver eneste trening fordi de synes det er gøy. Samholdet og lagånden er alltid i fokus her i Sørfjell, sier han og trekker også frem det sosiale, som er minst like viktig som selve fotballen. Altenborg kan fortelle om mange aktiviteter det siste året.

– Det er et fotballag vi er, og vi trener mye for å bli gode, men samtidig skal vi ha det gøy sammen – både på og utenfor banen. Laget vårt har vært på landskamp på Ullevål sammen, vært maskoter for Jerv, flaggbærere og maskoter på Start-kamp og arrangert FIFA-turneringer på playstation på klubbhuset. Det viktigste er tross alt å ha det gøy sammen, og skape vennskap allerede før barna kommer på den samme skolen på Stuenes. Vi håper å kunne trekke til oss spillere fra andre klubber. Det har allerede kommet gutter fra Flosta og Austre Moland til laget vårt.

Viktig jentesatsing

Alf Altenborg understreker at satsingen på flere jentelag er viktig for klubben. Flaggskipet er jenter 16-laget som er et samarbeidsprosjekt som går under navnet Flosta-Sørfjell. Dette laget har holdt sammen i mange år under kyndig ledelse av Lars Inge Holthe. Flere spillere har kommet til fra andre klubber, og dette er et lag som i fjor vant b-sluttspillet i Dana cup. Laget har også fire spillere på kretslaget og to på landsdelssamlinger.

– Vi er godt i gang med å skape en jentekultur i klubben, sier Altenborg, og peker på at det i år er meldt på hele fire jentelag til seriespillet. Utenom 16 års-laget, er det også meldt på 14, 12 og 10 års-lag.

– Det er mange jenter som også spiller håndball, og det er vanskelig å få til et lag i hvert årskull, men at Sørfjell har fire jentelag i år, er veldig bra, og det hadde vært gøy om vi på sikt kunne klare å få et damelag som kan konkurrere med Amazon Grimstad.

For da kommer vi til å dra mange fine damer

Treningskamp

Oppkjøringen til årets seriespill er allerede i gang, og da Arendals Tidende var på plass på Stuenes stadion var stemningen og forventningene høye. På den andre banehalvdelen stod Myra gutter2004, men selv mot kvalifisert motstand dro Sørfjell det lengste strået og vant 2-0. Etter kampen var spillerne jublende glade.

– Fotball er gøy, slår Andreas Finsrud fast. Både Vegard Fjalestad og Nicolay Eriksen Aasbø er enige.

– Det gøyeste er når vi spiller fin fotball, og det gjorde vi i dag. Det var helt klart derfor vi vant. Når det kommer til favorittspillere er de unge talentene dog uenige. Suarez, sier Andreas. Zlatan, mener Vegard, mens Eriksen Aasbø syntes Coutinho er den beste. Felles for dem alle er drømmen om å en dag bli fotballproff.

– For da kommer vi til å dra mange fine damer, avslutter Vegard med en latter.