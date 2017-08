FOTBALLFRIVILLIGHET: -Skal vi fortelle det nå?

Annonse:

PÅ PLASS: Ekteparet Bjørn og Lulla Holst-Pedersen legger ned utallige dugnadstimer for Arendal Fotball. Her er de avbildet i en av de tre kioskene som ligger under deres ansvar i klubben. På nye Norac stadion får de ytterligere kiosk å drive.

Uten ildsjelene stopper idretten opp. I Arendal Fotball jobber ekteparet Bjørn og Lulla Holst-Pedersen i kulissene. De vier fritiden sin til klubbens drøm om å bli en del av det ypperste selskapet i norsk fotball.

-Velkommen, til vårt andre hjem! smiler Bjørn Holst-Pedersen idet avisas utsendte tropper opp i fotballklubbens VIP-telt på kunstisbanen på Myra.

Et hjem

På andre siden av skøytebanens hovedbygning ligger Arendal Fotballs midlertidige hjemmearena. Der har ekteparet stålkontroll på de tre kioskene, vareflyten og kvaliteten på tjenesten som skal gi fotballpublikummet en god kampopplevelse annenhver søndag gjennom sesongen.

-Selv om dette er en midlertidig arena føler vi at det er blitt sving på dette, mener Bjørn mens vi tusler bak tribunene som om få uker skal fraktes – på dugnad – ned til nye Norac stadion.

For ekteparet har hatt flere hjem enn folk flest kan påberope seg. For halvannet år siden avsluttet de en seksårig epoke med båt som fast bosted. Mer om det senere. Nå er det den lokale toppfotballfamilien som nyter godt av deres gjøren og laden utenom Lullas arbeid i hjemmesykepleien og Bjørns arbeid hos Ibiza Boat.

-Resten av døgnet går med til å snakke fotball, tenke fotball og ikke minst planlegge for at alle oss andre skal få en perfekt kaffekopp og fotballmat som hører 1.divisjon til. Arendal Fotball er en fantastisk klubb som gir oss så mye, smiler Bjørn som innrømmer at han ble stolt da arrangementssjef Per Carsten Michelsen ønsket ekteparets bidrag med videre da klubben rykket opp i 1.divisjon i fjor.

For engasjementet deres i fotballklubben startet ikke i høst. Lullas meninger om fotball og engasjement for lokalfotballen tok tid å modne.

-Hva hun mente om fotball skal vi ikke si høyt, humrer ektemannen.

-Fotball var i mange år noe kjedelige greier jeg ikke forstod meg på. Slik er det ikke nå. Det som plager meg og Bjørn mest er at bortekampene spilles på søndager. Det betyr at vi må se bortekampene fra sofakroken, ler hun.

Engasjementet våknet først til liv da yngstesønnen Michael (tredjemålvakt i Arendal Fotball) begynte med barnefotball i Grane for 12 år siden.

-Siden har jeg vært bitt av basillen og jeg kan ikke tenke meg å gjøre annet på fritiden enn å bidra til at byen skal få oppleve stolthet i å ha et topplag, sier hun.

Bjørn mener kona ikke tar hardt nok i.

-Hun legger sin sjel i at maten på kampene skal holde høyeste kvalitet. Pølsene går det allerede gjeterord om, sier Bjørn mens han kikker på kona.

Ingredienser

Det er imidlertid mer i vente på matfronten når Arendal Fotball inviterer til hjemmefest på Myra i årene som kommer, skal vi tro ildsjelene som har totalansvar for kioskdriften i fotballklubben. Bjørn er også oppmann for rekruttlaget og Lulla vasker lagets drakter. I de seks årene ekteparet bodde i båt, var det mang en slentrer som måtte tittet flere ganger mot dekket da tjue nyvaskede fotballdrakter ble hengt til tørk hver tirsdag. Tilbake til fotballmaten.

-Skal vi fortelle det nå, synes du? spør Bjørn og ser mot kona si.

-Ja, de er altfor gode til å la være, svarer hun tilbake.

Og som ildsjeler flest, handler det om å skape gode opplevelser for andre.

-Arendal Fotball-vaflene blir lansert om noen uker. Det er ikke en kopi av Traumavaflene, men Lullas hemmelige oppskrift som gjør vafler til en opplevelse. Hvis ikke den oppskriften trekker flere folk på kamp, vet ikke jeg, ler Bjørn hjertelig.

Ser man på 1.divisjonstabellen og publikumstallene, er det lite som tyder på at troen på et eliteeventyr står like sterkt hos lokalbefolkningen som det gjør hos ekteparet. Begge er enige om at det hele vil snu når klubben igjen vinner kamper på banen. -Selvsagt ønsker vi at det kommer flere for å støtte opp om laget. Men, la det være sagt: Vi er stolte av å være en del av det som allerede er et eventyr i lokalfotballen i Arendal. Ny arena, bedre resultater og ikke minst alle de positive menneskene – med Jan Sigurd (red.anm: styreleder og hovedsponsor) i spissen – som er i klubben, må ende i lokal fotballhistorie, mener Bjørn.

-Vi snakker om tid. klubbens uttalte mål er å spille i eliteserien i 2020, men det det egentlig ikke det viktigste for oss. Hele denne reisen er et eventyr og den reisen skal vi gjøre alt for blir best mulig, sier Bjørn alvorlig.

Elitekvalitet

Det skal i alle fall ikke stå på pølsene og vaflene. De skal holde elitekvalitet selv i 1.divisjon. Oppdraget med å servere best mulig mat starter ikke på kampdagen, forteller Lulla. Mandagen går med til å sjekke at alt ser greit ut etter forrige hjemmekamp. Samme kveld er også Bjørn i aksjon som oppmann når rekruttene – med sønnen mellom stengene – spiller kamper rundt om på Sørlandet. Tirsdager legger Bjørn inn bestillinger, mens Lulla sørger for at rekruttlagets drakter blir vasket, tørket og brettet. Onsdagen går med til å følge opp pliktene som oppmannsjobben krever. Bjørn er formelt oppmann, men i praksis deler de ansvaret.

-Hvis ikke hadde det nok ikke gått rundt, mener Bjørn og sikter til oppgaver som må gjøres på dagtid når Bjørn er på jobb.

Fredagen går også med til ulike oppgaver knyttet til kioskdriften og lørdagen er foreløpig rolig. På kampdager er ekteparet på plass rundt fem timer før avspark klokken 18. De er ikke hjemme igjen før klokken 22

– En jevn rytme, ler Bjørn.

Om ikke ansvaret for kioskdriften og oppmannsjobben skulle være nok å sysle med, henger «gamle synder» igjen fra engasjementet i Grane. Bjørn er aktiv i klubbens fotballstyre og Lulla sitter i hovedstyret.

-Går dere aldri lei?

Ekteparet ser på hverandre og utbryter:

– Nei, det har vi aldri tenkt på engang.

Energi

-Dette livet gir oss ekstremt mye. Miljøet er supert og klubbens ansatte er noen flotte drivkrefter for at målet om eliteseriespill skal lykkes. Vi må heller ikke glemme spillerne, Lulla?

-For meg er klubben en stor familie og både spillere og klubben setter pris på arbeidet vårt, svarer hun.

Klubbens nye brasilianske håp, Darlan, kjører med sønnen Michael til og fra trening. Lagkameratene bedriver språktrening på deres vei. Myten om fotballspillere som selvopptatte og sterke individualister har ikke ankommet Arendal, ifølge ekteparet.

-Nei, nei, nei! Spillerne er flotte representanter for klubben og de jobber steinhardt hver dag, sier Bjørn.

De mener menneskemøter gir energi og livsglede.

-Vi blir godt kjent med mange flotte folk, skjønner du. Flere av spillerne har spist hos oss og vi har også god kontakt med flere av spillerne som ikke lenger er i klubben.

-Mennesker er egentlig ikke så ulike, selv om alder, språk og nasjonalitet er forskjellig. Det er vår klubb et godt eksempel på. Alle drar i samme retning og klubben er full av ja-mennesker, mener Bjørn.

Selv er de kroneksempler på nettopp positivitet.

-Det går faktisk ikke an å ha et rikere liv enn å bidra til å gjøre byen stolt, smiler Lulla.

-Møtet med alle menneskene i og rundt klubben er rett og slett fantastisk. Det er å bare hive seg med. Jeg er sikker på at Per Carsten har bruk for alle som vil bidra i dette eventyret, avslutter ekteparet Bjørn og Lulla Holst-Pedersen.

Arendal Fotball-vaflene, pølsene det går gjeterord om og fotballkaffen skal det i alle fall ikke stå på.