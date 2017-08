– Redningsvesten er vår beste venn

Annonse:

Nærmere 70 deltakere deltar på Arendals Seilforenings kurs på Hove i sommer. – Litt mye vind, ellers helt topp, melder de nyfrelste seileentusiastene.

-Ingenting er bedre enn å være her når jeg er på ferie hos familien her i Arendal. Vi lærer mye og instruktørene er flinke, skryter Nicolas Tangsrud, til vanlig bosatt i Madrid, Spania.

Mye vind

Han var ikke den eneste med adresse i utlandet som deltok på 5-dagersleiren. Det samme gjorde også Alexander Rosen og hans søster fra USA. De tilbringer ferien hos bestemor i byen. Av de mange sommerminner står vind sentralt, til glede og besvær.

-Vi behøver kanskje ikke så mye vind som det har vært her, smiler han.

Etter å ha hatt vinden på alle kanter forrige mandag og tirsdag, så onsdagens værforbehold bedre ut – i alle fall på morgenkvisten.

-Vinden har vært veldig sterk de siste dagene, men i dag ser det litt bedre ut. Det blir litt enklere for oss som ikke har seilt så mye tidligere når vinden, smiler Rosen før han entrer Hovekilen i varmedrakt.

Kommer tilbake

Rosen og Tangsrud støttes av de fast bosatte arendalittene Simon Lia Fjelldal, Ludvig Krohne og Emilie Venemyr. Sistnevnte er på sin første leir med brett og jolle under beina.

-Alt er egentlig gøy, men det var litt skummelt med brett, smiler Venemyr og tenker spesielt på da deltakerne fikk tilbud om å sitte på seilbrett trukket bak en jolle.

-Jeg kommer tilbake neste år, sier Simon Lia Fjelldal skråsikkert.

Han mener selv at han er blitt tøffere og tryggere på sjøen enn tidligere.

-Vindsurfing er også skikkelig moro, sier Lia Fjelldal til anerkjennende nikk fra de øvrige deltakerne.

De er også skjønt enige om at det viktigste de lærer er sikkerhet på sjøen. Deltakerne er godt oppdratt i å bruke vest.

-En ting er at vest kan redde liv, en annen ting er at vesten gir trygghet når vi er slitne, sier de klokt.

God jord

Slike uttalelser faller i god jord hos instruktør Martine Kjøge.

-Å lære basisferdigheter uansett båttype, bli tryggere i vannet og bli bedre kjent med de andre deltakerne er hovedmålene våre for disse ukene, smiler Kjøge som selv bor utenbys.

Forrige uke var det 18 barn på plass for å lære seilekunsten. Denne uken er over 30 deltakere i aksjon. Seilforeningen arrangerte også tilsvarende ukeskurs siste uka før fellesferien. I tillegg har Kjøge og instruktørene holdt flere 2-dagerskurs i sommer.

-Antall deltakere er nesten doblet fra tidligere i år. Noen av årsaken ligger i at vi har flere grupper og uker enn tidligere. Veldig gledelig, avslutter Martine Kjøge på vegne av instruktørkorpset består av Nicolay Egeberg, Laila Vevstad, Jens A. Blågestad og Nicolai Christiansen.

Den siste leiruken avsluttes fredag ettermiddag.