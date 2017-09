Har milliondrøm på tegnebrettet

Annonse:

SKAL EROBRE EUROPA: På veien mot Champions League skal også ØIF Arendals oppgraderes kraftig. Daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen (t.v) og arrangementssjef Per Carsten Michelsen har planen klar for å skape «det perfekte arrangement». I første omgang vil arenaen bli dresset opp i klubbens karakteristiske røde og sorte striper og få egne temaer i hver kamp.

ØIF Arendal har drømmen om «det perfekte arrangement» på tegnebrettet. Versjon 1.0 rulles ut lørdag kveld. Versjon 3.0 koster etter sigende flere millioner.

– Vi skal gjøre det skikkelig hjemmekoselig her, gliser daglig leder Bjørn Gunnar Bruun Hansen, som har store planer på vegne av klubben i årene fremover.

– Vi garanterer at publikum få en kraftig wow-følelsen når man entrer hallen i sesongåpningen, smiler arrangementssjef Per Carsten Michelsen.

Klubbfarger

Når dørene inn til Sparebanken Sør Amfi åpnes til helgen vil arenaen være nærmest ugjenkjennelig, slik den trofaste publikumsskaren kjenner den fra tidligere. Alt i hallen skal være rødt og sort, lik klubbens draktfarger. Det eneste som blir værende kjent, er det blå kampgulvet.

– Målet er at også gulvet skal være designet med røde og sorte striper. Det skjer ikke denne sesongen, men vi jobber for at det er på plass neste sesong. Publikumsopplevelsen skal bli bedre for hver kamp som arrangeres. Vi skal skape noe som gjør at vi blir interessante for flere enn de som liker håndball i seg selv, lover duoen.

Det skal med andre ord ikke være tvil om budskapet; Sparebanken Sør Amfi skal være symbolet på satsingen klubbledelsen jobber for. Klubben har et uttalt mål om spill i Champions League.

– Arrangementene skal være de fremste i Europa, sier Bruun Hansen og blir stille en liten stund før han fortsetter:

– Denne sesongen blir publikumsopplevelsen forbedret i en slags 1.0 versjon av drømmen vår. Neste sesong bygger vi videre før målet om å skape «det perfekte arrangement» fullføres og senere videreutvikles til noe enda bedre igjen, fortsetter han entusiastisk.

Revolusjonerende

Arendals Tidende skrev i 2014 om klubbens studietur til Miami, internasjonal idretts fremste symbol på at idrettsarrangement ikke lenger er idrettsarrangement, men showbiz. Arrangementssjef Per Carsten Michelsen og Bruun Hansens ultimate drøm er å innkjøp av en såkalt laserprosjektor i taket. For de uinnvidde representerer laserprosjektor amerikansk arrangementsunderholdning på sitt beste. 3D-lignende muligheter på gulvet i hallen før, under og etter kamp står sentralt. Investeringen ligger i millionklassen. Den sagnomsuste prosjektoren blir etter det Michelsen kjenner til den første av sitt slag i Europa om ØIF lykkes.

– Det vi snakker om her er vanskelig å beskrive i en avis. En slik investering skal bli prikken over i’en og sette en ny standard for sportseventer, mener Michelsen.

– Helt rått, smiler han videre.

Klubben har som kjent mindre en halvannet år på seg til å levere 1,5 millioner i overskudd for å unngå lisenstap.

– Foreløpig er budsjettene våre begrenset. En investering i laserprosjektor koster over millionen og her må det bli snakk om et spleiselag med andre aktører. Drømmen ligger på bordet og dette skal vi få til, koste hva det koste vil. Vi må ha flere tanker i hodet på engang, sier Bruun Hansen.

Før duoens drøm forhåpentligvis blir realisert om få år, blir det også andre, nye underholdningselementer i det som skal resultere i et kraftig hopp i tilskuertall.

– Lysshowet blir annerledes og vi skal våge å gjøre nye ting hver eneste gang byen samles til fest. Å få folk til å være enda mer gærne på tribunen tar tid. Vi skal gjøre vårt for å skape en dramaturgi som gjør de to timene til en varm opplevelse, smiler han.

I snitt møtte 1131 tilskuere til kamp i seriespillet forrige sesong. I sluttspillet endte snittet på 1612 tilskuere. Målet er at snittet skal ligge på 1600-1700 tilskuere i seriespillet, i sluttspillet enda høyere. På veien skal hver håndballfest ha eget tema. Hvert arrangement skal ha en egen prosjektleder. Om klubben får skjenkebevilling blir det oktoberfest. Klubben innreder også et eget tv-studio for å utnytte mulighetene som allerede er på plass. Arbeidet krever også at den frivillige staben økes til over 100 personer denne og kommende sesonger.

– Vi vet hvor vi vil og folket skal bli delaktige i vår drøm. Skal vi nå målet om «det perfekte arrangement, har vi ikke noe valg. Vi må tenke stort, smiler daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og arrangementssjef Per Carsten Michelsen.

Helgens serieåpning mot Johnny Jensens Falk Horten blir etter sigende spilt foran over 2000 mennesker. Alle deltakerne i klubbens juniorturnering Nidelv Cup er invitert.