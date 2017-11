Lokalfotball: – Sikter mot gull neste sesong

Annonse:

DUO: Hisøys Even Fredriksen (t.v) og Marius Gjertsen er to av bidragsyterne som har sørget for en solid Hisøy-sesong i 1.divisjon junior.

Hisøy IL har de siste årene arbeidet målrettet for å få frem både gode spillere og lag. Årets juniorlag er et tydelig resultat. Sjekk også hvordan det gikk med din klubb!

-Miljøet vårt er og har vært helt avgjørende for de gode resultatene våre, smiler storscorer på klubbens juniorlag, Marius Gjertsen.

Beste avdeling

Grønntrøyene lyktes med å kvalifisere seg for den beste 1.divisjonsavdelingen for juniorlag denne høsten. Prestasjonen gjør også at klubben har sikret seg plass i neste sesongs beste junioravdeling på Sørlandet. I skrivende stund er det riktignok en hengekamp – mot byrival Arendal Fotball – som venter på Hisøy-guttene, før tabellen er fullstendig. Hisøy slo Arendal i den beste avdelingen i høst, etter to tap mot samme lag i vårsesongen. Hisøy ligger an til å bli nummer 4 av 5 lag i avdelingen. Arendal ligger sist.

– Vi hadde en tøff start på sesongen der vi var uheldige i noen kamper. Deretter har det gått en vei. Du må gjerne skrive at vi er godt fornøyd, smiler Even Fredriksen.

Få utskiftninger

For topplag i 1.divisjon junior blir det ofte mange utskiftninger etter høstsesongen. Sisteårs-spillerne drar utenbys på skole eller i militæret. Hisøy mister kun 3-4 spillere. Stammen i laget er forrige sesongs G16-mestere på Sørlandet.

– Neste sesong havner vi på toppen i 1.divisjon junior, smiler Gjertsen som sto bak et tosifret antall scoringer for grønntrøyene.

Trener Christian F. Hermansen skryter av spissens bidrag.

– Sammen med Bendik S. Andersen (stopper), William Frodesen (midtbane) og Jonas B. Johansen er han våre mest markante spillere i en tropp – der laget likevel er den viktigste bidragsyteren, mener Hermansen.

Sjekk hvordan det gikk med ditt lag: