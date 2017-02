Lokalfotball: – Ingen planer om å hente veteraner i sofaen

Rygene har de siste sesongene støttet seg godt på klubbens veteraner. Det har nærmest blitt kultur på Rygene å hente inn den ene etter den andre veteranen som sesongen skrider frem. Slik blir det ikke fremover, varsler fungerende hovedtrener Trond Olsen.

– Jeg får vel satse på å bli toppscorer igjen da, humrer den evigunge måljegeren Arild Johansen (blir 37 i løpet av sesongen).

Få superveteraner

Han er sammen med målvakt Helge Mortensen (blir 39 i løpet av sesongen) klubbens viktigste veteraner som går på nok en sesong i den gule trøya. For øvrig setter trener Trond Olsen sin lit til at ungdommen skal bringe klubbens stolte tradisjoner videre. Nå skal resten av klubbens veteraner få lov til å se kampene fra tribunen.

– Generasjonsskiftet starter for fullt for to år siden, men vi har hentet inn veteranene utover i hver sesong de siste årene for å stille best mulig. Det håper jeg ikke blir nødvendig denne sesongen. Nå bør generasjonsskiftet ha skjedd hos oss og gamlegutta skal nå få hvile på sofaen, hvis man ser bort fra Arild og Helge da, smiler Trond Olsen lurt.

Rygene rykket i 2015-sesongen ned til 5.divisjon. En sterk sluttspurt i fjor høst sikret gultrøyene 6.plass i 5.divisjon. Både Johansen og Olsen har ambisjoner om å klatre noen plasser høyere opp denne sesongen. Lokaloppgjørene blir nøkkelen for å kjempe helt i toppen.

– Lokaloppgjør er noe ekstra og vi skal stå godt rustet mot både Froland, Trauma, Øyestad, Hisøy og Øyestad, mener Olsen som også har ansvaret for klubbens juniorlag. Han får også hjelp av Svenn Roy Dahlen på trenerbenken denne sesongen.

Drømmer

Klubbens juniorlag er et samarbeidslag med Express. Seniorlagets treningsgruppe er i stor grad samkjørt med juniortreningene for å sikre kvalitet.

– Selv om stammen i laget er ung, har jeg tro på at vi skal få sving på dette. Med unggutter følger ustabile prestasjoner, men jeg tror også folk på Rygene vil finne tilbake til stadion igjen. Hele a-laget er fra traktene her oppe. Vi behøver publikums hjelp og engasjement når vi skal kjempe om viktige poeng, sier Olsen.

Ved siden av nevnte Johansen og Mortensen blir også blant andre Stian R. Dahlen, Rikard Aanonsen og Frank Audun Andersen kontinuitetsbærere.

– De yngste har hatt godt av et år uten press i 5.divisjon, fastslår den nye treneren som sier at samtlige av lagets yngste spillere debuterte på seniornivå i fjor.

– Det får vi nok igjen for denne sesongen, mener Olsen som egentlig ikke vil trekke frem hvilke unggutter han forventer mest av nå.

– Det er vanskelig å trekke frem enkeltspillere som jeg tror vil blomstre mer enn andre, men Jonas Dahlen er nok en spiller mange vil legge merke til. I fjor ble han kåret til juniorlagets beste spillere. Andreas (red.anm: Jensen) blir også viktig, men egentlig blir alle viktige om vi skal klatre noen plasser fra i fjor, avslutter Trond Olsen.

NB: Trond Olsen er fungerende hovedtrener for klubbens a-lag, men om ikke klubbstyret finner ny hovedtrener vil Olsen forbli i rollen denne sesongen.