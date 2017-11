Lokalfotball: – Hisøy best i byen

Annonse:

Bak satsingsklubben Arendal Fotball kniver de tradisjonsrike klubbene om å være best i byen. Den tittelen kan Hisøy slå seg på brystet med frem til neste sesong.

– Vi nådde målet vårt og tok en fin 4.plass i 5.divisjon. Det er vi godt fornøyd med, sier en fornøyd Hisøy-trener Christian F. Hermansen til Arendals Tidende.

Luktet

Forrige sesong havnet grønntrøyene tredje sist på tabellen. En systematisk satsing på talentutvikling i egen klubb gir nå resultater. Klubbens a-lag har for øvrig vært nedprioritert flere kamper denne sesongen, til fordel for klubbens juniorlag. Brorparten av spillerne i a-stallen er juniorspillere. Klubben har prioritert nettopp juniorlaget i 1.divisjon, ved kampkollisjoner og når kampbelastningen har vært for stor for sentrale juniorspillere.

– Gjennom sesongen snuste vi faktisk på en topplassering, men Hånes, Donn og Froland ble for sterke, fortsetter Hermansen som tidligere har flagget klubbens mål om å bli et stabilt 4.divisjonslag.

Sebastian Asperheim, Levi Finsrud, Nicklas Hauer og målvakt Torjus Knutsen. Sistnevnte ble av klubbens spillere kåret til årets spiller.

Publikum

Alle de lokale arendalslagene i divisjonen har hatt godt publikumsoppmøte gjennom sesongen. Særlig Øyestad, Hisøy og Trauma har satset på å fylle tribunene. I flere av oppgjørene var der over tre hundre tilskuere. Hermansen tror klubbidentitet og klubbfølelse er en stor del av forklaringen på hvorfor klubbene trekker imponerende mange tilskuere.

– For vår del handler det om at spillerne er fra Hisøy. Dermed er det mange som har et forhold til spillerne. Det er en viktig forklaring, tror han.

Han trekker også frem at klubben utvikler arrangementene for hver sesong.

– Selv synes jeg vi er flinke til å gjøre litt ekstra rundt kampene og særlig lokaloppgjørene. Vi er godt fornøyd med både 4.plass og publikumsengasjementet og oppslutningen rundt a-laget. Det er rett og slett moro, stråler han.

Overraskelse

Hermansen trekker frem Trauma som en positiv overraskelse, selv om klubben i fjor stilte i 4.divisjon. Før sesongen overtok Rolf Haugenes og Per Ivar Sanden ansvaret for a-laget. Etablerte spillere ga seg, mens øyas ungdommer fikk sjansen til å utvikle seg på a-laget.

– Jeg vil kanskje si at Trauma overrasket og tok flere poeng enn antatt, vurderer Hermansen som selv måtte se eget lag tusle tomhendte hjem fra hjemmekampen mot blåtrøyene i september (tap 1-4)

Øyestad falt ned noen hakk fra fjorårets sterke 2.plass i avdelingen. Øyestad havnet til slutt på 5.plass, ett fattig poeng bak Hisøy. På 6.plass snek Rygene seg inn, 3 poeng. Rygene avsluttet i tradisjonen tro høstsesongen sterkt. Trond Olsens gutter vant 4 av de siste 5 kampene, deriblant tre lokaloppgjør.

Fremgang

I 6.divisjon var Express 2 helt suverene med 51 poeng. Beste lag fra Arendal ble Grane på 2.plass med 33 poeng. Grane ansatte nylig Morten Knutsen som hovedtrener. Sørfjell havnet 2 poeng bak og sikret seg 3.plass. De rutinerte rødtrøyene avsluttet sesongen med å vinne 8-5(!) hjemme mot Lia.

I 4.divisjon spilte Arendal Fotballs rekrutter seg kraftig opp og vant 7 av de siste 8 kampene. Dermed havnet det såkalte «toerlaget» på midten av tabellen.

På kvinnesiden havnet kommunens eneste seniorlag for kvinner på 7.plass i 3.divisjon. Rygene-kvinnene avsluttet sesongen med tre 1-1-resultater på rad, noe som var to plasseringer bedre enn i 2016.

Slik gikk det med seniorfotballen denne sesongen: