Kommentar: Har fotballfolket glemt at laget er i 1.divisjon?

Gode resultater skal visstnok gi gode publikumstall. En tredel ut i sesongen kan man spørre seg hvor publikum blir av når 1.divisjonshverdagen kaller. Er hverdagen for kjedelig, spør sportsjournalist Tore Abrahamsen.

For det smaker ikke fest, moro og engasjement så langt. Det er rett og slett ikke en fersk 1.divisjonsklubb verdig når stadion er halvtom når hverdagen i 1.divisjon står for tur. I sesongåpningen mot Ullensaker/Kisa løste 1023 tilskuere billett til setene på den provisoriske tribunen på Myra. Nyhetens interesse sørget for det. Alt under 1000 tilskuerne i den første hjemmekampen ville vært krise. Mot Florø to uker etter løste 757 billett. Vestlendingene er riktignok ikke det heiteste klubbnavnet som gjester byen denne sesongen. Mot Jerv ble det nesten stinn brakke, med 1125 tilskuere. Det skulle for øvrig bare mangle i lys av den sørlandske rivaliseringen. Mediene gjorde i alle fall en god jobb med å få oppmerksomhet rundt det første lokaloppgjøret og klubbrivaliseringen i sin helhet. Mot Levanger kom hverdagen med et brak. Fattigslige 451 tilskuerne møtte frem i gråværet. Noe bedre ble det mot Elverum. Da løste 636 tilskuere billett – eller halvtom stadion om man vil.

Hvor?

Når man ser engasjementet som det lokale næringslivet viser i form av sponsorstøtte og fotballens enestående medieposisjon, kan man undre seg over hvor engasjementet blant fotfolket er når 1.divisjonskamper her i byen sparkes i gang. Når man tar bort første hjemmekamp og oppgjøret mot Jerv er det forbausende svake tilskuertall og oppslutning om fyrtårnet i arendalsfotballen så langt. Når Hisøy og de andre lokale klubbene kan samle 2-300 tilskuere i lokaloppgjør på nivå 6(!), kan man spørre seg hvorfor ikke dette engasjementet kanaliseres opp i strie strømmer til Myra på samme måte. Det står ikke på informasjon og oppmerksomhet. Mediene satser kraftig på å følge opp dramaturgien før, mellom og etter kampene, for ikke å snakke om vinterens store mediesnakkis: tre lag fra Sørlandet i 1.divisjon. Historisk er ordet og det i seg selv burde kanskje være nok til å fylle tribunene til randen selv mot «kjedelige» lag som Florø, Levanger og Elverum. Engasjementet blomstrer naturlig nok litt mer når Bodø/Glimt gjester byen 17. juni enn når Tromsdalen venter til søndag. Slik vil det alltid være, men 1.divisjon er kanskje ikke nok til å løfte opp interessen lokalt?

Arendal Fotball har på forbilledlig vis selv tatt regien på nyhetsstrømmen gjennom klubbens digitale kanaler. Det er med andre ord ikke mulig å unngå å få med seg at det er hjemmekamp søndager klokken 18.

Hvorfor?

Når nye Norac Stadion står klar i juli blir det selvsagt et løft for hele publikumsopplevelsen. Folk trekkes til nye arenaer, det er en nærmest en naturlov uavhengig av idrett. ØIF Arendal fikk kjenne på den syklusen den første sesongen i ny arena. Tilskuersnittet var skyhøyt, før snittet sakte men sikkert dalte sesongene etter. Det var først i årets sluttspillet og etter strategisk innsats fra klubbledelsen at det igjen ble stinn brakke. Stinn brakke – i det som kunne ha blitt en avgjørende sluttspillfinale – skulle da bare mangle. Det skulle også bare mangle når Jerv og Start står for tur på fotballbanen. Hva så med hverdagen; Florø, Levanger, Ranheim, Ullensaker/Kisa og Åsane og Strømmen? Alle fotballinteresserte husker godt hvilken kraftsalve tidligere Vålerenga-investor Øystein Stray Spetalen brukte om Vålerengas nedrykk fra eliteserien: ««Resultatet er Mandalskameratene og 1.divisjon». For hverdagen er ikke en fest i seg selv. Men det er hverdagen som skaper kultur på alle mulige måter.

Så hva er årsakene til at den «historiske interessen» ikke ender i lange køer og smekkfulle tribuner på Myra hver gang det inviteres til hjemmefest?

Hva og hvorfor?

Spiller lokal identitet i spillergruppa en større rolle enn klubben og trenere vil ta inn over seg? Ylldren Ibrahimaj er den eneste selvskrevne lokale lad’en i førsteelleveren. De andre sitter på benken. Er dette en del av forklaringen?

Kan det være at fotball som lokalt underholdningsprodukt rett og slett ikke er godt nok?

Angår ikke Arendal Fotball flere enn menigheten i moderklubbene?

Er Arendals barn og unge likegyldige til de nye lokale fotballheltene og dermed ikke bidrar til å kreve at hele familien går på kamp?

Er ikke byens befolkning godt nok oppdratt til å gå på kamp annenhver søndag? Når vil man være det om ikke denne 1.divisjonsesongen er det?

Er konkurransen fra de store stjernene på tv-skjermen for sterk?

Er det været den avgjørende faktoren?

Er det landslagets begredelige innsats og ferdigheter som spiller inn på den lokale interessen?

Har lokale journalister hauset opp en tenkt, latent og lokal fotballinteresse utover all fornuft, om man ser bort fra lokaloppgjørene mot Jerv og Start?

Venter potensielle publikummere til nye Norac Stadion åpner, der bedre publikumsfasiliteter venter?

Står fotballproduktet i stil med interessen og antall likes på saker skrevet og delt på Facebook?

Blir det rett og slett en nedtur å være på kamp?

Er resultater det eneste saliggjørende for å skape folkevandring til Myra annenhver søndag?

Tydelig

Når mediene og fotballfolket selv oppsummerte de labre publikumstallene rundt om i kongeriket etter det som skal være årets ubetingede fotballfest, 16.mai, var det like mange forklaringer som spørsmål. Det er helt sikkert lokale forskjeller og forklaringer. Vålerengas elendige publikumstekke er et kapittel for seg. Det var derimot få ledige seter å oppdrive på Myra mot Jerv for en måned siden, men trenden er tydelig i toppfotballen. Færre folk løser billett over tid. Basta.

I kampen om lokal oppmerksomhet er det alltid produktet som er avgjørende for om man kjøper billett for første og deretter gjør det til en søndagsvane. For det er ikke sikkert engasjementet er like kraftig som man skulle tro. Klubbledelsen har med andre ord en spennende jobb foran seg. De skal lage fest ut av hverdagen og de skal være tro mot et produkt som folk vil kjøpe selv om det blir sportslige nedturer.

Kanskje folkevandringens tid mot Myra starter førstkommende søndag, når hverdagen i form av Tromsdalen venter? Jeg tviler, men selv skal jeg gjøre mitt. For det er hverdager som skaper fest.