Kommentar: Det er bare å stålsette seg for tysk maskinhåndball

NOVEMBERFEST: Tyskere er kjente for sin klassiske oktober-fester. På tide å lage norsk tradisjon av november som motsvar når det tyske storlaget Frisch Auf Gøppingen byr Sondre Paulsen & co opp til dans 18.-19. november i Tyskland og 24.-25. november i Sparebanken Sør Amfi. Arkivfoto.

Tirsdag ble det klart at ØIF Arendal skal bryne seg på en tysk storklubb på veien mot gruppespillet i den nest beste europacupen. Klubben med det spenstige navnet Frisch Auf Gøppingen blir et møte fremtiden for Sondre Paulsen & co.

Selv om det tyske klubbnavnet i første omgang høres ut som et påfunn i Donald Ducks verden, er det ikke hva og hvem som helst Arendals beste menn skal bryne seg på over to kamper. Første kamp går i Gøppingen 18.-19. september, før det blir returoppgjør i Sparebanken Sør Amfi helgen etter. Vinneren går direkte inn i EHF-cupens gruppespill – håndballens svar på fotballens Europa League. For tyskerne betyr avansement store penger, i form av tv-penger og bonuser. For ØIF Arendal betyr avansement rene kostnader. Det står med andre ord flere penger på spill for tyskerne enn for ØIF.

Hva er sjansen?

ØIF Arendals ledelse har satt en frisk målsetting om spill i Champions League om få år. Det jobbes målrettet på alle plan for å nå den spenstige visjonen. Med signeringen av daglig leder Bjørn Gunnar Bruun Hansen blir det nok slik med tid og stunder. Spørsmålet er når klubben lykkes, ikke om. Optimismen i norsk herrehåndball er tilbake. At Elverum allerede har brutt den mentale grensen om ikke bare å kvalifisere seg for herrehåndballspilleres våte drøm, men også å hevde seg i Champions League, gjør ikke klubbledelsens tro svakere på lokale, planlagte mirakler. Kan Elverum, kan i alle fall ØIF Arendal prestere i en lavere europacup.

Men, hva er det som møter ØIF Arendal i noe så traurig som «tredje kvalifiseringsrunde til EHF-cupen»?

Først og fremst et – for det norske håndballpublikummet og lokale øyne– en ukjent motstander blottet for profiler. Sett med tyske øyne snakker vi om spillere med høy status og en klubb som nyter stor respekt. Den grønne klubben kommer inn i den siste kvalifiseringsrunden med to strake titler i ryggen. De har klare planer om å sikre en trippel denne sesongen. ØIF Arendal er for tyskerne kun et lite hinder på veien før gruppespillet. Selv om det norske herrelandslaget har brutt den internasjonale håndballmuren, og nevnte Elverum har imponert mangt et håndballhjerte i Champions League – er det likevel et møte med fremtiden ØIF Arendal altså skal måle krefter mot over to kamper. Det er dette nivået ØIF Arendal har en drøm om å komme opp til.

Sjansen for avansement er naturlig nok små for ØIF Arendal. Tyske bundesligaklubber er for maskiner å regne. Frisch Auf Gøppingen er en av mange klubber driver under helt andre rammebetingelser enn ØIFs semi-profesjonelle spillere. Vi snakker om budsjetter 6-7-gangen det ØIF Arendal rår over. Klisjeen Davids kamp mot Goliat er faktisk mer passende enn mange aner.

Legge seg ned?

Selv om tysk håndball er det ypperste av hva klubbhåndball og rammer kan tilby, er det fortsatt slik at ballen er rund og mål er mål – selv i håndball. Kan Elverum gjøre suksess, kan ØIF Arendal klaske til og knekke de antakelig selvtilfredse tyskerne over to kamper. Ingenting er umulig.

Og idrett handler om drømmer og visjoner. Det snakkes om bragder og historiske øyeblikk. Når oddssetterne i de ulike bettingsselskapene skal vurdere ØIF Arendal seiersodds i uken før kampene blåses i gang, får man antakelig en god slump penger igjen for hver investerte oddskrone. Frisch Auf Gøppingen er enorme favoritter og oddsen for tysk avansement blir nok liggende så nær 1 i odds som mulig. Høyreback Adrian Pfahl (61 landskamper for Tyskland) og målvakt Primoz Prost (slovensk landslagspiller) er to av navnene det lokale håndballpublikummet bare kan notere seg navnet på med en gang. Sondre Paulen og resten av ØIF-mannskapet vet godt hvem de er. Pfahl var for øvrig sentral da Gummersbach ble for sterke over to kamper mot ØIF Arendal i 2012. ØIF Arendal rystet riktignok tyskerne på hjemmebane, men utgangspunktet fra bortekampen var for dårlig til å skape reell spenning om avansement den gang.

Tilbake til de regjerende EHF—cupmesterne fra Gøppingen. De skal helt enkelt spise ØIF Arendal til frokost, lunsj og middag både i herrehåndballens hjemland og her hjemme i Sparebanken Sør Amfi. Nivåforskjellen skal likevel være mindre mellom ØIF Arendal og tyske lag som kjemper rundt midten av tabellen i Bundesliga nå enn tidligere sesonger. Tyskerne har ikke blitt dårligere, heller at ØIF Arendal og norsk håndball tar nye steg for hver eneste dag. Norsk herrehåndball er ikke lenger en bakgård og trist skue i europeisk sammenheng. Norsk herrehåndball møtes med en større respekt enn tidligere.

Grus i maskineriet

Samtidig er det også slik at tyskere opplever kladdeføre på deres vei. Det tyske storlaget har allerede rukket å bytte ut den meritterte svensken Magnus Andersson etter en svak serieåpning. Endringer en drøy måned ut i sesongen ryster alle prestasjonsgrupper. Det gir ØIF Arendal en mulighet til å overraske et lag med et nytt trenerteam som vil sette sitt preg på laget. Det tar tid å bygge nye spillsystemer, selv med gode spillere og dobbel dekning på samtlige plasser. ØIF Arendal kommer til årets europeiske eventyr med en brokete høst i form av skader og slitasje på sentrale spillere.

Men om man ikke tror, kan man like godt legge seg ned, rekke henda over hodet og gi tyskerne fri passering. Er det noe ØIF Arendals spillere og kultur har arbeidet frem de siste 10 årene – så er det nettopp tro på egne ferdigheter kombinert med innsats. Eller «attiyd» som trener Marinko Kurtovic kaller det. Her er det ingen som legger seg ned.

Alt annet enn stappfull hall siste helgen i november er for hån å regne når det beste håndballaget noensinne gjester Arendal.

Sørlandet står bak dere, ØIF Arendal. Det er på tide å skape november-fest!