Kickboksing: Kløvfjell holdt ord og vant gull

Annonse:

Kickbokser Espen Kløvfjell var krystallklar på at kun gull var godt nok før Scandinavian Open. Arendalitten holdt ord.

-Jeg må jo stå for det jeg sier, humrer Kløvfjell etter finaleseieren mot polske Filip Karbownik forrige helg.

Seedet

Kløvfjell var best seedet av de norske utøverne i -81 kg-klassen, og møtte derfor direkte til finalekamp forrige lørdag i stevnet i Bjølsenhallen i Oslo. 37-åringen hadde fordel av å observere den polske finalemotstanderen i sistnevntes semifinale. I finalen fremstod polakken sterkere og fightet på en annen måte enn i semifinalen. Planen før finalen ble lagt i samarbeid med trener Jan Aksel Tjønnvåg.

– Jeg og Jan Aksel hadde en klar plan. Vi så at han hadde krutt i votten, som vi kaller det. Inn mot finalen visste vi også at han ble tom etter frekvenser med slag. Planen var derfor å holde meg unna ham og å utmatte ham, sier Kløvfjell.

Som nevnt kom den polske finalemotstanderen med en del andre triks i boka da finalen begynte. Kløvfjell lå under etter første og andre runde.

– Han behøvde tydeligvis å få en kamp i beina før han viste styrkene sine. Derfor utviklet finalen seg på en helt annen måte enn vi hadde forutsett. Jeg slet med å finne distansen og lå under helt til tredje runde. Han traff meg med noen saftige slag mot kroppen. Det var noen greie karameller å tygge på, forteller Kløvfjell.

Taktisk

En av arendalittens styrker er nettopp tålmodighet og fightervilje til å komme med sterke tredjerunder. Dette skjedde også i Oslo. Karbownik ble sliten og Kløvfjell fightet seg opp og fikk inn flere slag. Midtveis i tredjerunden mistet den polske motstanderen tannbeskytteren og fikk etter arendalittens syn for lang pause til å komme til hektene igjen. Det varte ikke lenge. Tjønnvåg ga klare instrukser i den lille «pausen».

– Derfra og ut gjorde Espen nøyaktig som han fikk beskjed om. Han stoler så sterkt på mine instrukser – og har gode erfaringer med det. Espen gikk knallhardt ut og dermed fikk han nok slag til å vippe kampen i sin favør. Espen er veldig flink til å lytte i slike situasjoner og når det koker som mest, skryter mangeårig kickbokser-nestor og trener Jan Aksel Tjønnvåg.

Selv om kampen var jevn viste dommerne 3-0 i ringen -favør Kløvfjell – etter kampen.

– Som sagt, så gjort?

– Ja, jeg holder bare ord, humrer han igjen.

Selv om kampen var jevnere enn resultatet skulle tilsi, var Kløvfjell likevel tilbake i treningsringen dagen etter.

– Nå skal jeg først og fremst kjenne på oppturen og godfølelsen etter dette gullet. At jeg ikke kom til EM i høst er glemt. Om jeg går for nye gull i nye stevner og mesterskap fremover, har jeg faktisk ikke bestemt meg for, forteller Kløvfjell som har full jobb ved siden av satsingen.

Dedikert

Trener Jan Aksel Tjønnvåg er naturlig nok full av lovord om eleven.

– Espen presterer på et veldig høyt nivå, særlig med tanke på at han er i full jobb og nesten ikke har støttespillere rundt seg. Han konkurrerer mot utøvere som trener under helt andre rammebetingelser i form av hvile og støtter. Imponerende, stråler Tjønnvåg som selv har en merittert karriere å se tilbake på i kickboksing.

At arendalitten snart fyller 38 år er i seg selv ikke ulempe. Kløvfjell startet med kickboksing i voksen alder, som betyr at han har færre kamper i kroppen enn flesteparten av hans jevnaldrende motstandere.

– Trening, trening og trening. Han er voksen mann som vil og som har vist og viser ambisjoner. Hans seriøsitet viser seg i livsstilen. Han lever som en fulltidsutøver, i den grad en som er i full jobb, kan være det, avslutter trener Jan Aksel Tjønnvåg.

Kløvfjell representerer Arendal Kickboksingklubb. Arendal Bokseklubb deltok også med utøvere i Scandinavia Open.