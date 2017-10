Kickboksing: Går for gull i Scandinavian Open

Annonse:

For noen få år siden ville ikke 37 år gamle Espen Kløvfjell fått lov til å stille opp i kamp grunnet alderen. Nå er aldersgrensen hevet og arendalitten går for gull i helgens skandinaviske mesterskap.

-Nå har jeg fått trent så bra inn mot dette mesterskapet at kun er gull og seier som er godt nok, sier Espen Kløvfjell fra Arendal som konkurrerer i -81 kg-klassen.

Samling

Kløvfjell avsluttet den fysisk krevende treningsperioden inn mot det prestisjetunge mesterskapet i helgen som var, sammen med landslagskolleger i Oslo. De neste dagene skal brukes til å samle overskudd og spisse teknikken inn mot kampene som avvikles i Ski utenfor Oslo. Høstens høydepunkt skulle ha vært VM, men det lyktes ikke arendalitten å kvalifisere seg til.

-Da kvalifiseringen ble gjennomført mistet jeg min far og dermed ble hverken treningen god nok eller hodet på rett plass. Nå er det kun dette mesterskapet og et gallastevne nærmere jul som står på programmet i høst, sier han.

Kløvfjell har tidligere holdt ord i etterkant av å gitt seg selv og andre forhåpninger om medaljer. NM-bronse i 2013, NM-gull i 2014, NM-sølv i 2015, NM-gull i 2016, medaljer i to worldcup-runder i 2016 og sølv og bronse fra worlcup inneværende år. Han har også gått to proffkamper, med en seier og ett tap som resultat.

– Det har ikke vært utfordringer med å motivere meg for en ny runde med hardkjør etter at VM-deltakelsen blåste bort. Jeg fikk egentlig litt blod på tann da jeg ikke klarte å kvalifisere meg til VM. Derfor har jeg bestemt meg for å revansjere meg nå til helgen, lover han.

Rangert

Kløvfjell er for øvrig rangert som den tredje beste utøveren i sin klasse. Det gjør ham også til favoritt i helgens mesterskap, selv om han ikke vet hvem han møter i innledende runder.

– Jeg vet det høres litt selvsikkert ut, men det betyr ingenting hvem jeg møter og hva de heter. Det spiller ingen rolle, for jeg skal vinne og vise for meg selv at form og teknikk fortsatt er på plass, sier han.

Kløvfjell hadde inntil i fjor dispensasjon til å delta i kickboksing grunnet alderen. Nå er grensa hevet til 40 år. Det betyr at Kløvfjell kun har få år igjen som aktiv. Selv trener Kløvfjell 10 økter ukentlig, ved siden av full jobb på delelageret til Ferda i Grimstad.

– Nå blir det kun et mesterskap av gangen fremover, men jeg håper kroppen lystrer slik at jeg gå inn i nye mesterskap med tro om gull. Jeg gjør ikke dette fordi jeg må, men fordi lysten til å trene og konkurrere på dette nivået absolutt ikke daler med alderen, humrer han.

37-åringen har også registrert en tendens til at folk flest er mer opptatt av kampsport enn tidligere. Kampsport-interessen er høyere enn noen gang, dels grunnet MMA-idrettens fremgang og oppmerksomheten som gis i media.

– Tidligere var det muligens slik at det var interessant å se to bøller slå hverandre ned. Jeg tror folk ser at det er mye trening og lidenskap som ligger bak hver eneste kamp i form av systematisk trening og at det er normale folk som du og meg som driver med dette. Kampsport er blitt mer stuerent med årene. Det er det liten tvil om, avslutter Espen Kløvfjell.

Som har planen klar om å gjøre rent bord i Oslo til helgen.