Innebandy: Bill.mrk: Nye lagkompiser ønskes

Annonse:

De kjemper i toppen av tabellen i sin årsklasse, men skulle gjerne hatt flere spillere. – Vi biter ikke, smiler Arendal IBK U15/18-spiller Karstein Varpe.

– Innebandy er en fin aktivitet som man ikke behøver å være ekspert i fra første trening. Denne idretten passer alle, reklamerer Karsteins bror, Asbjørn Varpe.

Bare moro

Brødrene er to av åtte spillere på Arendal IBK sitt U15/18-lag i innebandy. Det er også samtlige spillere fra distriktet som har eget lag i seriespill i denne årsklassen. Uforståelig, skal vi tro de ivrige innebandyentusiastene.

– Si det! Flere bør prøve og gi idretten vår en sjanse. Vi biter ikke, smiler Karstein Varpe.

– Vi ønsker alle som vil forsøke seg velkommen på trening her hos oss. Det er plass til enda flere på laget og jeg må få skryte av guttene om hvordan de inkluderer nye ungdommer som vil prøve ut idretten. Drømmen er å få på plass fem nye spillere denne sesongen. Da blir treningene enda bedre, sier trener Kjell Gaute Hartvigsen, selv mangeårig bidragsyter på klubbens seniorlag.

Selv om lagets spillergruppe kun består av åtte spillere, står det likevel ikke på ambisjonene for årets sesong. Seire mot Kristiansand/Vigør (4-1), Mandal (5-2), uavgjort mot Kristiansand /Vigør (1-1) og tap mot Flekkerøy (3-1) er fasiten så langt i høst. De foregående sesongene har guttene kjempet i toppen av tabellen. Ambisjonene er ikke mindre denne sesongen, selv om troppen er tynn.

Ambisiøse

– Seriegull er ikke umulig. Vi har bevist at vi kan slå alle lagene og det blir jevnt denne sesongen – akkurat som tidligere år, mener Karstein Varpe som sammen med lagkameratene møter opp til to ukentlige treningene i Stintahallen.

Selv om sesongens eneste tap har kommet mot Flekkerøy, er det likevel Kristiansand som er den store fienden på banen. Kristiansand leder avdelingen med elleve poeng, med Arendal fire poeng bak. Arendal har to kamper mindre spilt.

– Da vi var yngre var det klart bedre enn oss, men nå har vi tatt dem igjen. Det var ekstra deilig å slå dem nå i høst, smiler Joachim Lund og høster støtte hos lagkompisene.

Selv om vinnerinstinktet naturlig nok har funnet sin plass hos de ivrige innebandyguttene, trekker klubbleder Peter Riis frem viktigheten av at flere klubber i Arendal tar tak på rekrutteringssiden. For drøye 10 år siden var det flere klubber i distriktet som satset målrettet på rekruttering. Nå er det langt mellom lyspunktene.

Viktig arbeid

Arendal IBK har lag i samtlige årsklasser og inviterer nye innebandyspirer til trening hver høst. Resultatet har ikke latt vente på seg. Klubben har det man på klubbspråket kaller «full rekke» med lag i samtlige årsklasser.

– Rekruttering fra 1.klasse av er viktig for å skape store nok miljøer. Det må til for å hindre frafalls om gjør det vanskelig å stille lag i ungdomsklassene, mener Riis som også synes det er vanskelig å forstå hvorfor flere ungdommer ikke finner frem til innebandy.

– Fotball og håndball krever nok mer av ungdommen målt i timer enn innebandy. Derfor forstår vi ikke helt hvorfor ikke flere finner veien til innebandy når de slutter med andre idrettene. Innebandy er en lavterskelidrett, minner han om.

Han skulle gjerne ha sett at distriktet igjen får oppleve en innebandyfeber, lik den som fant sted for drøyt 10 år siden. Da var det en rekke klubber som stilte med lag i samtlige årsklasser. Nå er det kun Arendal IBK, Toppen IL og et lag fra Myra UIL som deltar med lag i bandyregionens serier.

– Vi mister aldri troen på at andre klubber igjen kan få fart på rekrutteringen. Det mest morsomme for de yngste spillerne våre er å spille kamper mot andre lokale lag, mener Riis.

Og skulle det være tvil, det er ikke kjedelig å møte lag fra nabofylket heller:

– Nei, spesielt når vi slår dem, gliser de fire guttene Eirik Røen, Karsten Varpe, Asbjørn Varpe og Joakim Lund.

Kanskje med litt flere lagkamerater neste gang?