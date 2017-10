Idrettspolitikk: Forundret over svakt engasjement

Annonse:

Leder i Ungdommens Bystyre (UB) er forundret over det svake engasjementet byens ungdom viser i forbindelse med en banebrytende spørreundersøkelse om aktiviteter og frafall i idretts- og kulturaktiviteter.

-Jeg hadde forventet litt mer engasjement av dem dette faktisk handler om. Jeg synes at vi kan kreve at halvparten av ungdommen i kommunen svarer, når undersøkelsen faktisk er utarbeidet, sier UB-leder Mathias N. Staddeland.

En firedel

Kun en firedel av byens ungdom har besvart undersøkelsen, som skal danne grunnlag for et bedre aktivitetstilbud, hindre frafall og forhåpentligvis gi en bedre innretning på tilbudene som gis i form, nivå, krav og ungdommens ønsker. Datagrunnlaget skal drøftes med det politiske miljøet og organisasjonene som byr på kultur og idrettsaktiviteter.

– Det er på tide at ungdommen her i byen tar tak, svarer på undersøkelsen og dermed påvirker hvordan aktivitetstilbudet kan forbedres fremover. Jeg er litt skuffet over at 3 av 4 ikke bryr seg mer. Dette skal skape forandring til det bedre for mange unge, sier han videre.

Banebrytende

Arendals Tidende omtalte det banebrytende prosjektet, igangsatt av Fortet SMS i samarbeid med blant annet Med hjerte for Arendal, kommunens folkehelsekoordinator og UB, i midten av august. Prosjektleder og initiativtaker Rolf Josephsen, uttalte da at undersøkelsen er det første av sitt slag i Norge, som faktisk spør ungdom i et område om hva som må til for å hindre frafall og faktisk få gode svar på hva ungdom egentlig ønsker av tilbud. Undersøkelsen er tilgjengelig for elevene i skolenes læringsplattform. Også elever i videregående skole er invitert.

– Man kan sikkert si at dette er ungdommens egen valgdag og valgmulighet. Derfor er jeg skuffet over at kun 25% har besvart så langt. I dag har jeg og resten av 10.trinn på Stinta skole besvart undersøkelsen. Det er ikke særlig vanskelig å gjøre dette, mener han.

Han tror det er flere årsaker til at engasjementet er lavere enn forventet.

-Antakelig er det en del som er fornøyd med det som er av aktiviteter og derfor er fornøyd. Dermed ser de kanskje ikke poenget med å bruke de minuttene vi snakker om her. Andre tenker at en undersøkelse ikke endrer på noe som helst. Det er for passivt. Om det er egoismen som rår er ikke godt å si noe bastant om, men det er lett å tenke at mange rett og slett ikke bryr seg og ikke ser vitsen, mener han.

Bevise

Han er klar på undersøkelsen nettopp skal bevise at det skal skje endringer.

– Dette er første gang ungdomsstemmen blir hørt på et systematisk nivå som dette. Bruk retten og utnytt den som mye dere kan, oppfordrer ungdomspolitikeren.

Staddeland og prosjektgruppa har allerede tatt en sniktitt på svarene som er kommet inn. Muligheten for å besvare undersøkelsen kuttes i slutten av oktober.

– Mitt og UB sitt engasjementet handler om å få en enklere hverdag for ungdom i byen vår. Undersøkelsen vil forhåpentligvis gi klare svar på hva som savnes av aktiviteter. Derfor er det viktig at svarprosenten blir så høy som mulig, slik at flest mulig stemmer blir hørt. Vi har faktisk tenkt til å endre på ting, ikke bare snakke om det, sier Staddeland som selv spiller golf utover hans politiske aktiviteter.

Klassisk

Selv har han tidligere spilt fotball. Lærskoa ligger trygt på hylla.

– For meg ble fotball litt for ensformig. Mange opplever det nok slik, og da er det enkelt å forstå at mange går lei, slutter og kanskje ikke finner nye aktiviteter. Kanskje en time i uka med vannpolo er nok for noen? spør han og ramser opp flere lavterskeltilbud som signaler han tror ungdommen vil komme med når undersøkelsen skal bearbeides.

Om ordinære idrettstilbud blir for omfattende i tid og nivå, er et annet sentralt spørsmål som undersøkelsen skal gi svar på.

– Hvor viktig er undersøkelsen for UB?

– UB påvirker og gjør en god jobb. UB yter og utgjør en forskjell for ungdom. En liten fremgang i aktivitetstilbudet kan være nok til at enda flere opplever å være en del av gruppe på fritiden. Derfor er jeg forundret over at så mange foreløpig ikke har tatt seg bryet med å svare på dette. Dette er en strålende mulighet til å bli hørt, og det er ikke minst en fin anledning til å styrke både psykisk og fysisk helse, avslutter UB-leder Mathias N. Staddeland.

UB-lederen er også engasjert i Fremskrittspartiets Ungdom.