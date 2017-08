Håndball: – Jeg har ikke kommet hit for å kjempe i bunnen

Annonse:

Grane møter årets sesong med tre nye spillere fra Vipers Kristiansand samt en dansk ballkunstner. – Avgjørende for at vi skal etablere oss i 1.divisjon, mener Siri Aaserud.

– Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner nivået på 1.divisjon så godt, men etter nivået på treningene å dømme skal vi klare oss greit. Det er vel ingen av oss som har tenkt å kjempe i bunnen av tabellen, slår danske Sanne Bak Pedersen (30) fast.

– Nei, det er vi ferdige med, lover Siri Aaserud som var sentral da opprykket ble sikret i vår.

Rutine

Bak Pedersen, som har landskamper for Danmark på cv-en, fikk ikke fornyet kontrakt i hardt satsende Vipers etter forrige sesong. Veien til Arendal var kort da Grane kom på banen for å sikre hennes signatur. Det er tidligere Vipers-spiller og lagvenninne Siri Aaserud glad for.

– Hun kommer inn i gruppa vår med rutine, attityd og hurtighet. At hun også er temposterk gjør at hun passer perfekt inn i laget vårt, smiler Aaserud.

Det gjør også hurtigtoget Sasha Juel (27). Hun hadde konkret tilbud fra Larvik etter sesongen, men valgte heller å spille for Grane. Juel er samboer med ØIF-nykommer Jesper Munk. Juel var sentral da Ajax København rykket opp til dansk eliteserie i vår.

-En ballkunstner! Hun vil garantert bli en publikumsfavoritt med en fart få andre har og teknisk repertoar som vekker oppsikt, skryter Aaserud.

-Jeg koser meg allerede. Dette har vært lett å bli en del av holdet og miljøet. Vi kommer til å bli bedre og bedre for hver kamp ettersom samspillet vil styrkes, sier Juel.

Foruten danskene, er tvillingene Elisabeth Rosenvold og Anne Charlotte Rosenvold (begge fra Vipers Kristiansand) godt i gang med den nye karrieren i Sparebanken Sør Amfi. Elisabeth er målvakt og Anne Charlotte er bakspiller.

– Vi skal løpe inn mange mål i denne divisjonen og det er vår fremste styrke, sier Anne Charlotte som spilte flere kamper i både sluttspill og serie for Vipers sist sesong.

Tvillingsøster Elisabeth skal konkurrere med tre andre målvakter om spilletiden.

Hardkjør

Granedamene har økt treningsmengden betraktelig før comebacket i 1.divisjon. Kvaliteten på treningene er også markant høyere enn i fjor, ifølge Aaserud.

– Vi trente som et 1.divisjonslag forrige sesong, men med fire nykommere fra høyere nivå går kvaliteten i treningshverdagen opp. Det er mange av oss som var med Grane i 1.divisjon, som ikke vil rykke ned igjen etter denne sesongen. Vi vil se fremover og det krever mye av oss hver eneste dag, sier Aaserud som helst ikke vil snakke om en konkret målsetting.

Hun mener likevel at topp-8 er et oppnåelig mål.

– Eller gjerne topp-6 for min del. Det er nok mitt personlige mål for sesongen, men det sier kanskje noe om viljen og ambisjonene vi har? spør hun seg selv.

Gjennombrudd

Kvintetten håper også at sesongen blir en øyeåpner for distriktets håndballpublikum. Tradisjonelt har norsk kvinnehåndball trukket langt mer oppmerksomhet og tilskuertall enn herrene. Potensialet er høyt. Aaserud håper også at ØIF Arendals supporterklubb Svermen viser seg når Grane-damene starter sesongen.

– Vi satser sterkere på sosiale medier, vi skal spille en fantastisk morsom håndball og vi skal vise at også damene kan engasjere lokalbefolkningen, smiler Aaserud.

-Et antiklimaks å komme fra fulle hus i Aquarama (red.anm: Vipers Kristiansands hjemmearena) og til noen få hundre her, Sanne Bak Pedersen?

– Jeg legger ikke skjul på at det er sjov å spillle for flere tusen tilskuere, men det er gode muligheter for å skape nye eventyr i denne hallen. Rammene er annerledes, men vi må gjøre det vi kan for å utvide dem, smiler Sanne Bak Pedersen.

Og for å si det med hovedtrener Kjetil Øygardens ord da han ble hovedtrener for fire år siden: Nå er det jentenes tur!

Grane Arendal sesongåpner hjemme mot Fana i Sparebanken Sør Amfi søndag 3. september klokken 16:30. 10. september gjester hvittrøyene Skrim, som er divisjonens ubestridte seriefavoritt.