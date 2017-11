Fysikk, fysikk, fysikk – og sult

Annonse:

Arendal Fotball-trener Mattias Andersson har planen klar for å rykke direkte opp i 1.divisjon.

– Statistikken vår de siste ti minuttene av kampene er klar. Spillerne holder ikke hele kampen ut og det blir det viktigste vi skal ta tak i denne vinteren. Fysikken må bli bedre, krever Mattias Andersson.

Ny kurs

De som har fulgt Arendal Fotball tett har observert det samme som Andersson. Arendal Fotball tapte oppsiktsvekkende mange kamper mot slutten. Andersson påpeker at den fysiske formen ikke alene er årsaken til nedrykket.

– Fotball er en konsentrasjonsidrett der kreftene skal fordeles gjennom 90 minutter. Spillerne må trene på å gjøre bedre valg gjennom hele kampen, slik at det er nok konsentrasjon og gode bein igjen mot slutten. Det handler også kvaliteten i treningsarbeidet her eneste uke, mener svensken som ble hentet inn som redningsmann da Knut Tørum fikk sparken i sommer.

Det oppsiktsvekkende trenerbyttet endte som kjent med nedrykk for storsatsingen. Andersson har likevel fått full støtte av klubbledelsen i møtet med 2.divisjon. Fra nivå tre skal spillergruppa rustes til forhåpentligvis å møte 1.divisjon igjen i 2019. Målet om eliteseriespill står støtt i klubben.

– Det er ingen krise for klubben at vi går et steg tilbake. Nå har hele klubben fått verdifull erfaring, både på og utenfor banen, mener han.

Is i magen

14 spillere har allerede signert for neste sesong. Andersson ser for seg at klubben møter 2.divisjon med 22 spillere. Arendal-treneren er klar på at stallen skal fylles opp med unge gutter som har holdninger og sult nok til å vise vei på trening og kamp. Klubben ser også mot resten av Skandinavia for å få inn ytterligere 2-3 spillere som kan styrke laget direkte.

– Her skjer det lite om dagen. Vi har is i magen på overgangsmarkedet, sier Andersson.

Han er klar på at lagets offensive spill i høst har holdt 1.divisjonsstandard. Det blir ikke store forandringer i den offensive spillestilen, men motstanderne skal få kjenne «nye» Arendal på kroppen i 2018.

– Først og fremst må vi forsvare oss som et lag der spillerne sammen jobber aggressivt. Da behøver vi sultne spillere som vil trene hardt. Den defensive strukturen skal også prioriteres høyt i vinter. Vi skal bli vanskelige å møte bakover. Fremover skal vi bygge på kvaliteten som ble vist angrepsmessig de siste 8-9 kampene i høst, forteller han.

Profesjonalisering

Klubben går i disse dager gjennom de konkrete planer for ytterligere profesjonalisering av treningsarbeidet. 2018-budsjettet vil ligge på et noe lavere nivå enn inneværende sesong. Andersson utelukker ikke at treningsleirer i sydligere strøk blir strøket av planen.

– Skal vi skape en toppidrettskultur der spillerne naturlig tenker at trening er jobben, må vi prioritere. Skal vi nå målet om eliteseriespill må vi også få på plass to formiddagstreninger i uken. Jeg vil heller bruke penger på spillere og rammene gjennom hele året fremfor opphold i Spania eller andre steder om vinteren, sier han videre.

Om Andersson får på plass to fulle arbeidsdager som standard i spillergruppa i 2018, er foreløpig usikkert.

– Spillerne får en sterkere identitet til prosjektet når gruppa samles formiddag og ettermiddag to dager i uken. Jeg håper vi kan ta et steg mot en slik profesjonalisering i vinter. På lang sikt kommer vi ikke utenom dette.

– Er målet om eliteseriespill i 2020 urealistisk?

– Nei, det er fullt mulig. Alt vi gjør handler om å skape en eliteseriestandard. Det er målet vårt, avslutter Arendal-trener Mattias Andersson.

Klubben har planlagt ukentlige treningskamper fra februar måned.