Frykter storklubber skal knekke ØIF Arendals mesterligadrøm

Annonse:

HISSIG: ØIF-sjef Bjørn-Gunnar Bruun Hansen liker dårlig forslaget om at herrenes Champions League i fremtiden kun blir en eksklusiv turnering for de rikeste toppklubbene i Europa. Han tror likevel at håndball-Europa står samlet og får endret forslaget som ligger på bordet fra den europeiske håndballforbundet.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) la nylig frem forslag om hvordan fremtidens Champions League skal se ut. Blir forslaget vedtatt kan ØIF Arendal i praksis vinke farvel til klubbens visjon om spill i herrehåndballens ypperste lekegrind.

-Forslaget som EHF har kommet ut med er en fallitterklæring overfor idrettens grunnprinsipper. Da tenker jeg på mindre klubbers muligheter til å spise kirsebær med de store i Champions League (red.anm: kalles også «mesterliga». Om det blir slik EHF skisserer, blir Champions League en eksklusiv klubb for de rikeste lagene, sier ØIF-sjef Bjørn-Gunnar Bruun Hansen til Arendals Tidende.

ØIF-sjefen var ikke nådig i en artikkel på klubbens egen Facebook-side forrige helg: «Nå slenger det europeiske håndballforbundet døren midt i ansiktet på hardt satsende arendalitter». ØIF Arendal har de siste årene arbeidet målrettet mot spill i Champions League (CL).

Fra 28 til 12

EHF sitt forslag til endring av CL-konseptet betyr i klartekst om å redusere antall til 12, ned fra 28 etter dagens modell. De 8 beste landene får en fast plass hver, de siste fire plassene deles ut i til klubber som får fripass – eller såkalte «wildcards».

– Om man skal dele ut 4 «wildcards» forstår jo alle hvilke nasjoner som får flest av disse. Uten klare kriterier frykter jeg at disse blir delt ut på bakrommet.

Den norske ligaen rangeres i dag som den 16. beste ligaen i Europa. Veien til å oppnå CL-status blir i praksis umulig for norske herrelag. Elverum har kvalifisert seg til den gjeveste europacupen de siste tre sesongene. Elverumsingene rangeres som det 36. beste laget i Europa. ØIF er rangert som lag nummer 78. Rangeringen utarbeides etter klubbene og nasjonenes plasseringer i de ulike europacupene.

– Jeg må innrømmer at det var litt rart å invitere spillergruppa i ØIF og vårt sportslige apparat til strategimøte med mesterliga som agenda, få dager etter at EHF kom ut med dette forslaget, sier Bruun Hansen.

Forslaget møter sterk motstand i håndball-Europa.

– Det reises nå en opposisjon i håndball-Europa mot dette forslaget og utviklingen denne representerer. Det er kun et lite mindretall som ønsker å legge om CL. EHF har ikke noe valg. De må snu. Det tror jeg også de må gjøre, beroliger ØIF-sjefen klubbens mange trofaste støttespillere.

Dominans

Den europeiske topphåndballen på herresiden domineres av noen få tyske klubber samt enkeltklubber i noen få ligaer. Som i toppidretten ellers er det kampen om tv-kroner som ligger i potten. At flere storklubber dominerer fullstendig i hjemlig liga spiller også inn i ønsket om en mer eksklusiv CL-modell.

– På kort sikt kan det sikkert bli flere penger i media-potten til fordeling til de 12 lagene som får plass i CL, på lengre sikt vil potten og interessen falle. Forslaget er uklokt og det fratar ikke bare oss her i ØIF drømmen om kamper mot de store gutta. Det er mange klubber og spillere rundt om i Europa som har samme mål som oss. Det er veldig fortvilende, samtidig som jeg tror at forslaget blir endret. Penger og makt råder i kulissene, mener han videre.

Bruun Hansen mener EHF undervurderer de øvrige europeiske klubbenes motstand mot den kraftige endringen som ligger i forslaget. Norske toppklubbers interesseorganisasjon, Norsk Topphåndball, var kort tid etter at forslaget ble lansert, i møte med søsterorganisasjonene i Danmark og Sverige. Det er også hektisk aktivitet i organisasjonen som skal forvalte interessene til klubbene som spiller i de ulike europacupene. Daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein Barthold, har stor støtte fra de norske toppklubbene i kravet om vrake det omstridte EHF-forslaget.

– Det er ett punkt i EHF-dokumentet, som for øvrig er godt, som ikke har vært gjennom en eneste demokratisk prosess, og det er spill-modellen i CL. Resten av endringene og visjonene for alle turneringene for landslag, klubber og tankene for å utbre håndballen er gode. EHF sa senest i juni at Champions League er noe som skal diskuteres på et senere tidspunkt. Derfor er vi overrasket over at forslaget kom på bordet uten denne diskusjonen, sier Barthold. Barthold deler ikke Bruun Hansens optimisme om at forslaget faller.

Presidentmakt

– Tankene kommer fra personer høyt oppe i EHF. De tror nok at endringene har god støtte. Nå forventer jeg at fakta kommer på bordet og endringer skjer. Vi kan ikke akseptere at noen få rike klubber med millionærer i ryggen kan styre utviklingen mot flertallets vilje. Det er usikkert hvordan dette ender, medgir Barthold.

På kvinnesiden, der kometen Vipers Kristiansand deltar, lyder forslaget på status quo med 16 lag i gruppespillet. EM for landslagene utvides også med antall lag.

– Derfor blir det ekstra merkelig når man går motsatt vei med herrenes Champions League. Engasjementet rundt herrehåndballen på dette nivået er også langt sterkere enn på kvinnesiden, sier Barthold.

– Igjen, for oss handler hele saken om grunnprinsippene idretten og selve kjernen i konkurranseidrett, nemlig at små lag kan vippe store lag ut. Det er slik engasjementet rundt idretten vår vokser. Ikke dette her, avslutter ØIF-sjef Bjørn Gunnar Bruun Hansen.

De mest velstående håndballklubbene i Europa omsetter for rundt 170 millioner kroner. Den styrtrike og omstridte oljestaten Qatar har også gjort sitt inntog i topphåndball og kjøpte i 2012 Paris Saint Germain (PSG), som har norske Sander Sagosen i stallen. De to foregående sesongers CL-vinnere, polske Kielce og makedonske Vardar, har begge styrtrike milliardær-eiere i ryggen.

Norges representant i det gode selskap, Elverum, blir puslete i en slik sammenheng. Hedmarkingene omsetning nærmer seg 20 millioner. ØIF Arendal hadde en omsetning i 2016 på rundt 11 millioner kroner.

Avgjørelse i det omstridte EHF-forslaget ventes på nyåret.