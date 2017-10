Friidrett: Legger opp – satser i ny idrett

Annonse:

Tromøymannen Eirik Bruun Ingebretsen la opp etter EM-tittelen i grepstyrke på hjemmebane i vår. Nå satser han på en helt ny idrett og målet er NM-deltakelse.

– Jeg ble ferdig med styrke og den idretten etter EM på hjemmebane. Det ble ikke spennende og motiverende lenger. Det er ekstremt motiverende å ta ditt første EM-gull og ditt første VM-gull. Etter å ha forsvart disse, forsvant motivasjonen, sier mannen som fortsatt kan karakteriseres som en råsterk herremann med klypene i orden.

Sprint

I 2011 bestemte han seg for å bli verdens sterkeste mann i grepstyrke og lyktes. Nå er fokuset rettet mot 2020.

– Da skal jeg kvalifisere meg for NM i sprint på 100 meter. En vanvittig tanke, men jeg elsker å satse målrettet, sier den nå rundt 120 kg tunge bamsen.

– Midtlivskrise?

– Nei, på ingen måte, humrer han.

– For meg handler det om å sette seg mål, gjøre alt som står i min makt for å gjennomføre dem. For å bli verdensmester i min tidligere sport var det mye eksplosiv trening. I sprintsammenheng passer dette fint. Derfor starter jeg ikke på null, men bruker og utnytter det jeg allerede har av eksplosiv muskelstyrke, forteller han.

Ned 30 kg

En kroppsvekt på over 125 kg – som var matchvekt i strongman – er ikke forenlig med målet om å løpe 100 meter på under 11,25 sekunder. Målet er å trene og spise seg ned til rundt 90 kg. I dag veier han rundt 110 kg.

– Det er første bud for at satsingen i det hele tatt skal være bærekraftig. Å veie 125 kg gjør også noe med kroppen på lang sikt. Kroppen betaler for tyngden, og det er også en faktor for å legge strongman-idretten på hylla. Nå er jeg rundt 20 kg unna det første målet, forteller han.

Han erkjenner at læringskurven er bratt. Utallige timer blir brukt på Youtube og andre nettsteder for å studere spesifikke sprintbevegelser, treningsprogrammer og uttøyning og muskelpleie.

– Da jeg startet med strongman var jeg helt elendig. Fra naturen side ble jeg ikke utstyrt med styrke. Min fremgang i strongman skyldtes ene og alene planlegging, en sult etter kompetanse og utvikling og en viljestyrke til å gå hele veien. Den samme gnisten kjenner jeg på nå. NM i 2020 er et mål jeg nesten ikke tør å tenke på nå. Det er langt frem, sier han.

– Er du bekymret for ikke å bli tatt på alvor, både med tanke på alderen din og de tekniske kravene som må fungere i sprint?

– Overhodet ikke. Det var vel ikke så mange som trodde på meg 2011. Hvorfor skal det være annerledes nå? Jeg mener selv å ha noe bedre forutsetninger for sprint enn styrke. Å bli verdensmester krevde noen tusen timers trening. Å nå målet om NM vil antakelig kreve noe i samme gata, mener han.

60 vs. 100 meter

60 meter innendørs er foreløpig 31-åringens favorittøvelse. Å opprettholde farten i ytterligere 40 meter krever naturlig nok strukturert trening, justeringer og sparring med etablerte sprint-miljøer. Han henter også inspirasjon fra treningsprogrammer som brukes i den amerikanske «sprint-skolen». Ingebretsen er fornøyd med anleggsatsingen i distriktet, som har materialisert seg i nytt dekke på Lunderød og den nye friidrettshallen i Grimstad. Foreløpig har han funnet sitt sprinthjem på den oppgraderte banen på Stuenes. Sørilds miljø i Grimstad blir et naturlig miljø å bli en del av fremover.

– Stikkordene er bevegelighet og steg. Nå har jeg 3-4 steg for lite i en 100-meter. Stegene mine er for korte. Optimalt bør jeg bruke 51-52 steg i en perfekt 100 meter, i dag bruker jeg 47,5 steg.

Muskelbehandling og forebyggende trening legges vekt på.

– Det er mange feller å gå i, men her handler det om kompetanse og å bruke denne hele tiden. Å sprinte er en ekstrem belastning for lår og hofter. Det er like store sjanse for å få skader i sprint som i strongman, men alt handler om nøyaktighet og viljestyrke til hele tiden å trene riktig, ta riktige valg og ikke jukse i prehab-øvelser. Djevelen ligger i detaljene hver eneste dag frem mot 2020, mener han.

Om prosjektet skulle feile, bruker han lite energi på å fundere over.

– Da har jeg i alle fall trent meg frem til en mer funksjonell kropp. Janteloven får andre ta seg av. Den eneste jeg skal imponere meg selv – og kona mi, smiler han.

Siste ord fra 31-åringen er neppe sagt.