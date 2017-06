Frafall: – Jeg har håp om at dette skal endre tanker

Annonse:

KLAR: Rolf Josephsen i Fortet-SMS inviterer ungdom mellom 12-17 år til aktivitetsdag på Sandviga Fort onsdag 28. juni. Dagen markerer startskuddet for et lokalt pilotprosjekt som tar mål av seg å kartlegge ungdoms ønsker, behov , omfang og nivå av aktiviteter og idrettstilbud. Foto: Tore Abrahamsen

Onsdag inviterer Fortet-SMS til gratis idrettslek for ungdom mellom 12-17 år. Aktivitetsdagen er startskuddet for et større, lokalt forskningsprosjekt om hva ungdom egentlig ønsker av idretts- og aktivitetstilbud.



– Vår tids store utfordring er å hindre inaktivitet blant ungdom. Derfor håper vi dette sommertilbudet skal falle i smak for ungdom som vil leke litt og utfordre seg selv – helt gratis, sier prosjektleder Rolf Josephsen i Fortet-SMS.

Militærløype

Formålet med onsdagens aktivitetsdag er å finne tilbake til basisen og nysgjerrigheten i lek. Øksekasting, militærløype, taubane, beachhåndball og frisbeegolf er blant aktivitetene som tilbys gjennom onsdagen.

– Å finne frem til barnet i oss alle er moro, og denne dagen skal gi mulighet for dette. Vi skal gjøre vårt for at denne dagen skal bli en fin start på ferien og kanskje gi en boost til de som vil være mer aktive fremover, smiler Josephsen som håper på stinn brakke ute på Sandviga på Hisøy.

Klar plan

Frafallet i den organiserte idretten er et evigvarende tema. Hva som skal til for å skape mer aktivitet og hindre frafall er det faktisk lite, konkret forskning og kunnskap om, ifølge prosjektlederen. Aktivitetsdagen er derfor startskuddet for et større, lokalt prosjekt.

– Hverken Ungdata, forskningsmiljøer som vi har forhørt oss med eller idrettsforbundet sitter med håndfast materiale der ungdommen har uttalt seg i større skala om hva hindringene er og hva som må på plass for å hindre frafall. Nesten litt skremmende at ingen har spurt dem det gjelder, mener han.

Formålet med prosjektet er å få svar på spørsmålet «alle» lurer på: hvorfor frafallet er stort i organisert idrett i aldersgruppen 12-16 år?

– En undersøkelse, som vi håper samtlige ungdommer i vår kommune vil svare på, blir grunnlaget for det videre arbeidet. Deretter vil vi utfordre politisk miljø, idrettslagene, idrettsråd og andre som har påvirkningskraft for å tilpasse tilbudet til det ungdom faktisk ønsker seg, forklarer han.

På laget

Organisasjonene bak Fortet-SMS, kommunen og andre aktører er allerede med på laget.

– AS Norge har ikke mer tid å miste i en så alvorlig samfunnsutfordring som dette er. Inaktivitet er en utfordring vi som samfunn må finne svar på og å tilrettelegge bedre for. Der må storsamfunnet ta ansvar, fastslår Josephsen.

Temaet glir elegant inn i debatten om spesialisering i idretten og voksnes ambisjonsnivå for ungdommen i idrettslagene. At Arendal har fått frem topplag i fotball og håndball, er nødvendigvis ikke bare positivt i en større sammenheng.

– Kanskje det er mange som egentlig bare ønsker å spille vennefotball 1-2 ganger i uka, uten å måtte dra halve Agder rundt for å spille kamper som 12-åringer. Her lokalt blir det også spennende å se om ballidrettenes inntog i toppidretten har negativt innvirkning på frafallet. Kanskje ungdom i vår kommune egentlig ønsker seg flere lavterskeltilbud i idrettslagene? Nå skal ungdommen få lov til å mene noe om hva de ønsker seg, fortsetter den engasjerte ildsjelen.

Josephsen viser også til statsministeren nyttårstale, hvor inaktivitetens pris fikk tydelig plass.

– Fortet-SMS tar statsministeren på ordet. Kanskje vi får noen svar allerede over litt grillmat i lunsjen til onsdag. Vi går spennende tider i møte, avslutter prosjektleder Rolf Josephsen.

Josephsen opplyser at ungdom mellom 12-17 år kan møte direkte opp i Sandviga klokken 10 onsdag formiddag. Arrangøren tilbyr også båttransport fra Pollen klokken 09:45. ØIF-spiller Kenny Ekman blir blant instruktørene. De som ikke har anledning til å teste ut Fortets tilbud denne uken, får ny anledning 10. august

Fakta:

Ungdomsprosjekt

Fortet-SMS skal denne høsten gjennomføre en undersøkelse rettet mot ungdom mellom 12-16 år.

Undersøkelsen skal finne svar på hva ungdom i aldersgruppen ønsker seg av idrettstilbud, omfang og organisering.

Svarene i undersøkelsen skal brukes til å jobbe målrettet inn mot idrettslag, politisk miljø, skoler, idrettsråd og organisasjoner til å ta ungdoms ønsker på alvor.

Startskuddet for prosjektet sparkes i gang med gratis aktivitetsdag på Sandvigen Fort på Hisøy onsdag 28. juni mellom kl. 10-14.

Fortet-SMS er en interesseorganisasjon som «eies» av en rekke idrettslag og samfunnsnyttige organisasjoner i Arendal.