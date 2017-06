Fotball «Fun fest» på Eydehavn

Annonse:

Førstkommende lørdag blir det liv og leven på gressbanen på Eydehavn når Sørfjell fotballgutter 2008 inviterer til aktivitetsdag.

Med en rekke aktiviteter som passer for alle, enten de liker fotball eller ikke, skal fotballgruppa sørge for å aktivisere barn, unge og voksne som vil leke seg.

Lek med ball

– Det er et familiearrangement med lek og moro i fokus, ideen kom det jeg så fotballdart, og da fikk jeg lyst til å finne på mer slikt for barna og laget som elsker lek med ball, forteller arrangør Maren Arntsen Eriksen til Arendals Tidende.

For å få arrangementet i havn har de fått med seg flere sponsorer som har bidratt med premier til de ulike konkurransene.

– I tillegg har vi en foreldregruppe som alltid stiller opp når det trengs slik at vi får gjort dette mulig, sier Eriksen.

Skaper samhold

Målet med å lage «Fotball Fun Fest» er å ha det moro med ball, særlig med tanke på at det fort kan bli mye alvor i idretten.

– Vi ønsker å binde barn og idrett til noe gøy samtidig som vi ønsker samhold og opplevelser i nærmiljøet. Det skjer alt for lite av slike ting i Arendal, og vi ønsker å bidra til å gjøre en forandring. Vi er også veldig glade for at andre lag også ønsker å delta, slik at vi får treffe hverandre utenfor banen. Det skaper kameratskap og samhold samtidig som det sprer glede, sier hun.

På lørdagens fotballfest blir det aktiviteter som fotballdart, fotballvolley, kengeruboksing, fotballradar, blindefotball, mega fire på rad, mega mikado og småleker.

– Vi håper at mange har lyst til å komme. Det blir selvfølgelig både kiosk og loddsalg, og alle er velkommen, sier Eriksen.