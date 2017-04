Første hjemmekamp søndag: -Jeg liker underdogrollen vår

Den tidligere Italia-proffen Sune Kiilerich innrømmer at underdog-rollen passer ham og laget perfekt i debutsesongen i 1.divisjon. Kapteinen tror laget vil overraske og dermed peke nese til tippeselskapenes spådommer.

– Jeg tror på dette prosjektet og det er selvfølgelig med stolthet at jeg er valgt til å være kaptein for en klubb som er på vei oppover i seriesystemet. Målet mitt er å spille i eliteserien med dette laget. Om det blir om tre år eller fem år er ikke så viktig. Mitt mål for oppholdet her i Arendal er helt klart. Alt som skjer med ny stadion, folkene og engasjementet rundt klubben vår gjør at eliteserien ikke er urealistisk, sier den høyreiste midtstopperen som i vinter meldte overgang fra Frederica.

Torsdag ble det også kjent at 20 år gamle Adnan Mohammed fra den danske superligaen kommer til klubben.

Utfordring

Selv om erkerival Jerv har bevist at det er mulig å stable på plass et topplag i 1.divisjon på relativt få sesonger, har ikke bookmakerne særlig tro på at 26-åringen og hans lagkamerater kan kopiere tilsvarende bragder på første forsøk. Norsk Tipping gir 100 ganger innsatsen om Arendal vinner serien. 12 lag ligger før hvittrøyene i løypa. Betsson gir 2,75 på innsatsen om Arendal må returnere til 2.divisjon i oktober. Oddsekspeertisen levner med andre ord liten tro på at den ferske 1.divisjonsklubben skal gjøre mer enn å overleve.

– Først og fremst er det så mye energi i laget, klubben og omgivelsene våre, at nedrykk ikke kommer på tale. Vi må erkjenne at vi er underdogs denne sesongen, men hvis vi kommer opp på bak­hjulet fra starten av kan det bli riktig sjovt. Jerv har bevist at det raskt går an å etablere seg på øvre del av tabellen i denne divisjonen, sier Kiilerich som betegner seg selv som god med ball, godt overblikk og utviser ro på banen.

Defensivt fokus

Som midtstopper har den utpekte Arendal-kapteinen et ekstra øye for lagets defensive struktur. I uken før sist helgs seriepremiere borte mot Mjøndalen sto defensivt arbeid, særlig rettet mot dødballer sentralt.

– Vårt defensive spill er grunn­laget for fotballen vi skal spille og møte divisjonen med denne sesongen. Vi skal få orden på dødballer defensivt. Det er den delen av spillet vi skal utviklere videre. Samtidig må vi være kyniske i alt vi foretar oss på banen. Jeg tror vår spillestil kan overraske de andre lagene gjennom sesongen. Vi skal være underholdende å se på, og jeg skal få brukt mine kvaliteter med ballen i beina i denne formen for spill som vi ønsker å spille, lover han.

Erfaring

Dansken har bred erfaring med lederroller i klubbene han har vært i før han kom til Arendal. Det sto ikke på tilbud fra andre klubber i vinter. Førstevalget ble likevel Arendal og samarbeids­klubben av 2010.

– Man vet mer hva går til når man som danske flytter nordover til Norge. Det gjorde jeg ikke da jeg flyttet til Italia tidlig i karrieren. Nivået og kulturen mellom dansk fotball og norsk fotball er ikke så veldig ulikt. Det er heller ikke mye som skiller på nivået mellom Frederica, som har kjempet i toppen av 1.divisjon hjemme, og nivået her i Arendal. Treningsnivået har vært overraskende bra her oppe selv om spillerne i Frederica var heltidsspillere. Man skulle tro forskjellen var større når man vet at spillerne i Arendal jobber eller studerer ved siden av fotballen, men det er den faktisk ikke, mener han.

Den joviale dansken trekker frem konkurransen i troppen som sunn.

– Knut kan bruke ulike spillertyper i forsvaret vårt og jeg merker at treningene bærer preg av at folk er sultne på å kapre en plass. I treningskampene har vi vist kvalitet. Fire tøffe lokaloppgjør gjør også ekstra godt for motivasjonen, humrer ham.

Springbrett?

Kiilerich ser ikke Arendal Fotball som et springbrett.

– Nei, overhodet ikke. Som sagt ser jeg for meg å spille eliteseriefotball her i byen. Vi vet vi er vanskelige å spille mot og det er ikke urealistisk å kjempe om å være blant de fem beste i denne divisjonen.

Start og Bodø/Glimt er tippet av nær sagt alle eksperter og tippeselskaper til å kjempe i toppen. Jerv tippes også oppe i toppsjiktet. Grimstad-klubben spilte som kjent kvalifisering til eliteserien i høst.

– Noen av lagene er store favoritter til å rykke direkte opp, men jeg tror det kan bli tett bak de store favorittene. Der skal vi sikte oss inn, mener han bestemt.

– Du synes ikke det er urealistisk å snakke om topp-5 i debutsesongen?

– Nei, ikke når man ser hvilke steg klubben allerede har tatt og hva det planlegges for videre. En ny arena vil også gjøre det enklere å ta nye steg, svarer han.

– Jeg synes vi begynner å få styr på det hele. Det er bare å glede seg for i hele byen, avslutter Arendals nye, danske hærfører Sune Kiilerich.

Søndag venter Ullensaker/Kisa på Arendal kunstgressbane (Myra) klokken 17. Det er sesongens første hjemmekamp. Kampen overføres også på Eurosports plattformer.