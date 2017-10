Fitness: – Vi ville bevise at man kunne bli god uten doping

Annonse:

GRENSER: Ekteparet Joachim og Linda Høst bestemte seg for å satse på kroppsbygging da de var tilskuere under NM i 2016. Et år senere kan de skilte med henholdsvis 3.plass (Linda) og 2.plass (Joachim) i to stevner i 2017.

Ekteparet Linda og Joachim Høst bestemte seg for å satse på fitness da var publikum i NM i 2016. To år senere kan ekteparet skilte med to medaljer på høyt nasjonalt nivå.

– Det har vært både tungt og lett, men alt er mulig å få til om man vil nok, smiler Joachim og Linda Høst.

Sportens rykte har vært skjemmet av dopingskandaler og ekteparet medgir at dette har medført både undring i omgangskretsen og andre.

– Det har vært og er mange meninger om satsingen vår. Å drive med kroppsbygging er forbundet med doping og et generelt dårlig rykte. Vi bestemte oss for at vi skulle bevise at det er mulig å sette ekstreme mål og oppnå dem uten bruk av doping. Det har vi gjort, sier Linda.

– Det er nok mye uvitenhet om dette også. Det er ikke erlikhetstegn mellom det å være kroppsbygger og bruke doping, mener Joachim.

Livsstil

Ekteparet er et kjent innslag på et av byens treningssentre. I mars debuterte Joachim i athletic fitness i et stevne i Sandefjord. Der tok han en sterk 2.plass i debuten. Athletic fitness er en blanding av klassisk posering samt en konkurranse for å vise reell styrke i en hinderløype.

– I julen i fjor spiste jeg mitt siste måltid, ler han.

Så alvorlig er det ikke gjennom resten av året. Å være i konkurransemodus betyr perioden der man spiser seg ned, trener og arbeider målrettet inn mot et stevne. Perioden er ofte på rundt tre måneder.

– På julaften og første juledag spiste jeg alt jeg ville. Deretter gikk jeg inn i en min egen boble som varte frem til jeg gikk av scenen i stevnet i mars. Da jeg forstod at det gikk mot pallplassering, ble jeg vanvittig stolt av den disiplinen jeg hadde vist overfor meg selv gjennom vinteren. Et kick som jeg aldri noensinne har hatt tidligere, forteller han.

En av gangen

Etter at Joachim var ferdig med sin konkurranse i mars, ble rollene snudd om. På forsommeren gikk Linda inn i konkurransemodus. Målet var et stevne i body-fitness i begynnelsen av september. Mens Joachim spiste seg ned 15 kg, måtte Linda nøye seg med å en nedgang på 4 kg i forkant av mesterskapet.

– Da jeg var gikk inn i konkurransemodus hadde Linda fire barn – de tre barna og meg – å passe på de siste 2-3 ukene inn mot mesterskapet. Tålmodighet er et stikkord, humrer Joachim.

For det er liten tvil om at ekteparets satsing koster prioriteringer og lange dager. Ekteparet står opp klokken fem om morgenen. Den ene trener før jobb, den andre klargjør barna til skole. Den andre trener på kvelden. Alle måltider utenom middagene forberedes søndag kveld. Ukene er planlagt ned til minste detalj.

– Det er nok en del fordommer mot denne sporten, men vi har bevist at det er mulig å få gode resultater utelukkende basert på en stram disiplin og organisering gjennom hele døgnet. Mange tenker nok at vi ofrer mye moro for å gjøre dette, men vi tenker annerledes, sier Linda.

– Å gjøre dette er en livsstil som gir oss så mye energi. Tiden mellom 16 og 20 om ettermiddag er hellig familietid. Vi ser også at barna våre blir mer strukturerte i hverdagen og vi innrømmer gjerne at vi er superstolte av det ønsket å få til – og som vi faktisk fullførte. At det ble medaljer er bare en bekreftelse at viljestyrke er en enormt viktig faktor. Personlig hadde jeg nok ikke klart å gjennomføre dette da jeg var yngre. Disiplin og motivasjon er noe man må utvikle for å konkurrere på dette nivået, sier Joachim.

Sikker og usikker

Ekteparet legger ukentlig ned mellom 10-12 timer med trening. I konkurransemodus kan mengden komme opp i 15 timer. Begge er i full jobb. Linda jobber i barnevernstjenesten og Joachim er et velkjent ansikt på Gromstad Auto. Linda har allerede bestemt seg for å satse mot NM neste år.

– Den avgjørelsen tok jeg på scenen i Sandefjord. Motivasjonen ligger ikke i å beholde og styrke en kropp som vises frem på stevner, men å leve et sunt liv, sier hun videre.

Joachim har ikke bestemt seg for å satse på en ny runde. Hans måneder i konkurransemodus kostet krefter.

– Jeg er usikker, men det frister å ta en ny runde. Ved nyttår må jeg bestemme meg, men akkurat nå er det ikke aktuelt. Samtidig lokker det litt å gjenta dette. Det er ikke noe kjære mor og må nok ha et familieråd før endelig avgjørelse, smiler han.

At begge har en sterk interesse for trening, har vært en forutsetning for begges satsing.

– Man møter en forståelse hos hverandre som er helt grunnleggende for å gjennomføre et løp vi som har gjort i to etapper, avslutter Joachim og Linda Høst som er bosatt på Saltrød.

Ekteparet er en del av Team Elite, som har base på Fevik.