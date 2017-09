– Eksplosiviteten og kraften er merkbart bedre

Annonse:

Den moderne topphåndballens krav tvinger ØIF Arendal til å ta grep for å nå visjonen om mesterligaspill. Kaptein Eirik Heia Pedersen merker fremgangen på kroppen.

– Selv er jeg definitivt blitt mer eksplosiv over hele linja. Det er rett og slett mer power i beina, sier lagets muskelbunt og foregangsfigur hva fysisk trening angår, kaptein Eirik Heia Pedersen.

Mannen som har ansvaret for å utvikle troppens samlede fysikk opp flere hakk deler kapteinens syn.

– Ja, det er fremgang allerede, sier Hans Olav Uldal, ØIF Arendals fysiske trener.

Merkbar fremgang

For den oppmerksomme håndballpublikummer har spillerens fysiske fremgang vært tydelig i sesonginnledningen. I første del av sesongoppkjøringen skjøv Uldal bort den klassiske løpstreningen og erstattet denne med mer lystbetonte aktiviteter.

– Det gjorde at spillerne fikk en noe annerledes inngang på oppkjøringen som igjen har økt lysten på fysisk trening, sier Uldal, som ansvarlig for troppens fysiske trening.

– Jeg er faktisk litt overrasket over endringen i kraften og eksplosiviteten. Det gir en god følelse og tro på det vi holder på med, sier Eirik Heia Pedersen.

Uldal har lang erfaring, blant annet med egen karriere som tikjemper med deltakelse i OL i 2004 som høydepunkt. De siste årene har han vært noe tilknyttet ØIF Arendal som ressursperson, men også vært kjent som sentral i oppbyggingen av distriktets crossfit-miljø.

– Jeg tror jeg trygt snakker på vegne av hele spillergruppa når jeg skryter av Hans Olavs kompetanse. Han har satt eksplosivitet og kraft på dagsorden og begynt å se på tilpasninger til hver spiller. Det er gøy når man selv kjenner en godfølelse og merker det i situasjoner på banen at det er mer punch og power i kroppen, sier Heia Pedersen.



Bli best

Slik håndballen på øverste nivå har utviklet seg de siste årene, har Uldal ingen problemer med å trekke paralleller til egen karriere om kravene som må innfris fremover.

– Moderne håndballspillere på den internasjonale arenaen får stadig flere trekk av å være tikjempere i kombinasjon med ball i hånda. Det er krevende arbeid som er satt i gang i ØIF, men spillerne responderer på en fin måte. At gruppen har solide bærebjelker som går foran i å teste nye måter å trene på, gjør at dette er en reell satsing som allerede gir effekt, forklarer 35-åringen og skryter av profesjonaliteten som utvikles i Sparebanken Sør Amfi.

– Den holdningen som bærebjelkene viser i dette arbeidet er avgjørende for å skape en kultur som gjør at hver enkelt spiller blir mer bevisst på alt de gjør av trening, hvile, kosthold og planlegging, skryter han.

Uldal og ØIF snuser også på et samarbeid med Olympiatoppen Sør. Formålet er å forbedre rammebetingelsene rundt testing og utvikling.

– Detaljer, som testing av fysikken på riktige tidspunkter, gir et godt bildet av hvor i landskapet hver enkelt i troppen ligger. Jeg begynner å få et brukbart bilde av troppens fysikk. Neste steg blir å differensiere den fysiske treningen til hver enkelt spiller i de rollene de har på banen. En kantspillers hurtighet krever mer enn eksempelvis en bakspiller, forklarer Uldal som varsler en tøff VM-pause i januar for ØIF-spillerne.

Mer i vente

Selv om både ØIF-kapteinen og Uldal er fornøyd med effekten etter innledningen av sesongen, er målet denne sesongen først om 6-7 måneder.

– Utfordringen i høst er å unngå for mye belastningen på spillerne som må spille mer når de skadede spillerne er i treningsstudio når de burde ha vært på parketten. Samtidig skal vi tenke langsiktig og legge opp til at den fysiske formen slår ut i full blomst når sluttspillet starter etter serieslutt i mars/april, forklarer Hans Olav Uldal.

Selv henter han inspirasjon fra satsingen herrelandslagets fysiske trener, Ole Martin Viken, har hatt ansvaret for. Viken har vært sentral i landslagets håndballrevolusjonen. Det norske herrelandslaget er i dag ledende på hurtighet.

– Den internasjonale håndballen krever mer. Så enkelt og så krevende er det. Når klubben har mål om å bli best må vi lære av de beste. Vikens lille revolusjon inspirerer, sier Uldal som trekker frem kapteinens viktigste potensial.

– Styrkemessig er han nesten i en egen klasse. Eiriks mål er å omsette kraften ut i enda mer eksplosivitet og raskere, eksemplifiserer han.

I sesong trener ØIF-spillerne i gjennomsnitt 15-16 timer i uka. Spillerne som i hovedsak har håndball å fylle arbeidsdagen med trener ytterligere 2-3 økter i uken.

– Å øke antall timer er ikke forsvarlig før spillerne får hvilt og restituert mer. Mitt ansvar er å bruke den tiden vi har til å spisse treningen enda mer. Jeg ser det allerede, men dette skal først slå ut i full blomst i sluttspillet og over tid de neste årene. Vi er i gang med et spennende arbeid som må lykkes om klubben skal lykkes med visjonen om mesterligaspill, avslutter fysisk trener Hans Olav Uldal.

Eirik Heia Pedersen og lagkameratene er vertskap for sesonginnledningens lille overraskelseslag, Halden førstkommende fredag i Sparebanken Sør Amfi.