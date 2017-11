Boksing: Legger slagplan for NM-medalje

Annonse:

SATSER: Morten Dåbu har en klar plan for å være best når det gjelder. Sesongens mål er NM i månedsskiftet april/mai.

Etter å ha blitt norgesmester i kickboksing i 2015, skiftet Morten Dåbu beite til boksing. Nå satser han på å forbedre bronsemedaljen fra NM i fjor i -91 kg-klassen.

– Boksing er etter min mening mer stilrent og teknisk enn kickboksing. Jeg er godt fornøyd med byttet til ren boksing. Nå satser jeg alt på NM i mai, forteller 24-åringen fra Arendal.

Bygger opp

Foruten full jobb som mekaniker hos Scania trener Dåbu 1,5-2 timer hver eneste dag. Forrige sesong hadde han 14 fulle kamper på terminlisten. I oppkjøringen til NM i mai vil antall kamper ligge på samme nivå.

– For min del havner det først og fremst om å trene teknikk i kampsituasjon mot gode motstandere, gjerne flere ganger i måneden.

Han legger ikke skjul på at 12-14 kamper i sesongen er en tøff påkjenning for kroppen, og at -91 kg er en brutal klasse.

– Å bli en stabilt god bokser tar tid. Fremover må jeg unngå å ta imot unødvendige treffere i kamper. Kamperfaring er det prioriterer. Derfor blir den del reising i helgene, noe som også er forskjellen fra kickboksing – der antall kamper ofte ligger på halvparten av boksing, forklarer han.

Motivasjon

Bokseren følger den lokale tradisjonen ved å satse mot norgestoppen i kampsport, ved siden av full jobb. Arendals Tidende har den siste måneden skrevet flere saker om kickbokser Espen Kløvfjells vilje og arbeid for å utvikle seg videre. Selv om Dåbu har forlatt kickboksing til fordel for boksing, trener likevel de to arendalittene mye sammen.

– Idrettene har en rekke fellestrekk. En annen motivasjon er at man lærer av hverandre, sier Dåbu som formelt er tilknyttet Grimstad Bokseklubb.

Hvorfor det det kommer en jevn strøm av dedikerte kampsportutøvere fra Arendal, har ingen teori om – utover det sterke kampsportmiljøet som byen kan skilte med. Det er med andre ord ikke langt til kompetanse om man ønsker å satse.

– Kanskje det er noe med arendalitten som vil vise seg frem, humrer den joviale bokseren.

Norden rundt

Selv om han ikke har planer om å vise seg fra sin beste side før om et halvt år, ønsker han ikke å gjøre seg bort i oppkjøringen. For en måned siden gikk han kamp mot en solid svenske i sesonginnledningen, en kamp han vant med knepen margin. For tre uker siden bokset han en kamp i Trondheim. Den kampen endte i tap. For halvannen uke siden målte han krefter mot den islandske mesteren Kristjan Kristjansson i Gøteborg.

– Vi (red.anm: Dåbu og trener Henning Lillejord) la en god plan for å vinne, men jeg mistet hodet i slutten av 2. runde. Når det ikke ble bedre i runden etter, blir det utfordrende å vinne mot bokser av hans kvalitet. Jeg gikk i fella og ble for aggressiv og mistet rett og slett hodet. Det er mye å jobbe med frem mot mai. Der skal jeg vise meg fra min aller beste side, lover han.

Dåbu har opphold i kampprogrammet frem til siste helgen i denne måneden. Deretter bærer til søta bror igjen. Frem mot NM venter en rekke cuper i Sverige og Danmark.

– Det gir meg forhåpentligvis god matching hele sesongen. Etter de tre kampene i oktober og i begynnelsen av november har jeg fått et tydelige bilde på hva som må forbedres.

Slagstyrken og boksekondisjonen er under kontroll.

– Rent fysisk ligger jeg på nivået som forventes. Derfor vil jeg rette fokuset mot det tekniske. Det er på dette området jeg må opp noen hakk for å kjempe om titler i NM, avslutter Morten Dåbu.

Djevelen ligger som kjent i detaljene.