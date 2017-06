BILDEREPORTASJE: Sommerturnering sprer idrettsglede

Annonse:

Tradisjonen tro arrangerte IL Sørfjell sin årlige sommerturnering 10. og 11. juni.

Årets turnering var den 32. i rekken, og som alltid når Sørfjell inviterer til fotballfest, var det glade barn å se overalt. Kampene ble spilt på både Eydehavn gressbane og Stuenes stadion.

Over 80 lag fra hele landet, i tillegg til Danmark, deltok under årets turnering. Kampene gikk jevnt og trutt hele helgen, og det var stor idrettsglede å spore overalt, enten man var spiller, trener, foresatt eller supporter. Duellene var mange, det samme var målene og redningene. Sørfjell skal virkelig ha ros for at de klarer å gjennomføre et slikt arrangement år etter år.

Se bildene fra årets turnering her: